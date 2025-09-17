IBM Storage Networking SAN32C-6 Fabric Switch

لمحة عامة

يُعَد IBM Storage Networking SAN32C-6 Fabric Switch نموذجًا ابتدائيًا ضمن مجموعة مفاتيح شبكة مساحة التخزين (SAN) من IBM. يوفر اتصال Fibre Channel عالي السرعة من رف الخوادم إلى مركز شبكة SAN. يمكِّن هذا المفتاح المؤسسات التي تنشر تطبيقات على نطاق السحابة بسرعة باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة، من خلال توفير عرض نطاق أكبر وإمكانيات تجميع محسَّنة. وهو مصمم لدعم عمليات نشر شبكات SAN الصغيرة والكبيرة، ويوفر مرونة فائقة من خلال وحدة توسيع المنافذ الفريدة، التي توفِّر خيار ترقية المنافذ بتكلفة ميسورة وبصورة قابلة للتبديل في مكان العمل. تحصل من اليوم الأول على خيار الترقية إلى اتصال خادم فوري 32 جيجابت/ثانية باستخدام بطاقات HBA بسرعة 32 جيجابت/ثانية.
نشر التطبيقات على نطاق السحابة بسرعة

استخدام كثافة عالية من الخوادم الافتراضية مع كثافة منخفضة لمنافذ المفتاح لتحقيق عرض نطاق أكبر وتجميع محسَّن.
دمج منافذ الخادم

دمج قاعدة بطاقات HBA الحالية المثبتة بسرعة 16 جيجابت/ثانية لتلبية احتياجاتك المستقبلية وزيادة عدد المنافذ.
تبسيط تكنولوجيا المعلومات

تقليل تعقيدات الشبكة وتبسيط الإدارة من خلال الدمج.
نشر شبكة SAN مخصصة

دعم الأداء والسعة المطلوبة لشبكة SAN مستقلة ومخصصة من نوع Fibre Channel دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية للمفاتيح.
تحسين الأداء

الاستفادة من انخفاض زمن الانتقال لتحسين أداء أعباء عمل التخزين.
تكاليف أقل

نشر منافذ بسرعة 32 جيجابت/ثانية على محوِّلات 16/8/4 جيجابت/ثانية الحالية وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية.
الميزات الأداء العالي

يوفر أداءً خطيًا بمعدل 32 جيجابت/ثانية، غير محجوب، ومتوقعًا، وذا زمن انتقال قصير عبر جميع ظروف حركة المرور لكل منفذ Fibre Channel في المفتاح.

 التوفر العالي

يوفر إمكانية التكرار الاختياري لجميع العناصر الرئيسية مثل مزوِّد الطاقة والمروحة. تُتيح وحدتا الطاقة المزدوجتان وجود تكرار في شبكة الطاقة.

 قابلية التوسع مع الدفع حسب النمو

يوفر وحدة توسعة منافذ لترقية عدد المنافذ من ثمانية منافذ بسرعة 32 جيجابت/ثانية إلى 16 أو 32 منفذًا. ويقلل ذلك من استهلاك الطاقة وتكلفة إدارة التراخيص المتعددة. 

 وفورات النفقات الرأسمالية (CapEx)

يُتيح للمستخدمين النشر على المحولات الحالية بسرعة 16/8/4 جيجابت/ثانية، ما يقلل النفقات الرأسمالية مع خيار الترقية مستقبلًا إلى محولات وبطاقات بسرعة 32 جيجابت/ثانية.

 يتوسَّع مع حجم شبكة SAN الخاصة بك

يمكن إنشاء شبكة SAN صغيرة بتكلفة منخفضة باستخدام مفتاح غير مقيد، بمعدل خطي ذي زمن انتقال قصير. يمكن ترقية حجم SAN إلى 32 جيجابت/ثانية في وضع التبديل أو وضع المحاكاة الافتراضية لمنفذ الشبكة.
