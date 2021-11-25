ما المقصود بالمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)؟

تُعَد معايير GRI أكثر المعايير استخدامًا في تقارير الاستدامة؛ إذ يستخدمها حاليًا أكثر من 10,000 مُبلغ في أكثر من 100 دولة، وهي قابلة للتطبيق على الحكومات والشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة. فهي مفيدة بشكل خاص لتتبُّع جهود المؤسسة والإبلاغ عنها لتحقيق أهداف صافي انبعاثات صفري في رحلتها نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

يضمن التنسيق سهل الاستخدام أيضًا إمكانية تبنّي معايير GRI من قِبل الخبراء المتخصصين الذين قد يكونون أقل خبرة أو موارد فيما يخص تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والاستدامة. إذا لم تتمكن المؤسسة من إعداد التقارير وفق المعايير (وهو الوضع المفضل)، فإنها لا تزال قادرة على استخدامها لإعداد التقارير بالإشارة إلى معايير GRI، ما يجعل هذه المعايير أداة تقارير استدامة سهلة الوصول للمؤسسات من جميع الأحجام وفي جميع مراحل رحلة تقليل انبعاثات الكربون.

تُعَد معايير GRI مهمة بشكل خاص للمؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل عبر عدة مناطق ذات متطلبات استدامة مختلفة؛ إذ إنها متسقة وقابلة للقياس والمقارنة، ويمكن فهمها كلغة موحَّدة لإعداد التقارير.

تُعَد معايير GRI ذات صلة بمجموعة من الأطراف الداخلية والخارجية المهتمة بشفافية أثر المؤسسة. تلك الأطراف تشمل عادةً الموظفين والهيئات التنظيمية وصنّاع السياسات والمستثمرين الذين لديهم أسباب مختلفة للوصول إلى تقارير ESG متكاملة ومتسقة.