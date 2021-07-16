ما هو نسيج هايبرليدجر؟

تم تصميم Hyperledger Fabric ليكون بمثابة أساس لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات واستراتيجيات الصناعة، وتستخدم البنية المعيارية المفتوحة لـ Hyperledger Fabric مكونات التوصيل والتشغيل لاستيعاب مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

تتعاون أكثر من 120000 منظمة و 15000 مهندس في Hyperledger Fabric. يؤدي هذا التعاون إلى اتباع نهج مميز للتوافق، مما يتيح الأداء على نطاق واسع والحفاظ على خصوصية البيانات التي تطلبها المؤسسات.

وباعتبار Hyperledger Fabric إطار عمل سلسلة الكتل المرن الذي يقف وراء منصة IBM Blockchain® Platform، فهو يساعد المبتكرين على إشعال فتيل تحول عالمي في مجال الأعمال.