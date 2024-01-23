ما هو التوريد الأخلاقي؟

التوريد هو عملية تحديد وتقييم واختيار الموردين لتوفير المواد الخام والخدمات. يُعد أحد الخطوات الأولى لإدارة سلسلة التوريد—التعامل مع تدفق الإنتاج الكامل للسلعة أو الخدمة. يُستخدم مصطلح "توريد" بالتبادل مع مصطلح "مشتريات" بشكل متكرر، لكن التوريد هو عملية متميزة لسلسلة التوريد داخل قسم المشتريات. ونظرًا إلى ترابطهما، عادةً ما تتشارك استراتيجيات التوريد والمشتريات في أهداف ومقاييس متشابهة تشمل الاعتبارات الأخلاقية.

يشكل التوريد الأخلاقي جوهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، أو فكرة أن الشركات يجب أن تعمل وفقًا للمبادئ والسياسات التي تحدث تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع والبيئة. كما أنه أساسي للمؤسسات التي تتبع إطار عمل " خط الأساس الثلاثي"، والذي يشير إلى أن نتائج الأعمال لا ينبغي أن تقاس فقط بالنتائج المالية. وبدلاً من ذلك، يجب عليهم أيضًا مراعاة رفاهية الأشخاص والكوكب.