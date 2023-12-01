ما المقصود بخط الأساس الثلاثي (TBL)؟

خط الأساس الثلاثي (TBL) هو إطار عمل للاستدامة يدور حول تحقيق أقصى استفادة من ثلاثة عناصر: الأفراد والكوكب والربح. من خلال تحقيق أقصى استفادة من العناصر الثلاثة، تزداد احتمالية أن يكون للمؤسسات تأثير إيجابي في العالم مع الاستمرار في تحسين الأداء المالي.
يشير مفهوم خط الأساس الثلاثي إلى أنه لا يمكن قياس نتائج الأعمال من خلال الأرباح المالية فقط. بل يجب أيضًا مراعاة رفاهية الأفراد والكوكب. وهذا يعني أن المؤسسات التي تعتمد أطر عمل خط الأساس الثلاثي مسؤولة أمام كل الأطراف المعنية، وليس فقط أمام المساهمين.
ينقسم خط الأساس الثلاثي إلى ثلاثة عناصر تساعد المؤسسات على تصور الممارسات المستدامة ودمجها بشكل أفضل في كل أنشطة الأعمال. وبشكل أكثر تفصيلاً، فهي:
يشمل هذا العنصر التأثير الاجتماعي للأعمال في كل الأطراف المعنية وكيفية إيجاد قيمة لهم في الوقت الحاضر وللأجيال القادمة. ويشمل ذلك العملاء والمجتمع الأوسع الذي تعمل فيه الشركة والموظفين وشركاء سلسلة التوريد والموردين. يرتبط هذا العنصر ارتباطًا وثيقًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، ويشمل مبادرات رأس المال البشري التي تعزز العدالة الاجتماعية داخل الشركة وخارجها.
هذا العنصر هو تأثير الشركة في البيئة الطبيعية والنظم البيئية بهدف إحداث أقل ضرر ممكن مع تحقيق أكبر فائدة ممكنة. غالبًا ما يتطلب قياس هذا العنصر جهدًا أكبر من قياس العنصرين الآخرين. وقد يشجع على مبادرات مثل تقييم دورة حياة المنتج ووضع إستراتيجيات أكثر شمولاً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يُشار إلى هذا العنصر أيضًا باسم "الازدهار"، وهو يركز على التأثير الاقتصادي الإجمالي للأعمال التجارية. وغالبًا ما يُساء فهمه على أنه يقتصر على التعريف المحاسبي التقليدي للأرباح الداخلية. ومع ذلك، في هذا السياق، يعكس الربح أو الازدهار الفوائد الاقتصادية التي يحصل عليها المجتمع من إستراتيجية الأعمال التجارية للمؤسسة، مثل دفع الضرائب بشكل مسؤول وتوفير فرص عمل.
كان John Elkington أول من أشاع مصطلح "خط الأساس الثلاثي" في عام 1994. في ذلك الوقت، كان يتحدى الشركات لتوسيع نطاق تركيزها إلى ما هو أبعد من الأرباح لتحسين ظروف الناس وسلامة الكوكب.
تؤكد فكرة خط الأساس الثلاثي على الحاجة إلى مراعاة القضايا الاجتماعية والبيئية. وقد أثر هذا المفهوم في معايير الاستدامة اللاحقة مثل مؤشرات داو جونز للاستدامة (DJSI) والمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI). تبعت ذلك إستراتيجيات محاسبية مثل العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) ومحاسبة التكلفة الكاملة وأطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وغيرها الكثير.
ولكن، وفقًا لـ Elkington، لم يكن من المفترض أن يصبح خط الأساس الثلاثي إطارًا أو أداة محاسبية. بل كان طريقة لإلهام التفكير النقدي حول الرأسمالية من شأنه تشجيع إحداث تغيير دائم في النظام.
يلاحظ Elkington أنه باستثناء بعض الرواد الأوائل، لا يزال العديد من قادة الأعمال يكافحون من أجل إحداث تغيير في حياة الناس والكوكب بالمعدل نفسه الذي يحققونه في الأرباح. لدرجة أنه دعا في مقاله المنشور في مجلة هارفارد بيزنس ريفيو عام 2018 إلى "موجة جديدة" من مفهوم خط الأساس الثلاثي من شأنها أن تدفع بصورة أكثر جذرية نحو تحقيق هدفها الأصلي.1
واليوم، تتشكل شركات B Corp على أساس خط الأساس الثلاثي، وهو ما يراه Elkington "بصيص أمل" لمستقبل هذا المفهوم.
أصبحت الممارسات التجارية المستدامة جذابة بشكل متزايد لكل من العملاء والمستثمرين. نصف المستهلكين على استعداد لدفع سعر أعلى مقابل المنتجات المستدامة أو العلامات التجارية المستدامة. ويمثل الآن المستهلكون الذين يختارون المنتجات والعلامات التجارية بناءً على مدى توافقها مع قيمهم أكبر شريحة في السوق (44%). كما تشهد التشريعات المتعلقة بالتأثير البيئي والاجتماعي تقدمًا واعتمادًا على مستوى العالم، مثل توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD).
يمكن أن يساعد نموذج الأعمال الذي يأخذ في الحسبان العناصر الثلاثة المؤسسات على سعيها لتحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). تزيد المسؤولية الاجتماعية للشركات من مستوى الوعي بالممارسات والمبادرات المستدامة للمؤسسة التي تساهم في رفاهية المجتمع.
يمكن أن يعمل خط الأساس الثلاثي كأداة داخلية لإشراك الأعمال في السعي لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وتبنيها في صميم العمليات. ويمكن أن توفر قياسات الأطراف الثالثة، مثل مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ، أدلة قابلة للقياس الكمي على نجاحها لإعداد التقارير.
يمكن أن يوجد خط الأساس الثلاثي قيمة داخلية أيضًا. فالشركة التي تتبع ممارسات تجارية مستدامة قائمة على القيم قد تشجع على الاحتفاظ بالموظفين وتقلل المخاطر (بفضل مرونة سلسلة التوريد) وتخفض تكاليف الإنتاج والصيانة.
يمكن للمؤسسات النظر في هذه المبادرات والإستراتيجيات ضمن كل من العناصر الثلاثة عند صياغة نهج خط الأساس الثلاثي:
يتضمن ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ممارسات داخلية وخارجية على حد سواء. ويمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل عقد شراكات مع المؤسسات غير الربحية التي تشجع العمل التطوعي للموظفين، أو معقدًا مثل إعادة تكوين سلاسل التوريد لضمان ممارسات التجارة العادلة.
كأساس، تركز الشركات التي تحاول اتباع إطار عمل خط الأساس الثلاثي على عنصر "الأشخاص" في نتائجها. قد يضمن هذا النهج عدم استغلال أي من رأس المال البشري الذي تتعامل معه المؤسسة أو تؤثر فيه. ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد ممارسات عمل عادلة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة.
حتى أصغر الشركات يمكنها إجراء تغييرات للحد من آثارها البيئية السلبية وآثار تغير المناخ. على سبيل المثال، إيجاد طرق للحد من استهلاك الطاقة أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتقليل بصمتها الكربونية ودعم أهداف الصافي الصفري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحد من النفايات من خلال تبسيط العمليات وإعادة التدوير أو التحول إلى مواد ذات مصادر أخلاقية يسهم في مستوى الاستدامة البيئية للمؤسسة.
يأخذ الناتج الاقتصادي في الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر فيها المؤسسة. ويمكن العثور على مثال واضح لذلك في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يعمل الهدف رقم ثمانية على تعزيز "النمو الاقتصادي الدائم والشامل والمستدام، العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع".2
على المستوى التنظيمي، يمكن أن يتراوح ذلك بين ضمان ممارسات عمل عادلة داخليًا ومن الموردين واعتماد سياسات موجهة نحو التنمية تدعم إيجاد فرص العمل وريادة الأعمال والابتكار.
تستند حركة B Corp إلى مبادئ خط الأساس الثلاثي. وتُعرف الشركات الحاصلة على شهادة B Corp بأنها "رائدة في الحركة العالمية من أجل اقتصاد شامل ومنصف ومتجدد".3 وعلى عكس شهادات الأعمال الأخرى، تقيس شهادة B Corp التأثير الاجتماعي والبيئي للشركة بأكملها. يمكن أن تساعد الشهادة على بناء ثقة العملاء وجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وجذب المستثمرين.
للحصول على الشهادة، يتعين على الشركات إثبات مستويات عالية من الأداء الاجتماعي والبيئي والمساءلة أمام الأطراف المعنية وتحقيق الشفافية. ثم يتعين عليها الخضوع لعملية التحقق نفسها كل ثلاث سنوات لإعادة الحصول على الشهادة.
في المملكة المتحدة، توجد شركات المصلحة المجتمعية (CIC) لخدمة المجتمع بدلاً من المساهمين. وترى الحكومة أنها مؤسسات اجتماعية، ما يعني أنها تساعد الأفراد أو المجتمعات.
لكي تصبح شركتك شركة مصلحة مجتمعية، يجب أن تمتلك بيان مصلحة مجتمعية يشرح ما تخطط الشركة تنفيذه، وقيدًا على الأصول، وهو تعهد قانوني باستخدام الأصول للأغراض الاجتماعية فقط والحد من الأموال التي يمكن أن تدفعها للمساهمين، بالإضافة إلى دستور، وأخيرًا، موافقة منظم شركات المصلحة المجتمعية.4
كما تتبنى المؤسسات المالية نهج خط الأساس الثلاثي. يشكل خط الأساس الثلاثي جوهر التحالف العالمي للبنوك القائمة على القيم (GABV). وهو شبكة دولية من البنوك المستقلة التي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. تتمثل بعض الأهداف الرئيسية للتحالف في جعل الخدمات المصرفية أكثر شفافية وتوسيع نطاق ممارسة الخدمات المصرفية القائمة على القيم.
قد يكون من الصعب قياس الأثر الاجتماعي والبيئي باستخدام المقاييس القياسية. على سبيل المثال، يشمل أثر إستراتيجية خط الأساس الثلاثي علاقات الموظفين والموردين، والضرائب المدفوعة، والبصمة الكربونية، والتأثير في المجتمع، وغير ذلك.
في حين آخر قد تختار بعض الشركات بدلًا من ذلك اعتماد التركيز على القياسات التي تتوافق مع استراتيجية خط الأساس الثلاثي الخاص بها، مثل أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الأدوات التي تمكِّن من الأتمتة، والرؤية في البيانات، وتحديد الأهداف وتتبعها، وتقييمات سلسلة القيمة يساعد في تبسيط التقدير الكمي لخط الأساس الثلاثي.
