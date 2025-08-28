قدرات عالية الأداء بسرعة 4، و8، و16، و32 جيجابت/ثانية مع سهولة استخدام بنقرة واحدة ووظائف من فئة المؤسسات.
يُعَد IBM Storage Networking SAN24B-6 مفتاحًا أساسيًا يجمع بين قدرات عالية الأداء بسرعات 4 و8 و16 و32 جيجابت/ثانية، مع سهولة استخدام بنقرة واحدة ووظائف من فئة المؤسسات. ويوفر للمراكز الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول بتكلفة منخفضة إلى تقنية Gen 6 Fibre Channel الرائدة في الصناعة، مع إمكانية البدء بعدد قليل من المنافذ والتوسع حسب الحاجة -من 8 إلى 24 منفذًا- لدعم بيئة تخزين متطورة. تم تصميم منتجات IBM b-type Gen 6 Fibre Channel لإطلاق الإمكانات الكاملة لتقنيات التخزين الجديدة لدعم أعباء العمل الحديثة عالية الأداء.
يمكن تهيئته باستخدام ميزة المنافذ عند الطلب (PoD) لعدد 8 أو 16 أو 24 منفذًا، ويدعم سرعات 4 و8 و16 و32 جيجابت/ثانية مع المحولات المناسبة. يتضمن مصدر طاقة مدمجًا وأربع مراوح مدمجة.
يوفر تقنية Fibre Channel من الجيل الخامس والسادس الرائدة في الصناعة ضمن حل مرن وسهل الاستخدام، وسهل النشر باستخدام معالج EZSwitchSetup.
يوفر أداءً متقدمًا بسرعة 32 جيجابت في الثانية لإطلاق الإمكانات الكاملة لتقنيات التخزين الجديدة لأعباء عمل التطبيقات الجديدة عالية الأداء.
نظرة عامة على مفتاح IBM Storage Networking SAN24B-6
رقم المنتج
8960-F24
عناصر قابلة للتبديل السريع
وحدات قابلة للتوصيل بحجم صغير (SFPs)
الضمان
ضمان لمدة سنة واحدة؛ يشمل وحدات يمكن للعميل استبدالها (CRU) وخدمة في الموقع مع استجابة في اليوم التالي خلال ساعات العمل من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مع إمكانية ترقية خدمة الضمان.
سرعة المنفذ
4 و8 و16 جيجابت/ثانية عند استخدام وحدات الإرسال والاستقبال SFP+ بسرعة 16 جيجابت/ثانية
8 و16 و32 جيجابت/ثانية عند استخدام وحدات الإرسال والاستقبال SFP+ بسرعة 32 جيجابت/ثانية
ميزات اختيارية
يُرجى الرجوع إلى دليل المنتج SAN24B-6 Redbooks لمراجعة أحدث الميزات الاختيارية.
الحجم
العرض: 42.88 سم (16.88 بوصة) الارتفاع: 4.29 سم (1.69 بوصة) العمق: 30.66 سم (12.07 بوصة)
الوزن
5.76 كجم (12.65 رطلًا) مع مصدر طاقة مدمج واحد، دون وحدات الإرسال والاستقبال.
استخدم منصة منخفضة التكلفة وعالية الأداء لتمكين حلول جاهزة للذاكرة الوميضية للأعمال.
امتداد لتقنية Gen 6 Fibre Channel، توفِّر أدوات قوية للمراقبة والإدارة والتشخيص.
اكتشِف كيف يمكنك الحصول على رؤية وفهم أفضل لشبكة التخزين الخاصة بك.
تعرَّف على كيفية تمكين أداة إدارة الشبكات IBM Network Advisor من تبسيط إدارة الشبكة.
ابدأ وتعرَّف على المزيد حول IBM Storage Networking SAN24B-6