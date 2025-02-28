كما يمكنك الاستفادة من مركز البيانات الأكثر ذكاءً والذي يؤدي إلى تحسين الأداء والموثوقية والكفاءة وخفض التكاليف. يقدم هذا المنتج مبدلات شبكة التخزين من IBM ـ من النوعين b وc ـ والتي توفر إمكانية فائقة لاتصال البيانات على وسيلة التخزين. يمكنك إنشاء بنية تحتية للتخزين قوية ومرنة تساعدك في تحسين مرونة الأعمال وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.
يمكنك توصيل الخوادم ووحدات التخزين باستخدام نسيج شبكي ذكي الأداء وعالي السرعة مستند إلى الذكاء الاصطناعي.
يؤدي استخدام برنامج إدارة مركز البيانات الذكي إلى أتمتة عملية التزويد والتوفير، ودمج ميزة مراقبة سلامة الأداء وتحسين أمن البيانات.
يمكنك أن تحقق قابلية التوسع بتكلفة معقولة باستخدام حلول IBM SAN المتنوعة التي تلبي احتياجات التخزين بما يلائم جميع أحجام الأعمال.
يمكنك تطوير سعة التخزين بشكل مستمر باستخدام وحدات بناء معيارية تُعدّ الأفضل في فئتها.
بفضل استخدام مهايئات شبكات تخزين IBM وخيارات برامجها، يمكنك الحصول على أداء أكبر للتخزين، ونطاق ترددي أكبر، وحماية أفضل للبيانات وموثوقية أعلى.
يوفر أداءً عاليًا وزمن انتقال قصيرًا من خلال مبدل SAN ذي القناة الليفية والمكون من 24 منفذًا ويدعم اتصالًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية.
قدرات سهلة الاستخدام بتكلفة منخفضة وسرعات منافذ تصل إلى 4 و8 و16 و32 جيجابت في الثانية. التصميم الفعال لهذه المبدلات جعلها مثالية لأي شركة تتطلع إلى تكبير شبكتها، مهما كان حجم الشركة.
مبدل من الجيل التالي لاتصال القنوات الليفية عالي السرعة من حامل الخادم إلى مركز SAN. توفر وحدة توسيع المنفذ الفريدة خيارًا مرنًا وفعالًا من حيث التكلفة لترقية المنافذ.
استفِد من الأداء العالي وزمن الانتقال القصير باستخدام أحدث تقنيات القنوات الليفية من الجيل السابع باستخدام مبدل SAN بسرعة 64 جيجابت في الثانية و48 منفذًا.
يوفر هذا المبدل، مدعومًا بتقنية الجيل التالي، اتصال قنوات ليفية عالي السرعة للانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل الذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe/FC) دون حاجة إلى ترقية أي أجهزة SAN. حيث ينشر التطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية كثيفة، كما يوفر مزايا النطاق الترددي الأكبر وقابلية التوسع والدمج.
بفضل أحدث التحليلات والقياس عن بُعد المضمنة في منصة الجيل التالي، يوفر هذا المبدل اتصال قناة ألياف عالي السرعة لجميع مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط كما يدعم البيئات متعددة السحابة.
يتميز بالأمن المحسّن وتقنية SAN للتخزين المستقل، ما يؤدي إلى زيادة اليقين وعدم التخمين عند حماية شبكتك وإدارتها. يعمل هذا المبدل على حماية أعباء العمل، وتمكين العمليات دون توقف وزيادة الأتمتة لأقصى حد ممكن.
تضع البنية التحتية للجيل السابع الأساس لشبكة التخزين (SAN) المستقلة من خلال الجمع بين التحليلات القوية وقدرات الأتمتة المتقدمة لشبكة التخزين ذاتية التعلم والتحسين الذاتي والإصلاح الذاتي.
استكشف كيف يمكنك إيجاد حلول لأكبر تحديات شبكات التخزين لديك. حدد موعدًا لحضور اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع ممثل IBM Storage.