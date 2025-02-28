التخزين لتحقيق مرونة البيانات

تتميز مصفوفات FlashSystem لمجموعة IBM Storage برمز الكشف عن تلف البيانات المضمّن الذي يستخدم التعلّم الآلي للمساعدة في تحديد حالات الخلل التي قد تشير إلى وجود تهديد. وهذا يتيح إغلاق الأنظمة قبل انتشار الضرر.

يستخدم برنامج IBM Storage Defender مؤشرًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للموثوقية النسبية للبيانات المنسوخة والأجهزة الافتراضية (VMs) لتسريع عملية التعافي بعد الهجوم، باستخدام طرق كشف جديدة طوَّرها قسم IBM Research.

تمثِّل مرونة البيانات جوهر مجموعة منتجات IBM Storage بأكملها، بدءًا من أنظمة الأجهزة القابلة للتوسُّع الأفقي والتوسُّع الرأسي، وحتى التخزين المعرّف بالبرامج وتخزين الكمبيوتر المركزي والتخزين على الأشرطة.