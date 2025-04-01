®تُعد قناة Fibre Channel من IBM Gen7 هي البنية التحتية الحديثة لشبكة التخزين التخزينية الحديثة، مما يتيح لمجموعة IBM تحقيق شبكة SAN ذاتية التعلم والتحسين الذاتي والشبكة المستقلة ذاتية التشغيل. تجمع تكنولوجيا المعلومات بين القدرات التحليلية القوية والقدرات الأتمتة المتقدمة لتسريع الوصول إلى البيانات، والتكيف مع المتطلبات المتطورة، ودفع العمليات التجارية الدائمة.

IBM Storage Networking إن مخرجي SAN512B-7 وSAN256B-7 المزودين بقناة Fibre Channel من الجيل السابع وFibric Vision التقنية هي اللبنة الأساسية لتحقيق شبكة SAN المستقلة لشبكة SAN المستقلة لمركز البيانات عند الطلب. يوفر عرض النطاق الترددي للمنفذ Ultra-زمن انتقال فائق السرعة وما يصل إلى 64 جيجابت/ث أعلى مستوى من الأداء لمنفذ NVMe أحمال التشغيل. وبفضل الموثوقية التي أثبتتها مركز البيانات والموثوقية والسلاسة في التحليلات والأتمتة المتكاملة، فإنها تزيد من موثوقية وإنتاجية وكفاءة استثمارات التخزين والموارد.

