إنشاء أنسجة واسعة ضمن مساحة رفوف أقل باستخدام المحوِّل الأعلى كثافة بسرعة 64 جيجابت في الثانية
يعمل محوِّل IBM® Storage Networking SAN128B-7 على التخلص من التخمين في حماية شبكتك وإدارتها. بفضل الأمان المعزز وتقنية SAN المستقلة، يوفر الحماية من التهديدات الأمنية، ويُتيح العمليات المستمرة، ويزيد من أتمتة الإدارة. تحديث بنيتك التحتية لتلبية متطلبات مركز البيانات الذي يعمل على مدار الساعة.
أتمتة المهام المتكررة مثل تقسيم المناطق وإعداد تقارير المخزون وإجراء فحوصات التحقق التشغيلية.
الاستفادة من قابلية التوسع حسب الاستهلاك لدعم نمو سريع وفعَّال من حيث التكلفة.
تحديد المشكلات وعزلها بسهولة باستخدام لوحة معلومات مرئية توفِّر رؤية فورية.
الحماية من تهديدات الأمن الإلكتروني واستمرارية الأعمال التي قد تؤدي إلى تعطيل عمليات مركز البيانات.
تُتيح تقنية Fabric Vision بنية قوية للتحليلات توفِّر قدرات التعلم الذاتي والتحسين الذاتي والشفاء الذاتي.
تتحقق تقنية IBM Gen 7 من سلامة نظام تشغيل المحوِّل، وإعدادات الأمان، والأجهزة لتقليل مخاطر البرامج الضارة والاختراق.
يأتي التكوين الأساسي مع 48 منفذًا مفعَّلًا، ويمكن توسيعها إلى 128 منفذًا من خلال تثبيت تراخيص POD لكلٍّ من SFP وSFP-DD بأي ترتيب وأي مجموعة.
يتضمن التمهيد الآمن، وشهادات FOS الموثوق بها (TruFOS)، وتعزيز FOS من خلال إزالة صلاحيات الجذر، والتوزيع الآلي لشهادات SSL.
يتيح دعم SCSI وNVMe عبر Fibre Channel التكامل السلس مع وحدات التخزين بالذاكرة الوميضية من الجيل التالي دون الحاجة إلى استبدال كامل ومكلِّف.
توفِّر بوابة الإدارة IBM SANnav رؤية فورية عبر شبكة SAN بالكامل، مع تنبيهات آلية ورقابة وعناصر تحكُّم مخصصة.
تضع بنية Gen7 التحتية الأساس لشبكة SAN ذاتية التشغيل من خلال دمج تحليلات قوية مع قدرات أتمتة متقدمة، لتمكين SAN الشبكة ذاتية التعلم، وذاتية التحسين، وذاتية الشفاء.
محوِّل عالي السرعة من الجيل التالي مصمم لدمج مرن في شبكات التخزين واسعة النطاق. يتضمن مجموعة قابلة للتوسعة من منافذ Fibre Channel من النوع b للجيل السادس، لتحقيق قابلية توسُّع قصوى.
مصمم لتلبية متطلبات البنى التحتية فائقة النطاق، والافتراضية، والبنى التحتية السحابية الكبرى، وبيئات التخزين المتنامية المعتمدة على الذاكرة الوميضية، عبر تقديم تقنية Fibre Channel Gen 6 الرائدة في السوق.