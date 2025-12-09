يُعَد IBM® Gen7 Fibre Channel بنية تحتية حديثة لشبكات التخزين للبيانات الحساسة، ما يمكِّن المؤسسات من تحقيق شبكة تخزين متصلة ذاتية التعلم والتحسين والشفاء. يجمع بين التحليلات القوية وقدرات الأتمتة المتقدمة لتسريع الوصول إلى البيانات، والتكيف مع المتطلبات المتغيرة، ودعم عمليات الأعمال المستمرة دائمًا.

تُعَد موجِّهات IBM® Storage Networking SAN512B-7 وSAN256B-7 مع Gen7 Fibre Channel وتقنية Fabric Vision البنية الأساسية لتحقيق شبكة التخزين ذاتية التشغيل لمركز البيانات حسب الطلب. زمن الانتقال القصير جدًا وعرض النطاق الذي يصل إلى 64 جيجابت/ثانية يوفران أعلى مستوى من الأداء لأعباء عمل NVMe. بفضل الموثوقية المثبتة في مراكز البيانات، وقابلية التوسع السلسة، والتحليلات المدمجة، والأتمتة، يتم تحقيق أقصى مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة لاستثمارات وموارد التخزين.