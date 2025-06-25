IBM Storage Networking SAN24B-7

يدعم الربط القائم على الإطارات لما يصل إلى 8 منافذ لكل ربط، لتوفير عرض نطاق إجمالي يصل إلى 512 جيجابت بين محولات الجيل السابع.

كما يساهم في زيادة استخدام الروابط، وتقليل العوائق، وضمان اتصال عالي السرعة ومرن بين المحولات.