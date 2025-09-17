نشر التطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام الخوادم الافتراضية
يُعَد IBM Storage Networking SAN32C-6 Fabric Switch نموذجًا ابتدائيًا ضمن مجموعة مفاتيح شبكة مساحة التخزين (SAN) من IBM. يوفر اتصال Fibre Channel عالي السرعة من رف الخوادم إلى مركز شبكة SAN. يمكِّن هذا المفتاح المؤسسات التي تنشر تطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة، من خلال توفير عرض نطاق أكبر وإمكانيات تجميع محسَّنة. وهو مصمم لدعم عمليات نشر شبكات SAN الصغيرة والكبيرة، ويوفر مرونة فائقة من خلال وحدة توسيع المنافذ الفريدة، التي توفِّر خيار ترقية المنافذ بتكلفة ميسورة وبصورة قابلة للتبديل في مكان العمل. تحصل من اليوم الأول على خيار الترقية إلى اتصال خادم فوري 32 جيجابت/ثانية باستخدام بطاقات HBA بسرعة 32 جيجابت/ثانية.
استخدام كثافة عالية من الخوادم الافتراضية مع كثافة منخفضة لمنافذ المفتاح لتحقيق عرض نطاق أكبر وتجميع محسَّن.
دمج قاعدة بطاقات HBA الحالية المثبتة بسرعة 16 جيجابت/ثانية لتلبية احتياجاتك المستقبلية وزيادة عدد المنافذ.
تقليل تعقيدات الشبكة وتبسيط الإدارة من خلال الدمج.
دعم الأداء والسعة المطلوبة لشبكة SAN مستقلة ومخصصة من نوع Fibre Channel دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية للمفاتيح.
الاستفادة من انخفاض زمن الانتقال لتحسين أداء أعباء عمل التخزين.
نشر منافذ بسرعة 32 جيجابت/ثانية على محوِّلات 16/8/4 جيجابت/ثانية الحالية وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية.
يوفر أداءً خطيًا بمعدل 32 جيجابت/ثانية، غير محجوب، ومتوقعًا، وذا زمن انتقال قصير عبر جميع ظروف حركة المرور لكل منفذ Fibre Channel في المفتاح.
يوفر إمكانية التكرار الاختياري لجميع العناصر الرئيسية مثل مزوِّد الطاقة والمروحة. تُتيح وحدتا الطاقة المزدوجتان وجود تكرار في شبكة الطاقة.
يوفر وحدة توسعة منافذ لترقية عدد المنافذ من ثمانية منافذ بسرعة 32 جيجابت/ثانية إلى 16 أو 32 منفذًا. ويقلل ذلك من استهلاك الطاقة وتكلفة إدارة التراخيص المتعددة.
يُتيح للمستخدمين النشر على المحولات الحالية بسرعة 16/8/4 جيجابت/ثانية، ما يقلل النفقات الرأسمالية مع خيار الترقية مستقبلًا إلى محولات وبطاقات بسرعة 32 جيجابت/ثانية.
يمكن إنشاء شبكة SAN صغيرة بتكلفة منخفضة باستخدام مفتاح غير مقيد، بمعدل خطي ذي زمن انتقال قصير. يمكن ترقية حجم SAN إلى 32 جيجابت/ثانية في وضع التبديل أو وضع المحاكاة الافتراضية لمنفذ الشبكة.
تمكين تحوُّل الأعمال لشبكات التخزين واسعة النطاق.
دمج أصول البيانات في شبكات SAN أقل عددًا وأكبر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة لمواكبة نمو البيانات.
تمكين المؤسسات من دعم النمو الهائل للبيانات وتوفير المرونة التشغيلية.
استكشف الموارد لمساعدتك على نشر التطبيقات على نطاق السحابة باستخدام الخوادم الافتراضية.