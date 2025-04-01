®تُعد قناة Fibre Channel من IBM Gen7 هي البنية التحتية الحديثة لشبكة التخزين التخزينية الحديثة، مما يتيح لمجموعة IBM تحقيق شبكة SAN ذاتية التعلم والتحسين الذاتي والشبكة المستقلة ذاتية التشغيل. تجمع تكنولوجيا المعلومات بين القدرات التحليلية القوية والقدرات الأتمتة المتقدمة لتسريع الوصول إلى البيانات، والتكيف مع المتطلبات المتطورة، ودفع العمليات التجارية الدائمة.
IBM Storage Networking إن مخرجي SAN512B-7 وSAN256B-7 المزودين بقناة Fibre Channel من الجيل السابع وFibric Vision التقنية هي اللبنة الأساسية لتحقيق شبكة SAN المستقلة لشبكة SAN المستقلة لمركز البيانات عند الطلب. يوفر عرض النطاق الترددي للمنفذ Ultra-زمن انتقال فائق السرعة وما يصل إلى 64 جيجابت/ث أعلى مستوى من الأداء لمنفذ NVMe أحمال التشغيل. وبفضل الموثوقية التي أثبتتها مركز البيانات والموثوقية والسلاسة في التحليلات والأتمتة المتكاملة، فإنها تزيد من موثوقية وإنتاجية وكفاءة استثمارات التخزين والموارد.
صُممت مخرجات Gen7 لتلبية النمو المستمر للبيانات ومتطلبات حساس التطبيق، وهي مصممة خصيصًا لتلبية ®بيئات التخزين واسعة النطاق التي تتطلب سعة أكبر وإنتاجية أكبر ومستويات أعلى من مرونة.
تتيح تقنية Gen7 التقنية لشبكة SAN ذاتية التحسين تراقب أنماط حركة المرور وتشكلها بشكل استباقي وتحدد أولويات تدفقات حركة المرور تلقائيًا لتحسين الأداء والموثوقية.
يمكن لمديري الجيل السابع أتمتة الإجراءات لتبسيط الإدارة وحل المشكلات دون تدخل لتجنب تعطل الشبكة وانقطاعها.
®تعمل بوابة IBM SANnav Management Portal و SANnav Global View على تمكين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات من رؤية شاملة عبر شبكة SANAN بأكملها، بدءاً من العرض العالمي وصولاً إلى البيئات المحلية.
مديرو الجيل السابع من الجيل السابع من الجيل السابع من قناة Fibre Channel التي تزيد من الأداء لتلبية متطلبات الجيل التالي من الجيل التالي من الإدخال/الإخراج المكثف للإدخال/الإخراج المكثف وعرض النطاق الترددي.
وبفضل شفرة التمديد من ®IBM Extension Blade، توفر المديرات من الجيل السابع ™METRO المدمجة والاتصال العالمي مع حل تمديد مركز البيانات المصمم خصيصًا لبيئات القناة الليفية وبيئات التخزين عبر بروتوكول الإنترنت.
تكمل IBM Z الكمبيوتر المركزي من خلال تقديم البنية التحتية الأسرع والأكثر موثوقية للتوسع ®FICON الأسرع والأكثر موثوقية, إلى جانب ميزة فريدة ومبتكرة وفريدة من نوعها - وكل ذلك يساعد على تقديم أكبر قدر من العائد على الاستثمار. يعزز مديرو Gen7 مع امتداد من النوع b مبادرات المرونة الإلكترونية الشاملة لشركة IBM.