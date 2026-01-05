IBM Storage Networking SAN96C-6

الاتصال عالي السرعة بقنوات الألياف البصرية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط ويدعم بيئات السحب المتعددة

رسم توضيحي بسيط يضم وحدة خادم مركزية متصلة بأجهزة طرفية، بما في ذلك جهاز يمكن ارتداؤه وذراع روبوتية وشاشة عرض

لمحة عامة

صورة لجهاز IBM SAN96C-6، مفتاح شبكة الأداء يتميز بعدة منافذ إيثرنت مرتبة في صفوف

تُعد IBM Storage Networking SAN96C-6 محول نسيج ذو 96 منفذًا وبسرعة 32 جيجابت في الثانية ضمن مجموعة محولات شبكة منطقة التخزين الخاصة بـ IBM.

يوفر IBM Storage Networking SAN96C-6 Fibre Channel Switch اتصالًا عالي السرعة عبر القنوات الليفية لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط، ويدعم البيئات متعددة السحابات.ويوفر قدرات متقدمة في التحليلات والقياس عن بُعد مدمجة في Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) من الجيل الجديد. ويسمح هذا المحول بالانتقال السلس إلى أعباء عمل FC-NVMe كلما كان ذلك متاحًا دون أي ترقية للأجهزة في شبكة SAN. ويمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة القدرة على نشر تطبيقات بالحجم السحابي بسرعة، باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة، مما يوفر مزايا النطاق الترددي الأكبر، والتوسُّع، والدمج.

الفوائد
الاستفادة من الكثافة العالية والتوسع

استفد من 96 منفذًا من نوع منفذ توصيل صغير الحجم محسن (SFP+) بسرعة خط 32 جيجابت في الثانية مع عرض نطاق ترددي يبلغ 3 تيرابت في الثانية لكل محول للبيئات فائقة التوسع التي تشغل مثيلات متعددة من الأجهزة الافتراضية داخل الرف.
استخدم تحليلات SAN المتكاملة بالكامل

استفد من أحدث قدرات التحليلات والقياس عن بُعد لشبكة التخزين (SAN). ويتم حساب بيانات القياس عن بُعد المستخرجة من فحص رؤوس الإطارات على متن الطائرة ويمكن بثها إلى أي منصة تحليلات وتصور.
تحقيق التوفّر العالي

استفد من وحدات توسيع قناة الألياف ذات 16 منفذًا والقابلة للاستبدال في الموقع والتي توفر توافرًا عاليًا، مقارنةً بالمفاتيح الثابتة التقليدية المزودة بوحدة ASIC واحدة أو مجموعة منافذ.
الوصول إلى التشخيصات المتطورة

الوصول إلى تشخيصات الربط بين المفاتيح (ISL)، وتشخيصات HBA، وأدوات تحليل الشبكات، وقدرات IBM Call Home المتكاملة لتحقيق موثوقية أكبر وتقليل تكاليف الخدمة.
احصل على رؤية حول الأجهزة الافتراضية

احصل على رؤية واضحة لجميع الأجهزة الافتراضية التي تصل إلى وحدات التخزين LUN في النسيج. ويتوفر هذا من خلال أجهزة HBA التي تضع علامة على معرف الأجهزة الافتراضية (VMID) على كل إطار قناة ليفية.

الميزات

ASIC من الجيل التالي

قم بالتحسين باستخدام معالج شبكة ASIC مدمج وعالي الأداء بسرعة 32 جيجابت في الثانية ASIC الذي يتيح فحص رؤوس القناة الليفية وواجهة نظام الكمبيوتر الصغير (SCSI) بدون أي صنابير أو أجهزة خارجية.
خدمات الشبكة الذكية

انتقل بسهولة باستخدام ميزات مثل اكتشاف وعزل الاستهلاك البطيء، ومُعرف SAN الافتراضي (VSAN)، وقوائم التحكم في الوصول (ACL)، والتقسيم الذكي، وجودة الخدمة (QoS) على مستوى النسيج وتشفير حركة المرور.
عمليات التشخيص المتطورة

استخدم أدوات التشخيص مثل Inter-Switch Link (ISL)، وHBA، وقراءة معايير التشخيص، وفك تشفير البروتوكولات، وأدوات تحليل الشبكات، وIBM Call Home لحل المشكلات بسرعة وبتكلفة أقل.
نسيج قابل للبرمجة

استخدم قدرات نقل الحالة التمثيلية القوية (REST) وواجهة برمجة تطبيقات IBMNX-OS لتمكين البرمجة المرنة والسريعة للأدوات الخاصة بـ SAN.
إدارة لوحة واحدة

استفد من IBM Data Center Network Manager (DCNM)، الذي يقوم حاليًا بإدارة المجموعة الكاملة من منتجات مركز بيانات IBM، ويمكن استخدامه لتوفير وإدارة ومراقبة واستكشاف أخطاء MDS 9396T وإصلاحها.
التمهيد الآمن وتقنية مكافحة التزييف

قم بحماية النظام بأكمله من الهجمات الخبيثة من خلال تأمين الوصول إلى العناصر الحساسة مثل أداة تحميل التمهيد وأداة تحميل صور النظام وواجهة مجموعة عمل الاختبار المشتركة (JTAG).
وفورات النفقات الرأسمالية (CapEx)

انشر منافذ 32 جيجابت في الثانية على أجهزة الإرسال والاستقبال الحالية بسرعة 16 أو 8 جيجابت في الثانية، مما يقلل من النفقات الرأسمالية الأولية وحماية الاستثمار مع خيار الترقية إلى أجهزة إرسال واستقبال ومحولات بسرعة 32 جيجابت في الثانية عند الحاجة.
النمو بزيادات صغيرة

اختر نشر ما يصل إلى 48 منفذًا لقناة ألياف بصرية بسرعة 32 جيجابت في الثانية في النسخة المبتدئة، ثم النمو بزيادات من 16 منفذًا حتى 96 منفذًا، في أربعة تكوينات ممكنة من 48 و64 و80 و96 منفذًا.

منتجات ذات صلة

IBM FlashSystem 5000

تبسيط العمليات باستخدام حلول تخزين أسرع وأذكى مدعومة بالسحابة الهجينة وأيسر تكلفة عند تشغيل التطبيقات كثيرة المتطلبات وأعباء العمل الصعبة.

 IBM Storage DS8000

احصل على واحد من أسرع وأكثر أنظمة التخزين موثوقية وأمانًا لـ IBM z15™ وLinuxONE III™ لبيئاتك المهمة الحساسة.

 IBM Storage Networking SAN64B-6

تلبية المتطلبات الافتراضية فائقة النطاق، وبنى تحتية سحابية أكبر، وبيئات تخزين قائمة على الذاكرة الوميضية المتنامية.

 جميع حلول شبكة التخزين (SAN)

استكشف كل حلول شبكات التخزين (SAN)
