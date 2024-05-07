حلول الكشف عن الشبكات والاستجابة لها (NDR)

الحصول على رؤية واضحة للأنشطة غير المعتادة نظرًا لضخامة حجم البيانات التي تنتقل عبر شبكتك، من السهل أن تمر التهديدات دون ملاحظتها أو اكتشافها. اكتشف كيفية استطلاع أي هجوم محتمل، والتحويلات المحورية، وعمليات النقل بين الأجهزة، وهي علامات قد تدل على التنقل غير المباشر الضارة، في الوقت الفعلي.