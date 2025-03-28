في سلسلة التوريد، يوجد مستودع يخزن فيه الموردون منتجًا لبائع التجزئة -في هذه الحالة المستودع هو، The Home Depot. ويتم شحن هذا المنتج بعد ذلك إلى المتاجر. من الناحية المثالية، يكون لدى الموردين فكرة عما يقومون بشحنه، ولدى بائع التجزئة فكرة عما يستلمونه. وبعد التأكد من وصول المنتج الصحيح، يقوم بائع التجزئة بعد ذلك بإصدار المدفوعات للمورد مقابل البضاعة.

يوضح براين كوارتيل، مدير العمليات المالية في The Home Depot، قائلاً: "علينا أن نتأكد في سلسلة التوريد لدينا بأن كل شيء يتم استلامه على النحو الصحيح". "علينا أن نتأكد من دقة ما يخبرنا به المورد. وعند إعاقة أي من هذه الأشياء، تحدث مشكلة بالنسبة إلينا".

المشكلة النهائية هي أن العديد من النقاط العمياء تكمن في سلسلة التوريد. في حال حدوث نزاع على المعاملات على طول السلسلة، قد يستغرق الأمر شهورًا لتحديد مصدر التناقض حيث لا يحدث أي اتصال في الوقت الحقيقي. سواء كان خطأً بشريًا مرتبطًا بالعمليات اليدوية أو مشكلة في النظام، فإن انهيار الثقة هذا يكلف الوقت والمال ويتطلب تدخل موظفين مهمين من كلا الجانبين لحل المشكلة.

"نحن نبحث دائمًا عن طرق أفضل للقيام بالأشياء. يذكر كوارتيل قائلاً: "يتولى فريقي مسؤولية دفع ثمن البضائع التي تصل إلى متاجرنا للموردين". "إن القدرة على الحصول على رؤية لما يقولون إنهم شحنوه مقابل ما نقول إننا استلمناه في وقت أقرب إلى الوقت الحقيقي يساعدنا على فهم أفضل لمكان وجود المشكلات".

في محاولة للحصول على المساعدة من IBM، قامت شركة بيع بالتجزئة لتحسين المنازل بتطبيق تقنية IBM Blockchain لتحسين اتصالاتها مع الموردين.

يذكر ديف ريتشا، المدير الأول للعمليات المالية، قائلاً: "إن علاقات الموردين مع The Home Depot هي في الحقيقة أحد أسس أعمالنا". "إنهم يقدمون الابتكار الذي نحتاج إليه للوفاء بوعدنا لعملائنا".