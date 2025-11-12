IBM Storage Networking SAN192C-6 Multilayer Director

دمج أصول البيانات في شبكات SAN أقل عددًا وأكبر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة لمواكبة نمو البيانات.
يُعد SAN192C-6 من IBM Storage Networking SAN192C-6 محول SAN من فئة المدير مع ما يصل إلى 768 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محولات شبكة التخزين.
إنه مصمم للنشر في شبكات التخزين الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكنها دعم السحابة المؤسسية وتحول الأعمال. تُضيف مجموعة شاملة من المزايا الذكية إلى ألياف محولات فائقة الأداء ومستقلة عن البروتوكولات.
يمكنك تلبية احتياجات قابلية التوسع في السحابة من خلال الدفع مقابل الموارد التي تحتاجها فقط أثناء التوسع بمرور الوقت.
ساعد في الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة (SLA) من خلال الحفاظ على أداء متسق.
تمكين بنية أساسية سحابية دائمة التشغيل من خلال الحفاظ على توافر وموثوقية اتصال شبكة التخزين.
السماح بالتخصيص السريع والفعال من حيث التكلفة لإمكانيات الشبكة للتطبيقات السحابية والمساعدة في إدارة حركة المرور بفعالية.
الاستفادة المثلى من مساحة أرضية مركز البيانات القيّمة بفضل تصميمه المدمج الذي يبلغ طوله 15.6 بوصة (9 وحدات تخزين) ويسمح بما يصل إلى أربعة مخرجين لكل رف قياسي (42 وحدة تخزين)
الحفاظ على التوافر العالي مع التكرار في جميع مكونات العناصر الحساسة، بما في ذلك وحدات المشرف والألياف بالإضافة إلى إمدادات Power® .
استفِد من دعم بروتوكول FICON في كل من الأنسجة المتسلسلة وغير المتسلسلة، بالإضافة إلى مزيج من حركة مرور بروتوكول FICON وبروتوكول قناة الألياف للأنظمة المفتوحة على نفس المحول.
استخدم إطار العمل الأمني الشامل لحماية البيانات الحساسة للغاية باستخدام بروتوكول أمان قناة الألياف(FC-SP) وآليات التشفير لارتباط القناة الليفية Cisco TrustSec التي توفر أمانًا شاملاً لشبكات التخزين.
المواصفات أدناه للطراز 8978-E04.
المواصفات
تفاصيل المواصفات
تكوين فتحات الهيكل
عناصر قابلة للتبديل السريع
مصادر الطاقة، وحدات المروحة، وحدات توصيلات صغيرة الحجم، وحدات المشرف، وحدات الألياف
الضمان
عام واحد، IBM في الموقع المحدود، صيانة على مدار 24 × 7 في نفس اليوم؛ خيارات الخدمة متاحة.
الأبعاد
أبعاد الهيكل (9 وحدات بركية): 39.62 سم (15.6 بوصة) × 43.90 سم (17.3 بوصة) × 81.30 سم (32 بوصة)
الوحدة قابلة للتركيب على الحامل بحجم قياسي مقاس 482.6 مم (19 بوصة) رف EIA. الوحدة هي أيضًا 2 آخر رف قابل للتركيب
ميزات اختيارية
وحدة FC بسرعة 32 جيجابت في الثانية ذات 48 منفذا وحزمة 16 جيجابت SW (#AJL2) ووحدة تحويل FC بسرعة 32 جيجابت في الثانية (#AJL4) ووحدة تمديد شبكة التخزين (SAN) ذات 24/10 منافذ (#AJL5) ووحدة التحويل SAN192C-6 Fabric-1 (#AJK9) وحزمة Enterprise (#AJJ9) والإصدار Advanced من شبكة التخزين (DCNM SAN) (#AJJA) وحزمة الكمبيوتر المركزي (#AJJB) وأجهزة قابلة للتوصيل صغيرة الحجم والمراوح* ووحدة AJN6 Supervisor-4 ووحدة AJN9 Fabric-3
الوزن
إعادة تدوير الأجزاء
لا توصي شركة IBM بإزالة بطاريات منتجاتها لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجى اتباع برنامج IBM Product Collection (تجميع منتجات IBM) وبرنامج Recycling Take Back (استعادة العناصر القابلة لإعادة التدوير).
العنوان لمتطلباتك من البيئات الافتراضية الكبيرة للبيانات مع مبدل SAN من فئة المدير مع ما يصل إلى 384 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية
دعم النمو الهائل للبيانات باستخدام محول مدير شبكة SAN عالي الكثافة للمنافذ، والذي يتميز بـ 768 منفذ قناة ليفية بمعدل 32 جيجابت في الثانية.
ينشر التطبيقات على السحابة بسرعة باستخدام الخوادم الافتراضية.
