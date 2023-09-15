يهدف توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات إلى توفير الوضوح الذي سيساعد المستثمرين والمحللين والمستهلكين والأطراف المعنية الأخرى على تقييم أداء الاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي والتأثيرات والمخاطر التجارية ذات الصلة بشكل أفضل. قُدم توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات كجزء من حزمة التمويل المستدام للمفوضية الأوروبية، ويوسع بشكل ملحوظ نطاق الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة ومتطلبات الإبلاغ عن سلفه، وهو توجيه الإبلاغ غير المالي (NFRD).

يعتمد الإبلاغ بموجب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات على مفهوم الأهمية المادية المزدوجة. يجب على المؤسسات الإفصاح عن معلومات حول كيفية تأثير أنشطتها التجارية في الكوكب وسكانه وكيفية تأثير أهدافها وتدابيرها ومخاطرها المتعلقة بالاستدامة في السلامة المالية للأعمال. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى مطالبة المؤسسة بالإبلاغ عن استخدامها للطاقة وتكاليفها، يطلب التوجيه منها الإبلاغ عن مقاييس الانبعاثات.

يجب أن توضح هذه المقاييس بالتفصيل مدى تأثير استخدام الطاقة في البيئة، والأهداف المحددة للحد من هذا التأثير، ومعلومات عن كيفية تأثير تحقيق هذه الأهداف في الوضع المالي للمؤسسة.

يجب أن تكون كل الإفصاحات بموجب توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات متاحة للجمهور، ويفرض التوجيه إجراء تدقيق من قِبل طرف ثالث لكل الإفصاحات للتأكد من دقتها واكتمالها.