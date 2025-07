ما هو إطار العمل المرن القابل للتوسّع (SAFe)؟

أما إطار Large-Scale Scrum (LeSS) فهو أيضًا مبني على إطار Scrum، ومصمم لعدة فرق تعمل على منتج واحد. لا يزال LeSS يستخدم دورات تطوير قصيرة (sprints)، واجتماعات Scrum اليومية، والمراجعات. ويستخدم دورة تطوير واحدة مشتركة لجميع الفرق، ويعتمد على سجل مهام (backlog) واحد للمنتج. يركّز LeSS على تقليل التعقيد التنظيمي أو "تسطيح" الهيكل المؤسسي، ويتجنب استخدام البرامج والمحافظ، وغالبًا ما يكون الأنسب لتطوير المنتجات، حيث تتعاون عدة فرق على منتج واحد كبير.

يقدم LeSS إطارين عمل:

Basic LeSS: وهو الشكل الافتراضي لإطار LeSS ويعمل بوجود مالك منتج واحد، ومن فريقين إلى ثمانية فرق، بالإضافة إلى Scrum Master لكل فريق أو لعدد من الفرق (من فريق واحد إلى ثلاثة). تعمل هذه الفرق على منتج قابل للإصدار، باستخدام سجل منتج واحد وسجل دورة تطوير قصيرة (Sprint) واحد. ويشارك كل فريق في دورة تطوير قصيرة واحدة تغطي جميع الفرق.

LeSS Huge: يُعد الأنسب للمؤسسات التي تضم أكثر من ثمانية فرق (وقد تشمل الآلاف). يتم تجميع الفرق ضمن مجالات متطلبات مختلفة، ويكون لكل منها مالك منتج خاص بها. ويعمل مالك منتج عام على تنسيق الأهداف مع مالكي المنتجات في كل مجال. ويستمر هذا الإطار في استخدام دورة تطوير قصيرة واحدة لجميع الفرق وسجل منتج موحّد.