حلول شبكة التخزين (SAN)

يمكنك تحقيق مستوى عالٍ من التوفر وقابلية التوسع ومستوى مجرَّب ومؤكَّد من أمن البيانات، كي تتفرغ وأنت مطمئن للتركيز على تنفيذ الاستراتيجية دون قلق
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رسم توضيحي لشخص يستخدم جهازًا لوحيًا متصلًا بخادم آمن للوصول إلى البيانات الموجودة في بنية تحتية للتخزين

في حلول شبكة التخزين (SAN)، يتم توصيل الخوادم ووحدات التخزين بنسيج شبكي ذكي الأداء وعالي السرعة. 

كما يمكنك الاستفادة من مركز البيانات الأكثر ذكاءً والذي يؤدي إلى تحسين الأداء والموثوقية والكفاءة وخفض التكاليف. يقدم هذا المنتج مبدلات شبكة التخزين من IBM ـ من النوعين b وc ـ والتي توفر إمكانية فائقة لاتصال البيانات على وسيلة التخزين. يمكنك إنشاء بنية تحتية للتخزين قوية ومرنة تساعدك في تحسين مرونة الأعمال وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.

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مزايا IBM SAN
بناء مراكز بيانات أكثر ذكاءً

يمكنك توصيل الخوادم ووحدات التخزين باستخدام نسيج شبكي ذكي الأداء وعالي السرعة مستند إلى الذكاء الاصطناعي.
تبسيط الإدارة

يؤدي استخدام برنامج إدارة مركز البيانات الذكي إلى أتمتة عملية التزويد والتوفير، ودمج ميزة مراقبة سلامة الأداء وتحسين أمن البيانات.
قابلية توسع ميسورة التكلفة

يمكنك أن تحقق قابلية التوسع بتكلفة معقولة باستخدام حلول IBM SAN المتنوعة التي تلبي احتياجات التخزين بما يلائم جميع أحجام الأعمال.
تحقيق مرونة البيانات

يمكنك تطوير سعة التخزين بشكل مستمر باستخدام وحدات بناء معيارية تُعدّ الأفضل في فئتها.
الحصول على الأداء الفائق

بفضل استخدام مهايئات شبكات تخزين IBM وخيارات برامجها، يمكنك الحصول على أداء أكبر للتخزين، ونطاق ترددي أكبر، وحماية أفضل للبيانات وموثوقية أعلى.
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مبدلات أوّلية المستوى
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مبدل SAN24C-7

يوفر أداءً عاليًا وزمن انتقال قصيرًا من خلال مبدل SAN ذي القناة الليفية والمكون من 24 منفذًا ويدعم اتصالًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية.

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مبدل SAN24B-6

قدرات سهلة الاستخدام بتكلفة منخفضة وسرعات منافذ تصل إلى 4 و8 و16 و32 جيجابت في الثانية. التصميم الفعال لهذه المبدلات جعلها مثالية لأي شركة تتطلع إلى تكبير شبكتها، مهما كان حجم الشركة.

 تعرف على المزيد حول SAN24B-6
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مبدل SAN32C-6

مبدل من الجيل التالي لاتصال القنوات الليفية عالي السرعة من حامل الخادم إلى مركز SAN. توفر وحدة توسيع المنفذ الفريدة خيارًا مرنًا وفعالًا من حيث التكلفة لترقية المنافذ.

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مبدلات متوسطة المدى

مبدل SAN48C-7

استفِد من الأداء العالي وزمن الانتقال القصير باستخدام أحدث تقنيات القنوات الليفية من الجيل السابع باستخدام مبدل SAN بسرعة 64 جيجابت في الثانية و48 منفذًا.
مبدل SAN96C-7

يوفر هذا المبدل، مدعومًا بتقنية الجيل التالي، اتصال قنوات ليفية عالي السرعة للانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل الذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe/FC) دون حاجة إلى ترقية أي أجهزة SAN. حيث ينشر التطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية كثيفة، كما يوفر مزايا النطاق الترددي الأكبر وقابلية التوسع والدمج.
مبدل SAN96C-6

بفضل أحدث التحليلات والقياس عن بُعد المضمنة في منصة الجيل التالي، يوفر هذا المبدل اتصال قناة ألياف عالي السرعة لجميع مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط كما يدعم البيئات متعددة السحابة.
مبدل SAN128B-7

يتميز بالأمن المحسّن وتقنية SAN للتخزين المستقل، ما يؤدي إلى زيادة اليقين وعدم التخمين عند حماية شبكتك وإدارتها. يعمل هذا المبدل على حماية أعباء العمل، وتمكين العمليات دون توقف وزيادة الأتمتة لأقصى حد ممكن.
مبدل SAN64B-7

تضع البنية التحتية للجيل السابع الأساس لشبكة التخزين (SAN) المستقلة من خلال الجمع بين التحليلات القوية وقدرات الأتمتة المتقدمة لشبكة التخزين ذاتية التعلم والتحسين الذاتي والإصلاح الذاتي.
فئة Enterprise Director
Photo of IBM SAN512B-7 and SAN256B-7, storage networking
SAN512B-7 وSAN256B-7
الأساس المثالي لعالم جديد من التخزين المستقل. صار الاتصال بأجهزة NVME أسرع من أي وقت مضى حيث وصلت السرعة الآن إلى 64 جيجابت في الثانية، ومن شأن زمن الانتقال القصير جدًا أن يوفر أوقات وصول أسرع من قبل.
Photo of IBM SAN192C-6, storage networking
مبدل SAN192C-6
مبدل من فئة Director يتميز بأنه يضم ميزات ذكية كثيرة في بنية مبدل حديث وعالي الأداء غير معتمد على البروتوكولات. تم تصميمه لشبكات التخزين الصغيرة ومتوسطة الحجم.
Photo of IBM SAN384C-6, storage networking
مبدل SAN384C-6
جهاز تبديل من نظام الجيل التالي، مُصمم خصوصًا لشبكات التخزين واسعة النطاق. وباستخدام خيارات الاتصال الإضافية على مستوى المؤسسة، يوفر هذا المبدل دعمًا مرنًا ومستقرًا لخوادم أنظمة IBM Z.
Photo of IBM SAN768C-6 storage networking
مبدل SAN768C-6
يمثل واحدًا من أعلى المبدلات كثافة من حيث عدد المنافذ في الصناعة، وملائم للاستخدام في شبكات التخزين من فئة Director ومزود بعدد 768 منفذ قناة ليفية ذات سرعة خط تصل إلى 32 جيجابت في الثانية. يمكنك نشر هذا المبدل كبنية أساسية مركزية أو مفككة لدعم أعباء العمل الهجين لديك.
مبدلات التوسيع
SAN42B-R7 hardware product photography leadspace
مبدل SAN42B-R7
استكشف حل مبدلات التوسيع من الجيل 7 الرائد في الصناعة، التي توفر اتصال التكرار المرن عبر الإنترنت للتخزين الملائم للمؤسسة.
SAN18B-6 hardware product photography leadspace
مبدل SAN18B-6
يتعامل مع نقل البيانات بشكل صارم بين مراكز البيانات، وبإمكانه تقليل تأثير التعطيل للحفاظ على اتفاقيات مستوى الخدمة، وتأمين البيانات في أثناء تنقلها بين مراكز البيانات.
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