IBM Storage Networking SAN48C-7 Switch

استفِد من الأداء العالي وزمن الانتقال القصير باستخدام أحدث تقنيات القنوات الليفية من الجيل السابع باستخدام مبدل SAN بسرعة 64 جيجابت في الثانية و48 منفذًا.

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لقطة بزاوية للمحوِّل IBM Storage Networking SAN48C-7

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

يقدِّم محوِّل SAN من طراز IBM Storage Networking SAN48C-7 ما يصل إلى 48 منفذ Fibre Channel بسرعة 64 جيجابت في الثانية، وهو جزء من مجموعة IBM من أجهزة محوِّلات شبكات التخزين (SAN) من النوع c.

يوفر هذا المحوِّل اتصالًا عالي السرعة عبر Fibre Channel لمصفوفات الذاكرة الوميضية فقط والمضيفين ذوي الأداء العالي. يوفّر قدرات تحليل وقياس عن بُعد متقدمة مدمجة في شريحته من الجيل الجديد من الدوائر المتكاملة المخصصة للتطبيقات (ASIC). يُتيح هذا الحل الانتقال بسلاسة إلى أعباء عمل NVMe عبر Fibre Channel (NVMe/FC) عند توفُّرها، دون الحاجة إلى ترقية الأجهزة في شبكة SAN، ما يمكِّن المؤسسات التي تقوم بنشر تطبيقات سحابية واسعة النطاق باستخدام خوادم افتراضية عالية الكثافة من الاستفادة من مزايا عرض النطاق الترددي الأكبر، والقدرة على التوسع، والدمج.
تعزيز الموثوقية

استخدِم ميزة تصحيح الأخطاء المتقدمة (FEC) بين منافذ المحوِّل ومنافذ HBA على جميع محوِّلات القناة الليفية الثابتة بسرعة 64 جيجابت في الثانية لزيادة الموثوقية.
زيادة الوعي وقابلية التوسع

الحصول على رؤية شاملة لجميع الأجهزة الافتراضية التي تصل إلى وحدات التخزين (LUNs) أو المساحات الاسمية داخل البنية. زيادة قابلية التوسُّع في البنية للمساعدة على تعزيز المرونة لعدة أنواع من بِنى شبكات SAN.
تحقيق مستوى عالٍ من التوافر

تحقيق نسبة توافر شبه مستمرة وموثوقية عالية من خلال توفير التكرار في جميع العناصر الرئيسية مثل أنظمة إمدادات الطاقة وأنظمة التبريد الفرعية.
تحسين الأداء

تحسين الأداء من خلال تحكيم مركزي بلا توقف يتيح أداءً متسقًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية وبزمن انتقال قصير عبر جميع ظروف حركة البيانات لكل منفذ قناة ليفية على المحول.
الميزات
أدوات تشخيص متطورة

تتضمن تشخيصات الوصلة بين المحولات (ISL) ، وتشخيصات محول الناقل المضيف (HBA)، وجمع أخطاء SFP عن بُعد (جمع أخطاء وحدات قابلة للتوصيل صغيرة التصميم)، ومحلل المنافذ المحولة (SPAN)، ومراقبة الاستنزاف البطيء ونظام إدارة السلامة عبر الإنترنت لزيادة الموثوقية وحل المشاكل بشكل أسرع وخفض تكاليف الخدمة.
خدمات ذكية

توفير خدمات مثل التقسيم التلقائي للمناطق، والتقسيم الذكي للمناطق، واكتشاف وعزل الاستنزاف البطيء، وشبكة التخزين الافتراضية (VSAN) والتوجيه بين شبكات التخزين الافتراضية (IVR) وجودة الخدمة (QoS) على مستوى النسيج لتمكين الانتقال من شبكات منطقة التخزين المنعزلة إلى شبكات التخزين على مستوى المؤسسة.
التمهيد الآمن وتقنية مكافحة التزييف

استخدام أجهزة مدمجة تحمي النظام بأكمله من الهجمات الضارة من خلال تأمين الوصول إلى العناصر الحساسة مثل أداة تحميل التمهيد وأداة تحميل صور النظام وواجهة مجموعة عمل الاختبار المشتركة (JTAG).
تحديد معدل الدخول الديناميكي (DIRL)

الاكتشاف التلقائي لأي أعراض للازدحام وتطبيق حدود المعدل بشكل ديناميكي على الأجهزة المزدحمة وبطيئة الاستنزاف حتى لا تنتشر التأثيرات الضارة إلى الأجهزة الأخرى.
تحليلات شبكة تخزين SAN متكاملة بالكامل

توفير أحدث تحليلات حركة مرور البيانات التي تحسب بيانات الأداء في المحول في الوقت الفعلي والتي يتم بثها إلى أي منصة لتصور التحليلات.
إشعار تغيير حالة المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (BBSCN)

توفير ميزة إشعار تغيير الحالة من المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (BBSCN) لمساعدة الجانب المستقبِل في تصحيح أي خطأ قد يحدث أثناء النقل.

 

المواصفات الفنية  

  • المحوِّلّ: محوِّل قناة ليفية 48 منفذ 64 جيجابت
  • الضمان: سنة واحدة، دعم IBM في الموقع، صيانة في نفس اليوم على مدار الساعة طوال الأسبوع؛ تتوفر خيارات خدمة IBM® Expert Care لمدة سنة أو 3 أو 5 سنوات (ملف PDF).
  • منافذ Fibre Channel: تصميم محوِّل ثابت يحتوي في الأساس على 48 منفذ +SFP.
  • الأداء:
    • سرعة المنفذ: يدعم الاستشعار التلقائي بسرعات 8 و16 و32 و64 جيجابت في الثانية، مع عرض نطاق مخصص قدره 64 جيجابت في الثانية لكل منفذ.
    • عرض نطاق ترددي إجمالي يبلغ 3 تيرابت في الثانية بنمط اتصال مزدوج الاتجاه من طرف إلى طرف.
    • أرصدة المخزن المؤقت: تصل إلى 24,000 لمجموعة مكوَّنة من 24 منفذًا، مع القيمة الافتراضية البالغة 1,000 رصيد لكل منفذ، وبحد أقصى 16,000 رصيد لمنفذ واحد داخل المجموعة.
    • مجموعات المنافذ: مجموعتان، كلٌّ منهما تضم 24 منفذًا.
    • قناة المنفذ: حتى 24 وصلة فعلية متوازنة في التحميل يمكن تجميعها ضمن قناة منفذ واحدة.
  • الأبعاد المادية (الارتفاع × العرض × العمق) والوزن:
    • وحدة تثبيت واحدة في الرف (1RU) (1.72 × 17.299 × 18 بوصة) (4.37 × 43.94 × 45.72 سم) باستثناء وحدة تزويد الطاقة (PSU) ومقابض درج المروحة.
    • 21.8 رطلًا (9.9 كجم).
  • ميزات اختيارية: تراخيص اشتراك Advantage (NDFC + Enterprise) وPremier (NDFC + Enterprise + تحليلات SAN) لمدة 1 أو 3 أو 5 سنوات (الرموز: FC AJWM، وAJWN، وAJWP، وAJWQ، وAJWR، وAJWS).
  • إعادة تدوير الأجزاء: لا تُوصي IBM بإزالة بطاريات منتجاتها لأسباب تتعلق بالسلامة. يُرجى اتباع برامج IBM لجمع المنتجات وإعادة التدوير.
 

الموارد

IBM Technology Lifecycle Services for IBM Storage
تحقيق الاتساق والتوفُّر العالي في مركز بيانات مؤسستك.
IBM Storage Utility
عائلة من العروض التي توفر خيار المشتريات مع الفواتير القائمة على الاستخدام.
أدلة Redbooks لأجهزة IBM Storage
أجهزة مبتكرة وعصرية لتخزين البيانات
مجتمع تكنولوجيا IBM
المركز التعليمي الأمثل للمطورين والتقنيين الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم.

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