ما المقصود بالعقود الذكية على سلسلة الكتل (البلوك تشين)؟

تعمل العقود الذكية بناءً على عبارات بسيطة على شكل "إذا/متى... فـ (حينئذٍ)..." التي تُكتب في شكل تعليمات برمجية على سلسلة الكتل (البلوك تشين). حيث تقوم شبكة من أجهزة الكمبيوتر بتنفيذ الإجراءات عند استيفاء الشروط المحددة مسبقًا والتحقق منها.

قد تشمل هذه الإجراءات الإفراج عن أموال، كان محجوزًا عليها، لصالح الأطراف ذات الصلة، أو تسجيل مركبة، أو إرسال إخطارات، أو إصدار تذكرة. تتم حينئذ تحديث سلسلة الكتل (البلوك تشين) عند اكتمال المعاملة. وهذا يعني أنه لا يمكن تغيير المعاملة، بل يمكن فقط للأطراف التي تم منحها الإذن رؤية النتائج.

في العقد الذكي، يمكن أن يكون هناك العديد من الشروط حسب الحاجة لإرضاء المشاركين بأن المهمة قد اكتملت بالشكل المُرضي. لتأسيس الشروط، يجب على المشاركين تحديد كيفية تمثيل المعاملات وبياناتها على سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والاتفاق على قواعد "إذا/متى... فـ (حينئذٍ)..." التي تحكم تلك المعاملات، واستكشاف جميع الاستثناءات الممكنة، وتحديد إطار عمل معين لحل النزاعات.

ثم بعد ذلك، يقوم المطور ببرمجة العقد الذكي. ومع ذلك، فإن المجموعة التي تستخدم سلسلة الكتل (البلوك تشين) في الأعمال التجارية توفر بشكل متزايد نماذج وواجهات ويب وأدوات أخرى عبر الإنترنت لتبسيط هيكلة العقود الذكية.