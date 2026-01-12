IBM Storage Networking SAN768C-6 Director

IBM Storage Networking SAN768C-6 هو محول SAN من فئة المديرين يحتوي على ما يصل إلى 768 منفذ قناة ألياف بسرعة 32 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محولات شبكة التخزين.

يتمتع IBM Storage Networking SAN768C-6 بأحد أعلى كثافة المنافذ في الصناعة لمدير SAN، حيث يتميز بميزة 768 منفذ قناة ليفية ذات سرعة خط تصل إلى 32 جيجابت في الثانية. صُممت SAN768C-6 لدعم أحمال التشغيل متعددة البروتوكولات، وتتيح دمج شبكات SAN والحلول الأساسية المنهارة للمؤسسات الكبيرة، وبالتالي تقليل عدد المحولات المُدارة وتؤدي إلى عمليات نشر سهلة الإدارة. ومن خلال تقليل عدد منافذ اللوحة الأمامية المستخدمة على روابط المحول البيني (ISL)، فإنها توفر أيضًا مجالًا للنمو في المستقبل. يفي SAN768C-6 بمتطلبات التخزين المتصاعدة لمركز البيانات الافتراضية الكبيرة اليوم.