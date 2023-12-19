ما هو تقرير الاستدامة؟

وتشمل الممارسة مقاييس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ومع ذلك يختلف تقرير الاستدامة عن تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أن تقرير ESG يقيم أداء الشركات مقارنة بالمقاييس، بينما تنظر الاستدامة بشكل عام إلى نموذج العمل الأكبر والمنهجيات.



وبشكل أكثر تحديدًا، يستخدم تقرير ESG مجموعة من المقاييس لتقييم مبادرات ESG الخاصة بالشركة. باستخدام أطر إعداد تقارير ESG المختلفة، يمكن للشركات إبلاغ الأطراف المعنية بتأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة، وبممارسات حوكمة الشركات لديها.

ومع ذلك، يشجع تقرير الاستدامة على ممارسات أعمال أكثر مسؤولية وأخلاقية من خلال النظر في علاقة المؤسسة بالعالم من حولها. تتسم الاستدامة بالتعقيد، لذا هناك العديد من أطر عمل إعداد التقارير للشركات تغطي عادةً مواضيع مهمة، مثل التنمية المستدامة، وانبعاثات الكربون، وسلسلة التوريد، والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

أحد الفروق الرئيسية بين ESG والاستدامة هو مفهوم الدافع مقابل النتائج. يفحص تقرير الاستدامة نموذج الأعمال أو المنهجيات التي تحفز الشركة وموظفيها على العمل بما يخدم مصلحة المجتمع. يمثل تقرير ESG قياس ونتائج تلك المبادرات، ويوفر لكل من الشركات والمستثمرين بيانات ESG اللازمة لصناعة القرار.

ومثل المسؤولية الاجتماعية للشركات، تساعد تقارير ESG والاستدامة المؤسسات على تحسين الثقة والسمعة بين المستهلكين من خلال وضع الأهداف، وتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات، وتجاوز معايير الصناعة. يمكن للشركات تحسين صناعة القرار وإدارة المخاطر بشكل كبير من خلال النظر في الأبعاد الثلاثة للاستدامة في استراتيجية الاستدامة الأوسع نطاقًا.