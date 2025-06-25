محول قنوات ليفية من الجيل السابع للمستوى المبدئي، يجمع بين قدرات أداء بسرعات 8 و16 و32 و64 جيجابت في الثانية، مع ميزات وأمان على مستوى المؤسسات.
الحصول على ضعف عرض النطاق الترددي (64 جيجابت) وزمن انتقال أقل بنسبة 50% مقارنةً بشبكات Fibre Channel من الجيل السادس.
يمكن توسيع عدد المنافذ (من 8 إلى 24 منفذًا) باستخدام تراخيص المنفذ عند الطلب (PoD)، وزيادة عرض النطاق الترددي للمنافذ (بسرعات 8 أو 16 أو 32 أو 64 جيجابت/ثانية) عبر وحدات إرسال واستقبال بسرعة 32 أو 64 جيجابت في الثانية. توسيع نسيج SAN من خلال إضافة المزيد من المحولات.
يتضمن الجيل السابع من نوع b نظام تشغيل محصَّنًا، وإقلاعًا آمنًا، وجذر ثقة مُعتمدًا في الأجهزة أو البرمجيات، للحماية من التهديدات الإلكترونية المتطورة.
تتضمن ميزات الجيل السابع قدرات التعلم الذاتي، والشفاء الذاتي، والتحسين الذاتي، بهدف تقليل الجهد الإداري واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
يمكن ربطه مع مصفوفة تخزين FlashSystem لتشغيل قواعد البيانات الحيوية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بزمن انتقال بالغ الانخفاض وقناة ألياف ضوئية بسرعة 64G.
ضمان توفير حلول بيانات آمنة باستخدام تخزين FlashSystem، ما يضمن الوصول الفوري إلى سجلات السلامة الإلكترونية مع توفير وقت تشغيل مستمر وأمان شامل لشبكة SAN.
دعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال بأداء NVMe-FC فائق السرعة وشبكة Fibre Channel دون فقدان بيانات.
يساعد IBM Redbooks المسؤولين على فهم كيفية تنفيذ عملية التثبيت والترحيل إلى شبكة SAN من نوع IBM b-type Gen 7.
تساعد ميزات IBM b-type Gen 7 المسؤولين على الاستفادة من أداء رائد، وبيئة تشغيل مستمرة، وأمان عالٍ، دون الحاجة إلى إدارة نشطة.
احصل على تفاصيل حول حالة انتهاء الدعم لمنتجات SAN القديمة، وتعرَّف على كيفية تحسين الأداء والإدارة والأمان من خلال الترقية إلى IBM SAN24B-7.
توفِّر أجهزة التوجيه IBM b-type Gen 7 ما يصل إلى 512 منفذًا بسرعة 64 جيجابت في الثانية.
استكشف قدرات IBM Storage Networking SAN24B-7
أدلة إرشادية مجانية خطوة بخطوة للتنزيل والأجهزة المحمولة.
تعرف على المزيد حول خيارات دعم المنتج.
حيث يجتمع مستخدمو IBM Storage لتبادل الخبرات والنقاش والتعلم عبر الإنترنت.