IBM Storage Networking SAN18B-6

بنية النظام

الحاوية هيكل 1U مصمم ليتم تركيبه في خزانة مقاس 19 بوصة

منافذ Fibre Channel 12 منفذًا بسرعة 32 جيجابت/ثانية، عامة (منافذ E وF وM وD وEX).

منافذ إيثرنت 6 منافذ بسرعة 1/10 جيجابت إيثرنت لاتصال LAN وWAN.

قابلية التوسع بنية نسيج كاملة تدعم ما يصل إلى 239 محوِّلًا كحد أقصى.

الحد الأقصى المعتمد - نسيج واحد 56 نطاقًا، 7 قفزات

- نسيج توجيه متعدد البروتوكولات: 19 قفزة

Fibre Channel

الأداء - سرعة خط 8.5 جيجابت/ثانية، بتقنية Full Duplex

- سرعة خط 14.025 جيجابت/ثانية، بتقنية Full Duplex

- سرعة خط 28.05 جيجابت/ثانية، Full Duplex

- اكتشاف تلقائي لسرعات المنافذ 8 و16 و32 جيجابت/ثانية

واجهات إيثرنت 1 جيجابت إيثرنت و10 جيجابت إيثرنت

تقنية IBM Trunking ما يصل إلى ثمانية روابط بسرعة 32 جيجابت في الثانية تُدمج لتوفير 256 جيجابت في الثانية لكل تجميعة. لا يوجد حد لعدد مجموعات التجميع التي يمكن تكوينها لكل محوِّل.

زمن انتقال النسيج ذاكرة مشتركة غير قابلة للحظر، بزمن وصول 900 نانوثانية دون أي تعارض، مع تحويل مباشر للحِزم بسرعة 32 جيجابت في الثانية.

الحد الأقصى لحجم

إطار Fibre Channel حمولة بحجم 2112 بايت

الحد الأقصى لحجم وحدة الإرسال (MTU) على IP إطارات Jumbo من 1280 بايت إلى 9216 بايت

فئات الخدمة الفئة 2، الفئة 3، الفئة F (إطارات بين المحولات).

أنواع المنافذ F_Port وE_Port وEX_Port و(FCR E_Port) وD_Port (تشخيص) وM_Port (مرآة) والاكتشاف الذاتي بناءً على نوع المحول (U_Port)؛ VE_Port (ملحق FCIP وIP).

أنواع حركة البيانات Fibre Channel وFCIP وامتداد IP

منفذ USB منفذ USB واحد لتحميل ملفات سجل النظام أو لتحديث البرامج الثابتة.

أنواع الوسائط Fibre Channel: محوِّلات ضوئية قابلة للتوصيل الساخن (SFP وSFP+) بأطوال موجية قصيرة (SWL) وأطوال موجية طويلة (LWL)، مع توفُّر خيارات أطوال موجية مختلفة لمنافذ SFP بسرعة 16 و32 جيجابت/ثانية. Ethernet: محوِّلات قابلة للتوصيل الساخن (SFP وSFP+) بأطوال موجية قصيرة (SRWL) وأطوال موجية طويلة (LRWL)، بالإضافة إلى محوِّلات نحاسية SFP/SFP+‎.

خدمات النسيج Simple Name Server (SNS)، وRegistered State Change Notification (RSCN)، وNTP، وRADIUS، وRCS (Reliable Commit Service)، وDynamic Path Selection (DPS)، والتوجيه القائم على التبادل، والتوجيه القائم على الأجهزة، والتوجيه القائم على المنافذ، وlossless، وAdvanced Zoning، وWeb Tools، وTrunking، وExtended Fabrics، وFabric Vision، وSDDQ.

خدمات التوسيع Extension Trunking، وAdaptive Rate Limiting (ARL)، وWAN Test Tool (Wtool)، وOpen Systems Tape Pipelining (OSTP)، وFastWrite (FCIP-FW)، وQoS Marking، وBandwidth Enforcement، وPerPriority TCP QoS، و(PTQ)، وAdvanced Extension، وIntegrated Routing (FCR)