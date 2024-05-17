ما المقصود باتفاقية شراء الطاقة (PPA)؟

إن الجمع بين ضغوط الأطراف المعنية وزيادة الوعي بالقضايا البيئية الناجمة عن آثار تغير المناخ والميزات المالية المحتملة للطاقة المتجددة جعل اتفاقيات شراء الطاقة جذابة للمشترين من الشركات في مختلف القطاعات. تُعد المنظمات متعددة الجنسيات في مجال التقنية (التي تستخدم اتفاقيات شراء الطاقة لتلبية الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات) وتجارة البيع بالتجزئة والتصنيع من بين كبار المشترين. في عام 2023، أعلنت شركة Amazon- أكبر مشترٍ للطاقة المتجددة في ذلك العام- عن 74 اتفاقية شراء الطاقة في 16 سوقًا بإجمالي 8.8 جيجاوات.

تشتري المنظمات غير الربحية أيضًا اتفاقيات شراء الطاقة. نظرًا لأن هذه المنظمات لا يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لدعم شراء أنظمة الطاقة المتجددة في الموقع، فإن اتفاقيات شراء الطاقة هي خيار شراء الطاقة الخضراء القابل للتطبيق.

يمكن لأصحاب المنازل الأفراد أيضًا الدخول في اتفاقيات شراء الطاقة. على سبيل المثال، تسمح اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية (SPPA) للأفراد باستضافة مشروعات الطاقة الشمسية، مثل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) مع الألواح الشمسية، على ممتلكاتهم من دون تكاليف مسبقة. مثل اتفاقيات شراء الطاقة التقليدية، تسمح اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية للمطور بامتلاك نظام الطاقة الذي يمكن للعميل المضيف شراء الكهرباء منه وتشغيله.

قد أتاحت تقنية سلسلة الكتل إمكانية تقسيم عقود اتفاقيات شراء الطاقة الكبيرة إلى وحدات أصغر، سواء من حيث وحدات الطاقة أو المدة الزمنية. وقد أدى ذلك إلى إنشاء سوق ثانوية لاتفاقيات شراء الطاقة مع حواجز أقل أمام دخول الشركات الصغيرة والمشترين الأفراد.

في الوقت الحالي، تُعد الأمريكتان، التي تشمل الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية، أكبر منطقة لنشاط اتفاقيات شراء الطاقة. وتلي هذه المنطقة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA). وبالمقارنة، فإن نشاط اتفاقات شراء الطاقة أقل بكثير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) ولكنها شهدت ارتفاعات قياسية مع السياسات الأخيرة التي تدعم النمو.2