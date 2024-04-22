ما هي شهادات الطاقة المتجددة (RECs)؟

شهادات الطاقة المتجددة (RECs) هي خيار شراء للطاقة يؤكد أن حامل الشهادة يمتلك قدرة ميجاوات/ساعة واحدة من الكهرباء الخالية من الكربون تمامًا والتي تم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة وتوصيلها إلى شبكة الكهرباء.
يتم توليد شهادات الطاقة المتجددة (RECs) من محطات الطاقة التي تنتج الطاقة المتجددة أو "الطاقة الخضراء" من موارد الطاقة المتجددة مثل الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية. يولد إنتاج الطاقة المتجددة منتجين يمكن بيعهما في السوق: الطاقة نفسها والسمات غير المتعلقة بالطاقة لتوليد الكهرباء المتجددة مثل الفوائد البيئية والاجتماعية (أي شهادات الطاقة المتجددة).
ويشيع الإشارة أيضًا إلى شهادات الطاقة المتجددة (RECs) باسم "العلامات الخضراء" أو "أرصدة الطاقة المتجددة". هناك أيضًا مجموعات من شهادات الطاقة المتجددة (RECs) تسمى شهادات الطاقة الشمسية المتجددة (SRECs) الموجودة خصيصًا للطاقة الشمسية، أو الكهرباء التي تنتجها الألواح الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، تسمى شهادات سمة الطاقة المماثلة في الاتحاد الأوروبي بشهادات ضمانات المنشأ (GOs) وكذلك شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs)، والتي تُستخدم في أكثر من 50 دولة.
تستخدم المؤسسات شهادات الطاقة المتجددة - إلى جانب أنواع أخرى من شهادات سمات الطاقة مثل أرصدة الانبعاثات الصفرية (ZECs) - لدعم أهداف الطاقة النظيفة المرتبطة بمكافحة تغير المناخ والامتثال للوائح انبعاثات الكربون.
تمثل شهادات الطاقة المتجددة (RECs) الكهرباء التي كان من الممكن توليدها بخلاف ذلك عن طريق الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي. وبهذه الطريقة، يمكن لشهادات الطاقة المتجددة (RECs) المساعدة في تقليل انبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بشراء الكهرباء لمؤسسة ما. ومع ذلك، لا تضمن شهادات الطاقة المتجددة (RECs) أن يكون استهلاك المؤسسة للطاقة متجدداً بالكامل، ولا تحقق وفورات في الانبعاثات بنفس الطريقة التي تفعلها تعويضات الكربون.
يمثل تعويض الكربون تجنب أو تدمير أو تقليل أو عزل طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مكان واحد لتعويض طن متري من الانبعاثات في مكان آخر. تمثل تعويضات الكربون عادةً تخفيضات مباشرة في الانبعاثات أو عزلها من مبادرات تعويض الكربون مثل إعادة التحريج أو إدارة النفايات. بإمكان المؤسسات استخدام تعويضات الكربون لتقليل أو تعويض البصمة الصادرة من الانبعاثات من النطاق 1 و2 و3.
على النقيض من ذلك، عادة ما تطبق شهادات الطاقة المتجددة (RECs) فقط على حسابات الانبعاثات في النطاق 2 ولا ينبغي استخدامها لتقليل انبعاثات النطاق 1 أو انبعاثات النطاق 3. وذلك لأن شهادات الطاقة المتجددة (RECs) لا تقلل من الانبعاثات بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، تمثل شهادة الطاقة المتجددة (REC) السمات البيئية الإيجابية لتوليد الطاقة المتجددة. يدعم شراء وحدات الطاقة المتجددة سوق الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة المتجددة، مما يسمح باستخدامها كأدوات قائمة على السوق أو أدوات تستخدم لمعالجة الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء.
تُعدّ شهادات الطاقة المتجددة (RECs) التي يتم شراؤها مع الكهرباء المرتبطة بها "مجمعة". وتُعدّ شهادات الطاقة المتجددة (RECs) التي يتم شراؤها بشكل منفصل عن الكهرباء "غير مجمعة".
في حين أن شهادات الطاقة المتجددة (RECs) غير المجمعة لا توفر الكهرباء المتجددة بشكل مباشر للمؤسسة، إلا أنها ترسل إشارة السوق لدعم تطوير الطاقة المتجددة. قد تختار مؤسسة ما شراء شهادات الطاقة المتجددة (RECs) غير المجمعة لتعزيز أهداف الاستدامة ودعم مشاريع الطاقة المتجددة لأنها تفتقر إلى مزودي الطاقة المتجددة أو الدعم السياسي في منطقتها، أو لأنها غير قادرة على توليد الطاقة المتجددة الخاصة بها في الموقع.
لقد تعرضت شهادات الطاقة المتجددة (RECs) إلى انتقادات بسبب ارتباطها بـ "الغسيل الأخضر". وذلك لأن الشركات يمكنها شراء الوقود الأحفوري والادعاء بأن عملياتها متجددة مع الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري وإصدار نفس كمية الانبعاثات. على سبيل المثال، يمكن لشركة تستهلك 100 ميجاوات ساعة من الكهرباء سنوياً من شبكة كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري أن تشتري 100 وحدة طاقة شمسية من مشروع طاقة شمسية ويتم اعتبارها تعمل بنسبة 100% بالطاقة الشمسية لمدة عام واحد. وبالتالي، يمكن للشركة أن تدعي عدم وجود أي انبعاثات مقابل 100 ميجاواط / ساعة من الكهرباء المستهلكة.1
ومع ذلك، فإن شراء شهادات الطاقة المتجددة (RECs) يدر إيرادات لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs). اتفاقيات شراء الطاقة هي عقود طويلة الأمد بين موردي الطاقة المتجددة (مثل مطوري مزارع الرياح) ومشتري الطاقة المتجددة (مثل المؤسسات). في اتفاقيات شراء الطاقة، يحصل المطورون على سعر ثابت لكل ميجاواط / ساعة من الطاقة المتجددة التي يولدونها. وفي المقابل، يتلقى المشتري شهادات الطاقة المتجددة (RECs) المرتبطة بها.
لذا، بينما قد لا تؤثر مشتريات شهادات الطاقة المتجددة (RECs) من قبل مؤسسة واحدة على حركة المؤشر في إجمالي انبعاثات الشبكة، فإن شراء العديد من المؤسسات لشهادات الطاقة المتجددة (RECs) هو إشارة سوقية لزيادة الطلب الكلي. مع مرور الوقت، قد يوفر ذلك فائدة بيئية مثل المساعدة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تُصنف مشتريات شهادات الطاقة المتجددة (RECs) إلى نوعين من حيث السوق والمشترين: الطوعية والامتثال.
العديد من المناطق والولايات والدول لديها معايير لمحفظة الطاقة المتجددة (RPS)، والتي تعرف أيضاً باسم معايير الكهرباء المتجددة (RES)، لاستخدام الطاقة المتجددة. هذه هي السياسات التنظيمية التي تلزم مرفق الخدمات بتوفير جزء معين من طاقتها من مصادر متجددة.
مشترو شهادات الطاقة المتجددة (RECs) للامتثال هم منتجو الطاقة أو شركات مرافق الكهرباء المفروض عليها الامتثال لمعايير محفظة الطاقة المتجددة (RPS). وغالبًا ما لا تولد نسبة عالية من الكهرباء المتجددة بأنفسها — وبالتالي يتعين عليها شراء شهادات الطاقة المتجددة (RECs) لتعويضها. عندما يحدث شراء شهادة طاقة متجددة (REC) مثل هذه في مواقع بها هذه السياسات، يطلق عليه اسم سوق الامتثال. وغالبًا ما تكون شهادات الطاقة المتجددة (RECs) في سوق الامتثال أكثر تكلفةً ومطلوبةً لاستيفاء معايير معينة موضحة في المعايير القياسية.2
يتم دعم سوق شهادات الطاقة المتجددة (RECs) الطوعي من خلال رغبة المشترين في شراء الكهرباء المتجددة لتحقيق أهداف الاستدامة أو الانبعاثات أو البيئة. يختار مشتر شهادات الطاقة المتجددة (RECs) شراء شهادات الطاقة المتجددة (RECs) بغض النظر عن أي سياسات تنظيمية. وغالبًا ما تكون هذه المؤسسات ذات وعي بيئي وتلتزم بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها قد تكون أيضًا أفرادًا، مثل أصحاب المنازل. عادةً ما يكون للأسواق الطوعية أسعار أقل من أسواق الامتثال.
لا يتمتع سوق شهادات الطاقة المتجددة (RECs) الطوعية إلا بالقليل من الإشراف التنظيمي. ولهذا السبب، توصي وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) المستهلكين بشراء شهادات الطاقة المتجددة المعتمدة و متحقق منها بواسطة جهات خارجية.
ووفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن الشهادة تجيب على السؤال التالي "هل يفي هذا المنتج بالمعايير المقبولة للجودة؟" ويجيب التحقق: "كيف أعرف أنني أحصل على ما أدفع مقابله؟" في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة، مؤسسة واحدة فقط تمنح شهادات الطاقة المتجددة (RECs): برنامج الطاقة الخضراء (Green-e Energy) التابع لمركز حلول الموارد).3
بالإضافة إلى الشهادات والتحقق من قِبل الجهات الخارجية، في سوق الطاقة الأمريكية، هناك نهجان مقبولان لتتبع ملكية الكهرباء المتجددة: الأنظمة القائمة على الشهادات وطريقة تتبع مسار العقد.
تصدر أنظمة التتبع القائمة على الشهادات شهادات الطاقة المتجددة (RECs) إلى المولد. تتضمن كل شهادة طاقة متجددة صادرة سمات فريدة لبيانات الطاقة المتجددة مثل نوع الوقود المتجدد أو موقع المرفق المتجدد بالإضافة إلى رقم تعريف فريد. يضمن هذا الرقم التعريفي أن يتم الاحتفاظ بشهادات الطاقة المتجددة (RECs) من قبل مؤسسة واحدة فقط في كل مرة. عادةً ما تكون هذه الأنظمة عبارة عن قواعد بيانات إلكترونية تسمح لمالكيها بتحويل شهادات الطاقة المتجددة (RECs) مثل تحويل الأشخاص للأموال في الأنظمة المصرفية عبر الإنترنت.4
وتُعد طريقة تتبع مسار العقد هي أقدم طريقة في السوق. يتم استخدامها للتحقق من ملكية شهادات الطاقة المتجددة (RECs) وتتبعها من المولد إلى المستهلك. ويتضمن تدقيقًا من جهة خارجية مدعومًا بالعديد من مستندات إثبات التوليد ونقل الملكية (مثل البيانات المحلفة وإيصالات العقد).5
بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، أو بروتوكول GHG Protocol، هو مؤسسة طورت معياراً دولياً للمحاسبة المؤسسية والإبلاغ عن الانبعاثات. توفر المعايير والإرشادات والأدوات والتدريب للشركات والحكومات لقياس الانبعاثات وإدارتها.
إرشادات النطاق الثاني من بروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG Protocol) هي تعديل لمعيار المحاسبة والإبلاغ للشركات. فهو يوحد كيفية قياس الشركات للانبعاثات الناتجة عن مشتريات الكهرباء وغيرها من مشتريات الطاقة. وقد تم إنشاؤه استجابةً لعدم اليقين بشأن كيفية مساهمة شراء الطاقة في الحد من انبعاثات النطاق الثاني.
تتضمن الإرشادات متطلبات ومعايير جودة وتوصيات للشركات التي تحسب مشتريات الكهرباء (بما في ذلك شهادات الطاقة المتجددة (RECs)) في مخزونها من غازات الاحتباس الحراري. ووفقًا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GHG Protocol)، فإن هذه التدابير تخلق "مستوى مرتفعًا من الشفافية [التي يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في إطلاق العنان لطلب الشركات على المزيد من الكهرباء المتجددة".6
