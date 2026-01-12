IBM Storage Networking SAN768C-6 Director

دعم النمو الهائل للبيانات وتوفير المرونة التشغيلية
IBM Storage Networking SAN768C-6 هو محول SAN من فئة المديرين يحتوي على ما يصل إلى 768 منفذ قناة ألياف بسرعة 32 جيجابت في الثانية. وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محولات شبكة التخزين.
يتمتع IBM Storage Networking SAN768C-6 بأحد أعلى كثافة المنافذ في الصناعة لمدير SAN، حيث يتميز بميزة 768 منفذ قناة ليفية ذات سرعة خط تصل إلى 32 جيجابت في الثانية. صُممت SAN768C-6 لدعم أحمال التشغيل متعددة البروتوكولات، وتتيح دمج شبكات SAN والحلول الأساسية المنهارة للمؤسسات الكبيرة، وبالتالي تقليل عدد المحولات المُدارة وتؤدي إلى عمليات نشر سهلة الإدارة. ومن خلال تقليل عدد منافذ اللوحة الأمامية المستخدمة على روابط المحول البيني (ISL)، فإنها توفر أيضًا مجالًا للنمو في المستقبل. يفي SAN768C-6 بمتطلبات التخزين المتصاعدة لمركز البيانات الافتراضية الكبيرة اليوم.
تمتع بتمكين حلول توسيع شبكة التخزين (SAN) الكبيرة والقابلة للتوسع باستخدام 24/10-port SAN Extension Module.
تحقيق توافرية عالية من خلال عناصر فائضة تماماً وتمكين قدرات شبكية قوية.
نشر شبكات SAN الافتراضية (VSANs) لتوحيد جزر SAN الفعلية مع الحفاظ على الحدود المنطقية.
توفير توجيه بين شبكات VSAN (الاستجابة الصوتية التفاعلية) لمشاركة الموارد عبر شبكات VSAN.
مع النمو الهائل للبيانات والضغوط لإنجاز المزيد بموارد أقل، تحتاج المجموعات إلى نشر شبكات SAN واسعة النطاق بأكثر الطرق كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ويمكن أن يلبي SAN768C-6 كلاً من قابلية التوسع ومتطلبات التكلفة الإجمالية للملكية، إذ يوفر أحد منافذ الكثافة الرائدة في الصناعة التي تصل إلى 768 منفذ قناة ليفية ذات سرعة خط تصل إلى 32 جيجابت في الثانية لكل هيكل، لذلك هناك مجال كبير للنمو في المستقبل.
تم تصميم SAN768C-6 لتحقيق التوافر العالي. بعيدًا عن تلبية المتطلبات الأساسية لترقيات البرمجيات غير المزعزعة والتكرار في مكونات الأجهزة الحيوية الحساسة، توفر بنية البرمجيات SAN768C-6 توافرًا عاليًا. تقوم وحدات المشرف الخاصة بها بإعادة تشغيل العمليات الفاشلة تلقائيًا، مما يجعل SAN768C-6 قويًا بشكل استثنائي.
توفر سحابة المؤسسة للمجموعات القدرات المرنة في الحوسبة والشبكة، مما يمكن تكنولوجيا المعلومات من توسيع النطاق أو تقليص الموارد حسب الحاجة بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة. ويلبي SAN768C-6 احتياجات السحابة المؤسسية من خلال توفير قابلية التوسع، ومرونة الدفع حسب النمو، وأمان قوي للتطبيقات السحابية متعددة المستأجرين، وأداء عالٍ ومتسق للوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة، وميزات نشر السحابة الأخرى.
لتلبية احتياجات جميع المستخدمين، يدعم SAN768C-6 الإدارة عبر NX-API، وواجهة سطر الأوامر المجموعة IBM Storage Networking من النوع C، وDCNM وأدوات إدارة التخزين التابعة لجهات خارجية. NX-API هو إطار عمل قائم على واجهة برمجة تطبيقات نقل الحالة التمثيلية (REST) لنظام التشغيل NX-OS. ويوفر إخراجًا من CLIs بتنسيق لغة ترميز قابلة للتوسيع سهلة القراءة (XML) أو تنسيق JavaScript Object Notation (JSON) لإمكانية البرمجة النصية البسيطة.
يعمل إطار العمل الأمني الشامل الخاص بـ SAN768C-6 على حماية البيانات الحساسة التي تعبر شبكات المؤسسة. ويتضمن ميزة فحص ذكي للحزم على مستوى المنفذ، بما في ذلك استخدام قوائم التحكم في الوصول (ACLs) لفرض الأجهزة للمناطق وشبكات VSAN وميزات أمان المنافذ المتقدمة.
تتطلب إدارة شبكات التخزين على نطاق واسع أدوات تشخيص استباقية وأدوات للتحقق من الاتصال وتوجيه زمن الانتقال، بالإضافة إلى آليات لالتقاط وتحليل حركة زيارات الشبكة. تتيح إحصائيات شاملة قائمة على المنفذ وقائمة على التدفق تحليل الأداء المتطور وحساب اتفاقية مستوى الخدمة. توفر خدمة Call Home المتكاملة حلاً أسرع للمشكلات وتقليل تكاليف الخدمة. مع نظام SAN768C-6، تقدم IBM مجموعة أدوات شاملة لاستكشاف الأخطاء وتحليل وتصحيح شبكات التخزين.
الطراز - 8978-E16
|المواصفات
|تفاصيل المواصفات
|تكوين فتحات الهيكل
|- فتحات البطاقة الخطية: 16
- فتحات المشرف: 2
- فتحات ألياف التبديل المتقاطع: 6
- أدراج المراوح: 3 صواني مروحة في الجزء الخلفي من الهيكل
فتحات مصدر الطاقة: 16
|مكونات قابلة للتبديل السريع
|مصادر الطاقة، وحدات المروحة، وحدات توصيلات صغيرة الحجم، وحدات المشرف، وحدات الألياف
|الضمان
|عام واحد، IBM في الموقع المحدود، صيانة على مدار 24 × 7 في نفس اليوم؛ خيارات الخدمة متاحة.
|ميزات اختيارية
|48-port 32Gbps FC Module و16G SW Bundle (#AJL2)، و48-port 32Gbps FC Switching Module (#AJL4)، و24/10-port SAN Extension Module (#AJL5)، وFabric-1 Switching Module (#AJKE)، وEnterprise Package (#AJJ9)، وDCNM SAN Advanced Edition (#AJJA)، وMainframe Package (#AJJB)، ومصدر طاقة 3000W AC (#AJKF)، ووحدات توصيل صغيرة الحجم، مراوح.
|الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)
|• أبعاد الهيكل (26RU): 114.9 سم (45.25 بوصة) × 43.9 سم (17.3 بوصة) × 88.9 سم (35 بوصة)
• وحدة تبديل قناة الألياف ذات 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية: 4.4 سم × 40.39 سم × 55.37 سم (1.75 بوصة. × 15.9 بوصة × 21.8 بوصة)
- مصدر طاقة (3000 واط تيار متردد): 55.98 سم × 10.03 سم × 4.06 سم (22.04 بوصة × 3.95 بوصة × 1.6 بوصة)
• وحدة Fabric-1: 82.3 سم × 5.13 سم × 25.96 سم (32.40 بوصة × 2.02 بوصة × 10.22 بوصة)
• وحدة Supervisor-1E: 5.18 سم × 2017 سم × 55.5 سم (2.04 بوصة. × 7.94 بوصة × 21.85 بوصة)
• درج المروحة: 91.87 سم × 13.08 سم × 4.75 سم (3617 بوصة × 5.15 بوصة × 1.87 بوصة)• SFP+: 1.25 سم × 1.36 سم × 5.65 سم (0.49 بوصة × 0.54 بوصة × 2.22 بوصة)
|الوزن
|• الهيكل (يشمل المراوح): 136 كجم (300 رطل)
• بطاقة خط قناة الألياف ذات 48 منفذًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية: 7.94 كجم (17.5 رطل)
• مصدر الطاقة (3000 واط تيار متردد): 2.7 كجم (6 أرطال)
• وحدة Fabric-1: 9.07 كجم (20 رطلاً)
• وحدة Supervisor-1E: 3.86 كجم (8.5 رطل)
• درج المروحة: 5.76 كجم (12.7 رطل)
• غطاء فارغ للمشرف: 0.5 كجم (1.1 رطل)
• غلاف فارغ لبطاقة المنتج: 2.04 كجم (4.5 رطل)
|إعادة تدوير الأجزاء
|لا توصي شركة IBM بإزالة بطاريات منتجاتها لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجى الاستفادة من برنامج IBM Product Collection (تجميع منتجات IBM) وبرنامج Recycling Take Back (استعادة العناصر القابلة لإعادة التدوير).
دمج أصول البيانات في شبكات SAN أقل عددًا وأكبر حجمًا وأكثر قابلية للإدارة لمواكبة نمو البيانات.
تمكين السحابة وتحول الأعمال لشبكات التخزين واسعة النطاق.
استكشف كل حلول شبكات التخزين (SAN)
ابدأ بقراءة صحيفة البيانات أو اتصل بنا لتعرف كيف يمكن أن يساعد في تحقيق نمو بياناتك الهائل وتوفير العمليات التشغيلية المرونة.