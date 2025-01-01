منتجات الأمن السيبراني
ساعد في حماية مؤسستك من خلال تحليل المعلومات والحماية من الاحتيال وحلول أمن الأجهزة المحمولة
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شخص يجلس خلف صف من أجهزة الكمبيوتر المكتبية

أمن البيانات

تعرف على المزيد عن أمن البيانات
IBM Guardium® Data Security Center

احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
IBM Guardium® AI Security

إدارة المخاطر الأمنية لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي.
IBM Guardium® Quantum Safe

احصل على رؤية شاملة حول وضع التشفير لديك. يمكنك تقييم الثغرات الأمنية في تقنيات التشفير وتحديد أولوياتها للمساعدة على تأمين بياناتك الحساسة.
IBM Guardium® Data Compliance

يمكنك تبسيط احتياجات تنظيم البيانات، وتعزيز الرؤية وتبسيط المراقبة، تلقائيًا.
IBM Guardium® DDR

احمِ بياناتك من خلال عمليات تكامل جاهزة للاستخدام تمكّن مركز العمليات الأمنية (SOC) لديك من اكتشاف الإشارات وسط الضوضاء.
IBM Guardium® DSPM

اكتشاف بياناتك وتصنيفها وتأمينها تلقائيًا عبر البيئات متعددة السحابة وبيئات SaaS.

إدارة الهوية والوصول (IAM)

تعرف على المزيد حول إدارة الهوية والوصول (IAM)
IBM Verify Customer Identity

حسِّن رضا العملاء وتسجيلات المستخدمين في رحلة سلسة عبر جميع التطبيقات والأنظمة
حل IBM Verify Workforce Identity

اضمن أمان جميع الموارد التنظيمية من خلال أساليب المصادقة الحديثة الآمنة المقاوِمة للتصيد الاحتيالي
حماية التحقق من الهوية

استكشف حلولنا لكشف تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) وإدارة الوضع الأمني المتعلق بالهوية (ISPM) التي تتيح لك رؤية شاملة لنشاط المستخدمين عبر بيئة العمل الهجينة
﻿IBM Verify Governance

توفير، وتدقيق، وإعداد تقارير عن وصول المستخدم ونشاطه من خلال دورة الحياة، والامتثال، وقدرات تحليلات الهوية. يمكن العثور على المخالفين بسرعة باستخدام نموذج مخاطر النشاط التجاري أو فصل الواجبات (SoD) في حل واحد محلي.
IBM Verify Privilege Manager

صد الهجمات القائمة على البرامج الضارة باستخدام أدنى امتيازات والتحكم في التطبيقات، وهو أمر سهل لفريق دعم تكنولوجيا المعلومات وسلس للمستخدمين.

﻿IBM Verify Trust

عزز الثقة في إدارة المخاطر بأنظمة إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) للحماية من الجهات الفاعلة الخبيثة مع تحقيق التوازن بين متطلبات التفويض.

أمن الأجهزة المحمولة

أوقف التهديدات الأمنية للأجهزة المحمولة على أي جهاز.

 تعرف على المزيد عن أمن الأجهزة المحمولة
®IBM MaaS360 قم بحماية وصول الأجهزة المحمولة المؤسسية إلى البيانات والتطبيقات من خلال حل شامل لإدارة التنقل المؤسسي يساعد في تأمين جميع أجهزتك المحمولة وتطبيقاتك ومحتواك. استكشِف MaaS360

الكشف عن التهديدات والاستجابة لها

تعرف على المزيد حول كشف التهديدات والاستجابة لها
IBM QRadar® SIEM

تمكين التحليلات الأمنية الذكية بفضل رؤى قابلة للتنفيذ حول أكثر التهديدات حساسية.

IBM QRadar® SOAR

إعداد ومساعدة مؤسستك على تنظيم الاستجابات للتهديدات السيبرانية بفعالية.

﻿IBM QRadar EDR﻿

كشف ومعالجة التهديدات المعروفة وغير المعروفة في زمن شبه حقيقي باستخدام حلول الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي (AI).

الحماية من الاحتيال

تعرف على المزيد حول الحماية من الاحتيال
IBM Trusteer® Pinpoint Detect

تقديم تجربة عملاء سلسة وآمنة، مع طبقات أمان متعددة يمكن أن تساعد في منع الجرائم الإلكترونية المالية.

IBM Trusteer® Pinpoint Assure

تحديد وتقييم النوايا الاحتيالية لإنشاء حسابات رقمية جديدة.

﻿IBM Trusteer® Mobile﻿

قم بالوصول إلى مكتبة أمنية مدمجة لتطبيقات الويب المحمولة الأصلية.

®IBM Trusteer Rapport

حماية عملاء البيع بالتجزئة والشركات من خلال اكتشاف ومنع الإصابات بالبرامج الضارة وهجمات التصيّد الاحتيالي في المؤسسات المالية.

أمن الكمبيوتر المركزي

ساعد في حماية تطبيقات السحابة والأجهزة المحمولة والبيانات الكبيرة على منصة غنية بالأمان.

 تعرف على المزيد عن أمن الكمبيوتر المركزي

 IBM  zSecure Admin

تعزيز إدارة الأمان وإدارة المستخدمين والامتثال لـ IBM RACF.

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 IBM zSecure Alert

مراقبة الكمبيوتر المركزي بحثًا عن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، وتقليل التدابير الأمنية وتعزيز توافر النظام.

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 IBM zSecure Audit

تقييم والتحقق من فعالية سياسات أمان الكمبيوتر المركزي لتقليل الأخطاء وتحسين جودة الخدمة.

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 IBM zSecure CICS® Toolkit

أضف قدرات إدارة أمن الكمبيوتر المركزي إلى بيئات CICS.

 استكشف مجموعة أدوات zSecure CICS

 IBM zSecure Command Verifier

يوفر طبقة أمان إضافية تساعد في مقارنة كل أمر من أوامر ®IBM RACF بسياسات الأمان قبل معالجته.

 استكشف zSecure Command Verifier

 IBM zSecure Manager for RACF® z/VM

يمكنك أتمتة التدقيق وتقليل التهديدات والتحقق من امتثال تكنولوجيا المعلومات لتبسيط إدارة أمان الشبكة المعقدة المتأصلة في بيئة الأجهزة الافتراضية.

 استكشف zSecure Manager for RACF z/VM

IBM zSecure Visual

اكتشف وأبلغ عن الأحداث والمخاطر الأمنية على أجهزة الكمبيوتر المركزية.

 استكشف zSecure Visual

IBM Z® Multi-Factor Authentication

ساعد في تقليل المخاطر وحماية البيانات عن طريق إضافة عوامل المصادقة إلى عملية تسجيل الدخول إلى z/OS.

 استكشف IBM Z Multi-Factor Authentication
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