IBM Storage Networking SAN192C-6 Multilayer Director

 

دمج أصول البيانات في شبكات SAN أقل عددًا وأكبر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة لمواكبة نمو البيانات.

اقرأ صحيفة البيانات استكشف وثائق المنتج
IBM Storage Networking SAN192C-6

لمحة عامة

يُعد SAN192C-6 من IBM Storage Networking SAN192C-6 محول SAN من فئة المدير مع ما يصل إلى 768 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محولات شبكة التخزين.

إنه مصمم للنشر في شبكات التخزين الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يمكنها دعم السحابة المؤسسية وتحول الأعمال. تُضيف مجموعة شاملة من المزايا الذكية إلى ألياف محولات فائقة الأداء ومستقلة عن البروتوكولات.
مرونة الدفع حسب النمو

يمكنك تلبية احتياجات قابلية التوسع في السحابة من خلال الدفع مقابل الموارد التي تحتاجها فقط أثناء التوسع بمرور الوقت.
توقع الأداء

ساعد في الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة (SLA) من خلال الحفاظ على أداء متسق.
تعزيز الاتصال المرن

تمكين بنية أساسية سحابية دائمة التشغيل من خلال الحفاظ على توافر وموثوقية اتصال شبكة التخزين.
إدارة حركة المرور بفعالية

السماح بالتخصيص السريع والفعال من حيث التكلفة لإمكانيات الشبكة للتطبيقات السحابية والمساعدة في إدارة حركة المرور بفعالية. 

الميزات

التوسع القابل للتطوير مع حماية استثمارية قوية

الاستفادة المثلى من مساحة أرضية مركز البيانات القيّمة بفضل تصميمه المدمج الذي يبلغ طوله 15.6 بوصة (9 وحدات تخزين) ويسمح بما يصل إلى أربعة مخرجين لكل رف قياسي (42 وحدة تخزين)
التوافر على فئة المؤسسات

الحفاظ على التوافر العالي مع التكرار في جميع مكونات العناصر الحساسة، بما في ذلك وحدات المشرف والألياف بالإضافة إلى إمدادات Power®  .
دعم متكامل للحاسب المركزي

استفِد من دعم بروتوكول FICON في كل من الأنسجة المتسلسلة وغير المتسلسلة، بالإضافة إلى مزيج من حركة مرور بروتوكول FICON وبروتوكول قناة الألياف للأنظمة المفتوحة على نفس المحول.

حل شامل لأمن قوي وفعال

استخدم إطار العمل الأمني الشامل لحماية البيانات الحساسة للغاية باستخدام بروتوكول أمان قناة الألياف(FC-SP) وآليات التشفير لارتباط القناة الليفية Cisco TrustSec التي توفر أمانًا شاملاً لشبكات التخزين.

المواصفات الفنية

المواصفات أدناه للطراز 8978-E04.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل منتج IBM Storage Networking SAN192C-6 Redbooks.

المواصفات

تفاصيل المواصفات

  

تكوين فتحات الهيكل


  • فتحات بطاقات الخط: 4
  • فتحات المشرف: 2
  • فتحات نسيج تبديل العارضة: 6
  • أدراج المروحة: 3 صواني مروحة في الجزء الخلفي من الهيكل
  • Power® حجرات إمداد الطاقة: 4

عناصر قابلة للتبديل السريع

مصادر الطاقة، وحدات المروحة، وحدات توصيلات صغيرة الحجم، وحدات المشرف، وحدات الألياف

 

الضمان

عام واحد، IBM في الموقع المحدود، صيانة على مدار 24 × 7 في نفس اليوم؛ خيارات الخدمة متاحة.

 

الأبعاد

 

أبعاد الهيكل (9 وحدات بركية): 39.62 سم (15.6 بوصة) × 43.90 سم (17.3 بوصة) × 81.30 سم (32 بوصة)

  • SAN192C وحدة التبديل عبر القنوات الليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية ذات 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية: 4.4 سم × 40.39 سم × 55.37 سم (1.75 بوصة. × 15.9 بوصة (21.8 × بوصة)
  • وحدة القماش 1: 82.3 سم × 5.13 سم × 25.96 سم (32.40 بوصة. × 2.02 بوصة × 10.22 بوصات)
  • درج المروحة: 91.87 سم × 13.08 سم × 4.75 سم (36.17 بوصة) × 5.15 بوصات (× 1.87 بوصة)
  • +SFP: 1.25 سم × 1.36 سم × 5.65 سم (0.49 بوصة. × 0.54 بوصة × 2.22 بوصة)
  • يبلغ عمق الهيكل بما في ذلك إدارة الكابلات وأبواب الهيكل 965.2 مم (38 بوصة)

الوحدة قابلة للتركيب على الحامل بحجم قياسي مقاس 482.6 مم (19 بوصة) رف EIA. الوحدة هي أيضًا 2 آخر رف قابل للتركيب

ميزات اختيارية

 

وحدة FC بسرعة 32 جيجابت في الثانية ذات 48 منفذا وحزمة 16 جيجابت SW (#AJL2) ووحدة تحويل FC بسرعة 32 جيجابت في الثانية (#AJL4) ووحدة تمديد شبكة التخزين (SAN) ذات 24/10 منافذ (#AJL5) ووحدة التحويل SAN192C-6 Fabric-1 (#AJK9) وحزمة Enterprise (#AJJ9) والإصدار Advanced من شبكة التخزين (DCNM SAN) (#AJJA) وحزمة الكمبيوتر المركزي (#AJJB) وأجهزة قابلة للتوصيل صغيرة الحجم والمراوح* ووحدة AJN6 Supervisor-4 ووحدة AJN9 Fabric-3

 

الوزن

 

  • الهيكل فقط: 65.80 كجم (145 رطلًا)
  • مهيأة بالكامل: 147.42 كجم (325 رطلًا)
  • بطاقة خط القنوات الليفية ذات 48 منفذا بسرعة 32 جيجابت في الثانية: 7.94 كجم (17.5 رطلًا)
  • وحدة Fabric-1: 9.07 كجم (20 رطلًا)
  • درج المروحة: 5.76 كجم (12.7 رطلًا)
  • غطاء فارغ للمشرف: 0.5 كجم (1.1 رطل)
  • غطاء بطاقة الخط الفارغ: 2.04 كجم (4.5 أرطال)

إعادة تدوير الأجزاء

 

لا توصي شركة IBM بإزالة بطاريات منتجاتها لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجى اتباع برنامج IBM Product Collection (تجميع منتجات IBM) وبرنامج Recycling Take Back (استعادة العناصر القابلة لإعادة التدوير).

الموارد

IBM Technology Lifecycle Services for IBM Storage
تحقيق الاتساق والتوفُّر العالي في مركز بيانات مؤسستك.
IBM Storage Utility
مجموعة من العروض التي توفِّر خيار المشتريات مع الفواتير القائمة على الاستخدام.
أدلة Redbooks لأجهزة IBM Storage
أجهزة مبتكرة وعصرية لتخزين البيانات
مجتمع المطورين
تسجيل المعلومات الرقمية وحفظها.

منتجات ذات صلة

مبدل SAN384C-6

العنوان لمتطلباتك من البيئات الافتراضية الكبيرة للبيانات مع مبدل SAN من فئة المدير مع ما يصل إلى 384 منفذ قناة ليفية بسرعة 32 جيجابت في الثانية

 مبدل SAN768C-6

دعم النمو الهائل للبيانات باستخدام محول مدير شبكة SAN عالي الكثافة للمنافذ، والذي يتميز بـ 768 منفذ قناة ليفية بمعدل 32 جيجابت في الثانية.

 مبدل SAN32C-6

ينشر التطبيقات على السحابة بسرعة باستخدام الخوادم الافتراضية.

 جميع حلول شبكة التخزين (SAN)

استكشف كل حلول شبكات التخزين (SAN)
اتخذ الخطوة التالية

اقرأ دليل المنتج أو اتصل بنا لمعرفة كيفية دمج الأصول في شبكات SAN أقل وأكبر وأكثر قابلية للإدارة لمواكبة نمو البيانات.

 اقرأ دليل المنتج
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم والخدمات التمويل العالمي Consulting