ما المقصود بالتوريد؟

التوريد هو عملية تحديد الموردين وتقييمهم واختيارهم لتوفير السلع والخدمات. يمكن أن تؤثر أنشطة التوريد بشكل كبير في التكلفة والجودة وتوافر السلع والخدمات التابعة للمجموعة عند تطبيقها بشكل تكتيكي واستراتيجي.
يُعد التوريد أحد الخطوات الأولى لإدارة سلسلة التوريد—التعامل مع تدفق الإنتاج الكامل للسلعة أو الخدمة. تستخدم المجموعات عمليات التوريد لإنشاء شبكة من الموردين ("الروابط" في السلسلة) التي تؤدي إلى حركة المنتجات.
يُستخدم مصطلح "توريد" بالتبادل مع مصطلح "مشتريات" بشكل متكرر، لكن التوريد هو عملية متميزة لسلسلة التوريد داخل قسم المشتريات. ويتعامل متخصصو المشتريات مع عملية الحصول على السلع والخدمات من مصادر خارجية بشكل كامل من البداية إلى النهاية. ويشمل ذلك أنشطة مثل تحديد الاحتياجات، والتفاوض بشأن العقود، وإصدار أوامر وطلبات الشراء، وإدارة الأداء.
لفهم الاختلافات الرئيسية بشكل أفضل، فكر في التوريد على أنه "مَن" (الموردون أنفسهم) الذين يشكلون سلسلة التوريد، بينما تمثل المشتريات "ماذا" (السلع والخدمات) داخل سلسلة التوريد. ونظرًا إلى ترابطهما، عادةً ما تتشارك استراتيجيات التوريد والمشتريات في أهداف ومقاييس متشابهة.
يوجد أكثر من اثني عشر نوعًا من التوريد وفقًا لبعض سلطات سلسلة التوريد، ولكن الأكثر شيوعًا هي
الاستعانة بمصادر خارجية هو استخدام مورد خارجي محلي أو أجنبي لتنفيذ نشاط أو توفير سلع أو خدمات تُقدَّم عادةً داخل المؤسسة.
الاستعانة بمصادر داخلية هو استخدام الموارد الداخلية لتنفيذ أنشطة سلسلة التوريد. وغالبًا ما تكون هذه استراتيجية لخفض التكاليف، وهي عكس الاستعانة بمصادر خارجية.
ينطوي التوريد القريب، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم الاستعانة بمصادر خارجية قريبة، على نقل أنشطة التوريد إلى مكان أقرب إلى مكان بيع السلع أو الخدمات. ويساعد هذا على خفض تكاليف النقل ومدة التسليم.
التوريد من مصدر واحد هو اختيار مورّد واحد فقط لجميع المواد والسلع والخدمات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حصرية المنتج من خلال استخدام مواد فريدة وتقليل الوقت المستغرق في مفاوضات العقود واختيار الموردين.
التوريد العالمي هو الحصول على السلع أو الخدمات من الموردين في الأسواق الدولية. وهذا يتيح للشركات إمكانية الوصول إلى الموارد منخفضة التكلفة والمهارات التي قد لا تتوفر في مناطقها الجغرافية.
المشاريع المشتركة هي شراكات بين مجموعة واحدة أو أكثر لمشاركة الموارد ونقاط القوة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة قوة المساومة للموردين والحد من مخاطر سلسلة التوريد.
يُعد التوريد في أبسط أشكاله عملية معاملاتية تهدف إلى الحصول على أفضل قيمة، وعادةً ما يكون ذلك من خلال المورد الذي يوفر السلع والخدمات بأقل تكلفة. وبدلاً من ذلك، عند تقييم الموردين المحتملين، يضع التوريد الاستراتيجي في الحسبان احتياجات الشركة وأهدافها طويلة الأمد. في التوريد الاستراتيجي، تستخدم المجموعات بشكل متكرر بيانات من أنشطة المشتريات لتطوير استراتيجيات توريد تعكس الصورة الشاملة.
قد لا يكون المورد الذي يقدم أقل سعر الخيار الأفضل دائمًا في نهج التوريد الاستراتيجي. بدلاً من ذلك، قد يفكر فريق التوريد أيضًا في عوامل أخرى مثل الجودة والسمعة والخدمة. وقد يفكر أيضًا في كيف يمكن أن تسهم شراكة طويلة الأمد مع مورد مفضل في تعزيز سلسلة التوريد بشكل عام وتبسيطها ودعم طموحات الاستدامة وتحقيق أقصى قدر من توفير التكاليف.
التوريد التكتيكي يشبه التوريد الاستراتيجي؛ لكنه يركز على الأهداف قصيرة الأمد والاحتياجات الفورية الأقل تعقيدًا بدلاً من الأهداف طويلة الأمد. والتوريد الاستراتيجي هو عملية مستمرة تتضمن تقييم أنشطة التوريد وتعديلها باستمرار. على سبيل المثال، يُعد اختيار مورد لمستلزمات التنظيف خلال موسم الإنفلونزا توريدًا تكتيكيًا، بينما يُعد اختيار مورد للعناصر الحساسة لخط إنتاج رئيسي توريدًا استراتيجيًا.
يساعد التوريد الاستراتيجي المجموعات على اكتساب ميزة تنافسية: تزويد العملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة بأفضل سعر.
من خلال اختيار الموردين بشكل مدروس واستراتيجي، تستطيع المجموعات غالبًا التفاوض على عقود طويلة الأجل ذات تسعير وشروط دفع أكثر فائدة—مثل التسعير بالجملة والرسوم المخفضة. ويؤدي انخفاض سعر المنتج أو الخدمة إلى انخفاض الأسعار للعملاء، ما يحافظ على قدرة الشركات على المنافسة.
يمكن أن يؤدي التوريد من موردين رفيعي المستوى خضعوا لبحث دقيق إلى الحصول على سلع وخدمات عالية الجودة. وتؤدي المواد الخام الأفضل إلى منتجات متميزة ذات قيمة مرتفعة، تتميز بكفاءة عالية وعمر أطول. ويمكن أن يساعد ذلك المجموعات على تلبية توقعات العملاء وتعزيز الولاء وتحسين سمعة العلامة التجارية.
إن الاعتماد المتوازن على نظام بنائي واسع من الموردين ذوي الجودة يقلل من المخاطر. ويُمكّن وجود محفظة متنوعة من الموردين المجموعات من تجنب التأخيرات والإلغاءات وتقلبات الأسعار التي تنتج عن اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الأحداث المختلفة بدءًا من الاضطرابات السياسية وحتى الأحداث المناخية القاسية.
تستطيع المجموعات فحص كل مورد بشكل كامل للتأكد من توافق ممارسات الاستدامة للموردين مع ممارساتهم. ويساعد هذا على دعم أهداف الاستدامة لدى الشركة وتقليل التأثير البيئي العام لسلسلة التوريد.
يراعي التوريد المسؤول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجميع أنشطة التوريد والموردين. ويمثل هذا عنصرًا أساسيًا في مفهوم "خط الأساس الثلاثي،" حيث يشير إلى أن الأرباح المالية النهائية وحدها لا تكفي لقياس نتائج الأعمال. وبدلاً من ذلك، يجب عليهم أيضًا مراعاة رفاهية الأشخاص والكوكب. وتتحمل المجموعات التي تمارس التوريد المسؤول مسؤولية ما يحدث في دورة حياة المنتج بأكملها—من انبعاثات الكربون إلى حقوق العمال. ويهدف التوريد المسؤول إلى الحد من الأضرار المحتملة وزيادة الآثار الإيجابية.
تُعد ممارسات الأعمال المستدامة أمرًا ضروريًا لعملاء اليوم ومستثمريه. نصف المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات أو العلامات التجارية المستدامة. كما أن المستهلكين الذين تحركهم أهداف محددة، الذين يختارون المنتجات والعلامات التجارية بناءً على مدى توافقها مع قيمهم، يمثّلون الآن أكبر شريحة في السوق (44%). وتُستخدم غالبًا شهادات الاستدامة الصادرة عن جهات خارجية مثل اعتماد B Corp أو شهادة Rainforest Alliance كمؤشرات موجّهة للعملاء تدل على التوريد المسؤول.
تعكس استراتيجيات سلسلة التوريد هذه الرغبة المتزايدة نحو الاستدامة: وفقًا لدراسة أجريت عام 2022، يتجه 52% من كبار مسؤولي سلسلة التوريد (CSCO) بشكل أكثر حزمًا نحو تحقيق الحياد الكربوني.1 ويمكن اعتبار التوريد المسؤول خطوة أساسية في الوصول إلى هذا الهدف.
يُعد التوريد المسؤول ضروريًا أيضًا لاتباع التشريعات الجديدة والقائمة التي تتطلب الشفافية حول تأثير جهود المجموعة ومبادراتها المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). على سبيل المثال، سيتطلب توجيه تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) في الاتحاد الأوروبي (EU) أن تكشف الشركات عن عملية العناية الواجبة التي تتبعها لتحديد التأثيرات الاجتماعية والبيئية في سلاسل القيمة وسلاسل التوريد الخاصة بها وتخفيفها.
تختلف طريقة بناء المجموعات لاستراتيجية التوريد حسب حجم الشركة وأهداف الأعمال والصناعة. ومع ذلك، غالبًا ما توجد هذه الخطوات الخمس في استراتيجيات التوريد الفعالة:
1. تحديد الأهداف. تتضمن الخطوة الأولى بشكلٍ عام تحديد أهداف ومؤشرات أداء رئيسية (KPI) محددة. ويمكن أن تشمل هذه الأهداف خفض التكاليف أو تحسين جودة المنتج أو إدارة مخاطر الموردين.
2. تحليل أنشطة التوريد الحالية. بعد ذلك، قد تراجع فرق المشتريات بيانات التوريد وبيانات عمليات الأعمال السابقة لتحديد مجالات التحسين، أو إلقاء نظرة فاحصة على أداء الموردين أو البحث عن طرق لخفض النفقات غير الفعالة.
3. تقييم السوق. تُعد أبحاث السوق وبيانات المنافسين عوامل حساسة في اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن التوريد. ويمكن للمعلومات المتعلقة بعادات المستهلكين واتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية أن تساعد الشركات على فهم مكانتها في السوق.
4. التدقيق واختيار الموردين. يُعد وضع آلية لتقييم الموردين واختيارهم خطوة حساسة. فكر في جودة الموردين والموثوقية المالية والقيمة والمواءمة الثقافية وإمكانية إقامة شراكة طويلة الأمد. يمكن للفرق الاستفادة من مجموعة من مقابلات الموردين وطلبات تقديم العروض (RFP) وطلبات عروض الأسعار (RFQ) وبطاقات النتائج وغيرها للمساعدة على عملية الاختيار.
5. التقييم المستمر لأداء الموردين. لا تنتهي خطة التوريد الممتازة والاستراتيجية عند توقيع العقد. اضمن النجاح على المدى الطويل من خلال إجراء تحليل مستمر للأداء من خلال عمليات التدقيق المنتظمة ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية وإدارة علاقات الموردين وجمع التعليقات. بعد ذلك، يتم إجراء التعديلات اللازمة لتتوافق مع الأهداف المحددة في الخطوة الأولى.
مع ازدياد تعقيد سلاسل التوريد، قد تختار المجموعات دمج تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة وتحليلات البيانات وسلسلة الكتل في عمليات الشراء وبرامج الشراء وعمليات سير العمل. ويمكن أن يتيح ذلك العديد من الفوائد، بما في ذلك خفض تكاليف التشغيل، وتعزيز الكفاءة المدعومة بالأتمتة في أنشطة التوريد (مثل إدارة العقود بشكل أفضل، وتسريع عملية تأهيل الموردين، والتسعير، وتحليل الإنفاق)، إضافةً إلى تعزيز ممارسات التوريد المسؤولة، وزيادة الاستدامة في سلسلة التوريد.
على سبيل المثال، يمكن لمنصات سلسلة الكتل أن تضمن للمشترين أن المواد الخام المستخدمة في المنتجات الجديدة قد تم إنتاجها بشكل مسؤول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي عمليات سير العمل الذكية إلى تسريع مدفوعات الموردين، ما يعزز رأس المال العامل والتدفق النقدي.
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1 دراسة IBV 2022 لكبار مسؤولي سلاسل الإمداد، بيانات غير منشورة