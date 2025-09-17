IBM Storage Networking SAN64B-7 Switch

زيادة الأداء إلى أقصى حد وتبسيط المهام اليومية باستخدام مفتاح مبني على الوحدات الأساسية.

صورة IBM SAN64B-7، شبكات التخزين

إطلاق العنان لأداء NVMe مع بنية SAN التحتية المعيارية

يقوم IBM Storage Networking SAN64B-7 Switch ببناء بنية تحتية من نوع Fibre Channel مع تقليل زمن الانتقال وزيادة عرض النطاق الترددي، ما يُتيح الأداء الأمثل لأعباء عمل NVMe وFICON وSCSI. بالإضافة إلى ذلك، تؤسِّس هذه البنية التحتية من الجيل السابع (Gen7) لبيئة SAN مستقلة من خلال دمج تحليلات قوية وقدرات أتمتة متقدمة لتعزيز الأداء وضمان الموثوقية، ما يمكِّن المؤسسات من تحقيق شبكة SAN ذاتية التعلم والتحسين والشفاء.


يدعم SAN64B-7 Switch عرض نطاق يصل إلى 64جيجابت/الثانية لكل منفذ مع كثافة منافذ رائدة في الصناعة، ما يشكِّل قاعدة أساسية لنمو البيانات السريع، وأعباء العمل الثقيلة، وتجميع مراكز البيانات. مع زمن انتقال أقل بنسبة 50% من الأجيال السابقة، يُتيح SAN64B-7 أقصى أداء للجيل التالي من وحدات التخزين NVMe.
Fibre Channel من الجيل السابع

يطلق SAN64B-7 العنان لأداء أعباء عمل NVMe، ويقلل زمن الانتقال، ويزيد من عرض النطاق الترددي. من خلال وضع أساس لشبكة SAN المستقلة التي تجمع بين التحليلات القوية والأتمتة المتقدمة، يمكنك زيادة الأداء وتحقيق الموثوقية إلى أقصى حد.
توسيع نطاق بيئات التخزين بالذاكرة الوميضية

تم تصميم SAN64B-7 لتحقيق أقصى قدر من المرونة وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام. يمكن للمؤسسات التوسع من 24 إلى 56 منفذًا SFP+‎ في وحدة 1U فعَّالة توفِّر كثافة منافذ واستخدامًا للمساحة رائدين في الصناعة.
ابتكار شبكة SAN المستقلة

من خلال الجمع بين تحليلات SAN المدمجة، والأتمتة، وتقنيات Fabric Vision، يقدِّم SAN64B-7 شبكة SAN مستقلة ذاتية التعلم والتحسين والشفاء، لزيادة الأداء وتبسيط عملية الإعداد واستكشاف المشكلات وإصلاحها.
تحليل شبكة SAN لتحسين الأداء والموثوقية

يُتيح SAN64B-7 إنشاء SAN ذاتية التحسين تراقب بشكل استباقي أنماط الحركة وتشكِّلها، وتُعطي الأولوية تلقائيًا لتدفقات البيانات لتحسين أداء التطبيقات وموثوقيتها.
أتمتة إدارة SAN لتبسيط التعقيدات الإدارية

يستطيع SAN64B-7 أتمتة الإجراءات، وتبسيط الإدارة، وحل مشكلات الشبكة دون تدخل بشري، ما يساعدك على تجنُّب الانقطاعات غير المخطط لها.
احصل على دعم خبير متعدد المستويات وصيانة استباقية من متخصصي IBM لزيادة توافر SAN، وتقليل فترة التعطل، وتمكين فريق تكنولوجيا المعلومات من التركيز على الأولويات الاستراتيجية.

تحسين الكفاءة من خلال زيادة الأداء وتوسيع عرض النطاق الترددي باستخدام IBM FlashSystem وعائلة IBM Storage Networking من النوع B

الجهة الأمامية من FlashSystem 5000
يستحق عملك حلولًا على مستوى المؤسسات، دون التضحية بالتكلفة أو الأداء.

تحتاج الشركات إلى حل تخزين مرن يمكنه التوسع مع احتياجاتها، سواء أكانت البيانات مخزنة محليًا، أم في السحابة، أم في كليهما. تم تصميم IBM FlashSystem 5000 ببرنامج غني بالميزات، وإدارة تخزين تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودعم استباقي، ما يجعل التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي متاحة للمؤسسات من جميع الأحجام. تمكَّن من مطابقة شبكة SAN من نوع B القوية من IBM مع تخزين FlashSystem القوي.

محفظة IBM SANnav

رجل يعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي في مكتب تقني.
IBM® SANnav Management Portal وSANnav Global View

لا يعمل كلٌّ من IBM SANnav Management Portal وSANnav Global View على تحويل بيانات القياس عن بُعد لشبكات SAN إلى رؤى مفيدة فقط، مثل درجات السلامة والأداء، بل تُتيح أيضًا للمسؤولين ربط البيانات الفورية بسرعة بالمقاييس والسجلات التاريخية لإجراء تحليل متعمق. يمكن أن يساعد ذلك على رصد التوجهات، وتحديد القيم الأساسية، واكتشاف أي تغييرات سلوكية مع مرور الوقت.

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح

