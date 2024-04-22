ما هي شهادات الطاقة المتجددة (RECs)؟

يتم توليد شهادات الطاقة المتجددة (RECs) من محطات الطاقة التي تنتج الطاقة المتجددة أو "الطاقة الخضراء" من موارد الطاقة المتجددة مثل الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية. يولد إنتاج الطاقة المتجددة منتجين يمكن بيعهما في السوق: الطاقة نفسها والسمات غير المتعلقة بالطاقة لتوليد الكهرباء المتجددة مثل الفوائد البيئية والاجتماعية (أي شهادات الطاقة المتجددة).

ويشيع الإشارة أيضًا إلى شهادات الطاقة المتجددة (RECs) باسم "العلامات الخضراء" أو "أرصدة الطاقة المتجددة". هناك أيضًا مجموعات من شهادات الطاقة المتجددة (RECs) تسمى شهادات الطاقة الشمسية المتجددة (SRECs) الموجودة خصيصًا للطاقة الشمسية، أو الكهرباء التي تنتجها الألواح الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، تسمى شهادات سمة الطاقة المماثلة في الاتحاد الأوروبي بشهادات ضمانات المنشأ (GOs) وكذلك شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs)، والتي تُستخدم في أكثر من 50 دولة.