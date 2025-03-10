ما هو إطار العمل المرن القابل للتوسّع (SAFe)؟

يستند SAFe إلى عشرة مبادئ جوهرية تنتمي إلى فلسفة Lean-Agile، تشمل:

تبنّي منظور اقتصادي

تطبيق تفكير الأنظمة

افترض وجود تباين، واحتفظ بالخيارات:

ابنِ تدريجيًا من خلال دورات تعلم متكاملة وسريعة:

استند إلى تقييم موضوعي للأنظمة العاملة عند تحديد المراحل الأساسية:

اجعل تدفق القيمة مستمرًا دون انقطاع:

طبق إيقاعًا منتظمًا، وتزامن مع التخطيط عبر المجالات:

أطلق الدافع الذاتي لدى العاملين بالمعرفة:

لامركزية صنع القرار

نظّم فرقك حول تدفقات القيمة:

تشكل هذه المبادئ الأساس الذي يقوم عليه إطار SAFe، حيث تساهم في بناء نظام متكامل يُحسّن من تفاعل الموظفين، ويُسرّع الوصول إلى السوق، ويرفع جودة الحلول، ويزيد من إنتاجية الفرق. وبالاستناد إلى هذا الأساس، يمكن للمؤسسات تعديل تركيزها وممارساتها بما يتناسب مع أهدافها واحتياجاتها.

تبنِّ منظورًا اقتصاديًا: لتقديم أفضل المنتجات في أقصر وقت ممكن، يجب على الفرق أن تفهم اقتصاديات بناء الأنظمة وتتخذ قراراتها ضمن هذا السياق. يسلّط SAFe الضوء على الموازنة بين المخاطر، وتكلفة التأخير (CoD)، وتكاليف التطوير، والتشغيل، والتصنيع. كما يعزز نموذج تطوير قائم على تدفقات القيمة، مع الحفاظ على الميزانيات المعتمدة والقيود الحاكمة (guardrails) في الحسبان.

تطبيق التفكير المنظومي: التفكير المنظومي هو نهج لحل المشكلات يُركّز على العلاقات والروابط بين مكوّنات النظام، بدلاً من النظر إلى المشكلات كحالات منفصلة. ويُطبَّق هذا المفهوم في SAFe على كل من البرمجيات أو المنتجات قيد التطوير، وعلى المؤسسة نفسها التي تطورها.

افترض وجود تباين، واحتفظ بالخيارات: في كثير من الأحيان، يُجبر مطورو البرمجيات على اختيار مسار واحد والالتزام به. بينما يشجّع إطار SAFe على استكشاف خيارات متعددة بالتوازي للوصول إلى الخيار الأمثل، وليس الاكتفاء بالخيار الأول المتاح.

ابنِ تدريجيًا من خلال دورات تعلم متكاملة وسريعة: من خلال تطوير الحلول على شكل دورات قصيرة ومتكررة، يمكن للمؤسسات جمع تعليقات العملاء بسرعة، وتقليل المخاطر، وتطبيق الدروس المستفادة على الإصدارات التالية. ومكّن هذه الدورة السريعة للتعليقات المطورين تغيير الاتجاه لتطوير منتج يلبي احتياجات العملاء بأفضل شكل ممكن.

استند إلى تقييم موضوعي للأنظمة العاملة عند تحديد المعالم: يُقيِّم الأطراف المعنية التقدّم في نقاط معالم موضوعية مدمجة ضمن عملية التطوير. وتساعد هذه التقييمات المنتظمة على التأكد من أن الاستثمارات تحقق عوائد مالية وتقنية ملموسة.

اجعل تدفق القيمة مستمرًا دون انقطاع: يُعد SAFe نظامًا قائمًا على التدفق، ويجب تحديد أي انقطاع في تسليم القيمة بسرعة وتصحيحه فورًا.

طبق إيقاعًا منتظمًا، وتزامن مع التخطيط عبر المجالات: تساعد دورات التطوير ذات الإيقاع المنتظم الفرق على إيجاد وتيرة عمل والحفاظ على التوافق وسط حالات عدم اليقين. ويُسهم التزامن بين تلك الإيقاعات عبر جميع الأطراف المعنية في تعزيز التنسيق بين الفرق المختلفة.

أطلق الدافع الذاتي لدى العاملين بالمعرفة: من الأفضل تحفيز الموظفين من خلال منحهم الاستقلالية وتقليل القيود وتوفير بيئة إبداعية، بدلاً من الاعتماد على الحوافز الفردية التي قد تؤدي إلى منافسة ضارة وتعوق التعاون المطلوب ضمن هذا الإطار. يرى إطار SAFe أن هذا النهج يؤدي إلى نتائج أفضل على مستوى الأفراد والعملاء والمؤسسة ككل.

اللامركزية في صناعة القرار: لتسريع تطوير البرمجيات، لا يمكن للمطورين التوقف لطلب الموافقة على كل قرار يتخذونه. تُسهم اللامركزية في اتخاذ القرار في تعزيز تدفق العمل، وتقليل التأخير، وخلق حلول أكثر ابتكارًا من قِبل المطورين والمهندسين الأقرب إلى المعرفة السياقية.

لكن في المقابل، هناك حالات تتطلب اتخاذ قرارات مركزية (مثل القرارات المرتبطة بالاستراتيجية العامة). لذا، يجب تطوير إطار يُمكّن الأطراف المعنية من معرفة متى وكيف تُتخذ هذه القرارات. إن وجود بروتوكول واضح ومُعلن يساعد على منع تعطيل تدفق القيمة.

نظّم فرقك حول تدفقات القيمة: بدلًا من التنظيم القائم على التخصص أو الهيكل الهرمي التقليدي، يُوصي SAFe بتنظيم المؤسسة حول تدفقات القيمة للحفاظ على ميزة السرعة التنافسية — أي مدى سرعة المؤسسة في تلبية احتياجات السوق والعملاء بحلول جديدة. ويؤكد SAFe أن هذا النوع من التنظيم هو المفتاح للنجاح في العصر الرقمي.