حلول الكشف عن الشبكات والاستجابة لها (NDR)

تُعَد الشبكات الأساس لعالمنا المتصل اليوم، مما يجعلها هدفًا رئيسيًا للمهاجمين الإلكترونيين الذين يتطلعون إلى التسبب في الاضطرابات ومصدرًا رئيسيًا للبيانات اللازمة لاكتشاف التهديدات وتحليلها.
يساعد IBM QRadar Network Detection and Response (NDR) فِرَقك الأمنية من خلال تحليل نشاط الشبكة في الوقت الفعلي. كما يوفر رؤية شاملة وعميقة مع بيانات وتحليلات عالية الجودة، مما يوفر معارف قابلة للتنفيذ والاستجابة الفعّالة.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لاستخلاص معارف أكثر تفصيلاً بخصوص أساليب المهاجمين.
احصل على رؤية شاملة في الوقت الفعلي لتحسين اكتشاف الشبكات والاستجابة لها من خلال الجمع بين بيانات الحدث والتدفق في البيئات المحلية والسحابية.
استخدِم التحليلات القائمة على التعلم الآلي للمساعدة على تحديد خط الأساس لنشاط الشبكة الطبيعي لتحديد السلوك المريب فورًا وبسرعة قبل تسبُّب المهاجمين في حدوث خلل.
يفيد تمكين رؤية التهديدات الواسعة واكتشافها والاستجابة لها باستخدام حل موحَّد في التخلص من الحاجة إلى التنقل بين الأدوات مع تحسين استثمارات الأمن وتوسيع نطاقها.
تختبئ التهديدات داخل حجم حركة المرور العادية على شبكتك. احصل على رؤية واسعة للشبكة عبر مجموعة واسعة من أجهزة الشبكة.
تحليل بيانات الشبكة وربطها في الوقت الفعلي. تقدِّم Network Insights إمكانية إعادة بناء الجلسة، والتقاط الحزمة الكاملة، واستخراج البيانات الوصفية الرئيسية وتحليل التطبيق.
اكتشاف التغييرات الطفيفة في سلوك المستخدم أو النظام والتي ربما لم تتم ملاحظتها من خلال تحديد خط الأساس لنشاط الشبكة الطبيعي، والبحث عن حالات الخلل وتحديد السلوك المريب.
احصل على رؤى حول حركة مرور DNS المحلية لديك من خلال تحديد النشاط الضار وتمكين فريق الأمن الخاص بك من اكتشاف خوارزمية إنشاء المجال (DGA) أو الأنفاق أو المجالات المستغلة التي يتم الوصول إليها من داخل شبكتك.
تتبَّع الإجراءات التي اتخذها مجرمو الإنترنت خطوة بخطوة من خلال إعادة بناء البيانات وتتبُّع الإجراءات. تعمل Incident Forensics على التقاط سلسلة الحد بأكملها وإعادة بنائها وإعادة تشغيلها.
استخدِم جهازًا اختياريًا لتخزين وإدارة البيانات المستخدمة بواسطة QRadar Incident Forensics عند عدم نشر أي جهاز آخر لالتقاط حزم الشبكة (Network PCAP).
تستخدم أدوات الكشف عن الشبكة والاستجابة لها (NDR) التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات السلوكية لاكتشاف الأنشطة الضارة على شبكة المؤسسة والاستجابة لها.
تعرَّف على كيفية دمج هذَين المنتجين معًا لتسريع أوقات الاستجابة وتقليل أعباء العمل.
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
يمكنك اكتشاف التهديدات والقضاء عليها بسرعة أكبر باستخدام مجموعة منتجات حديثة مصممة لتوحيد تجربة محللي الأمن.
IBM QRadar EDR
يوفر QRadar EDR، المعروف سابقًا باسم ReaQta، للمحللين الأمنيين رؤية متعمقة عبر النظام البنائي لنقاط النهاية. يمكنك دمج QRadar EDR مع QRadar SIEM دون أن يؤثِّر ذلك في عدد الأحداث في الثانية (EPS).
IBM QRadar SaaS
يساعد QRadar SaaS على تقليل عبء العمل على المحللين الأمنيين عبر تقديم حل لإدارة السجلات وقابلية ملاحظة الأداء الأمني في السحابة الأصلية يمكنه التعامل مع أعباء العمل على مستوى المؤسسات.
IBM QRadar SOAR
يوجِّه QRadar SOAR ويدير الاستجابات للتنبيهات عالية الدقة التي يحددها SIEM ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ حول معالجة التهديدات.
IBM QRadar SIEM
يُتيح لك QRadar SIEM إدارة أعمالك في البيئات السحابية والمحلية باستخدام تحليلات الرؤية والأمن المصممة للتحقيق بسرعة في التهديدات الحرجة ومنحها الأولوية.