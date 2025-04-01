يوفر محول القناة الليفية من الجيل التالي IBM SAN96C-7 من الجيل التالي SAN96C-7 سعة 64 جيجابت في الثانية سعة 96 منفذًا سعة 96 منفذًا بوحدتي رف (2 RU) اتصالاً عالي السرعة بالقناة الليفية لمضيفة مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط ومضيفات عالية السرعة, وأحدث تقنيات التحليلات والقياس عن بُعد - كلها مدمجة في شرائح تكنولوجيا المعلومات ASIC. يتيح لك هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أحمال التشغيل السريع للذاكرة غير المتطايرة (NVMe/FC) دون الحاجة إلى ترقية أي أجهزة شبكة SAN.

يعد هذا الإعداد مثاليًا للمؤسسات التي تنشر السحابة بسرعة على نطاق واسع مع خوادم افتراضية كثيفة حيث توفر المعلومات التكنولوجية فوائد عرض نطاق ترددي أكبر وتوسيع نطاق ودمج.

يحتوي المحول IBM SAN96C-7 على 96 × 8/16/32/64 جيجابت في الثانية متعدد المنافذ متعددة السرعات والتي توفر نطاقًا تردديًا إجماليًا يبلغ 6 تيرابايت في الثانية لكل محول للتصاميم عالية التوسعة في البيئات فائقة النطاق التي تقود عدة آلاف من مثيلات Virtual Machines داخل الحامل.