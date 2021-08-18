IBM QRadar EDR مقابل BackMyData Ransomware تعرّف على كيفية تصدي IBM QRadar EDR لبرامج الفدية الضارة في العالم الحقيقي والجيل القادم من الهجمات الإلكترونية.

كيفية الكشف عن ثغرة Log4J وتصحيحها ثغرة Log4j، المعروفة بـ "Log4Shell"، تُعتبر واحدة من أخطر العيوب البرمجية على الإطلاق. على الرغم من أن Apache قد أصلحت الثغرة في ديسمبر 2021، إلا أنها لا تزال مصدر قلق لفِرق الأمن. وفي الواقع، لا تزال Log4j تعتبر من أكثر الثغرات الأمنية استغلالاً حتى اليوم.

أهم 4 أسباب تجعل IBM QRadar EDR الحل المثالي لك يمكن أن تساعد حلول أمن نقاط النهاية الفعّالة فِرق الأمن الإلكتروني على تحديد نقاط الضعف.

كيفية الوقاية من برامج الفدية الضارة وحماية شركتك لقد انخفض متوسط الوقت اللازم لنشر هجمات برامج الفدية الضارة، فبعد أن كان الأمر يستغرق أكثر من شهرين في عام 2019، أصبح يستغرق أقل من 4 أيام في عام 2021.

IBM QRadar EDR مقابل LockBit 3.0 Ransomware تعرّف كيف يساعد IBM QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، العملاء على البقاء محميين من تهديدات برامج الفدية المعروفة وغير المعروفة مثل LockBit 3.0 وغيرها.

IBM QRadar EDR مقابل Quantum Locker Ransomware نظرًا لتسارع وتيرة الهجمات، أصبح من الضروري دمج حلول الأتمتة في خطة الاستجابة والمعالجة الخاصة بالمنظمة.