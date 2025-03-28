مصطلح ESG ، أو البيئية والاجتماعية والحوكمة ، معروف جيدا في مجتمع المستثمرين. يشير إلى مجموعة من المقاييس المستخدمة لقياس التأثير البيئي والاجتماعي للمؤسسة وأصبحت ذات أهمية متزايدة في صنع القرار الاستثماري على مر السنين. ولكن في حين أن مصطلح ESG تمت صياغته لأول مرة في عام 2004 من قبل الميثاق العالمي للأمم المتحدة ، إلا أن المفهوم كان موجودا لفترة أطول.
في سبعينيات القرن العشرين، ظهر الاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI) كوسيلة للمستثمرين لمواءمة محافظهم الاستثمارية مع قيّمهم. اكتسبت هذه الحركة زخما في ثمانينيات القرن العشرين مع حملات سحب الاستثمارات ضد الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في جنوب أفريقيا خلال الفصل العنصري. بمرور الوقت، تطور الاستثمار المسؤول اجتماعيًا بشكل مطرد ليبدو إلى حد كبير مثل المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) اليوم وركز بشكل أساسي على القضايا الاجتماعية مثل حقوق الإنسان وأخلاقيات سلسلة التوريد.
لم تبدأ تقديرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الظهور في إستراتيجيات الاستثمار السائدة إلا في التسعينيات. في عام 1995، قامت مؤسسة منتدى الاستثمار الاجتماعي الأمريكي (SIF) بجرد جميع الاستثمارات المستدامة في أمريكا الشمالية. وقد سلّط المجموع —639 مليار دولار أمريكي— الضوء على كيفية بدء المساهمين في الاستثمار بدافع المبدأ مقابل الربح البحت.1
بدأ المستثمرون المؤسسيون يدركون -ببطء ولكن بثبات- أن الشركات قد تتمكن من تحسين الأداء المالي وإدارة المخاطر من خلال التركيز على قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مثل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. واستجابةً لذلك، بدأ مديرو الأصول تطوير إستراتيجيات ومقاييس للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لقياس التأثير البيئي والاجتماعي لاستثماراتهم. في عام 1997، تم تأسيس مبادرة التقارير العالمية (GRI) بهدف معالجة المخاوف البيئية، على الرغم من أنها سرعان ما وسعت نطاقها لتركز أيضًا على القضايا الاجتماعية وحوكمة الشركات.
في عام 1998، نشر John Elkington كتاب "آكلي لحوم البشر بالشوك: النتيجة الثلاثية لأعمال القرن الحادي والعشرين" ، حيث قدم مفهوم الحصيلة الثلاثية، وهو إطار عمل للاستدامة يدور حول ثلاثة عناصر: الناس والكوكب والربح. كان هدف Elkington هو تسليط الضوء على مجموعة متزايدة من الاعتبارات غير المالية التي يجب تضمينها عند تقييم الشركات. والأكثر من ذلك، كان Elkington يأمل في إقناع الشركات بالعمل لصالح الناس والكوكب؛ وهي رغبة شاركها آخرون حول العالم.
في عام 2000، استضافت الأمم المتحدة قادة العالم في نيويورك في قمة الألفية لمناقشة تطور دورهم في الألفية الجديدة. على مدار القمة التي استمرت ثلاثة أيام، وضع القادة مبادئ توجيهية حول موضوعات مثل حقوق الإنسان وظروف العمل والبيئة ومكافحة الفساد. وفي أعقاب القمة، حُددت الأهداف التنمويّة للألفيّة (MDGs) التي حددت ثمانية أهداف إنمائية دولية يجب تحقيقها بحلول عام 2015. وفي حين أن الأهداف الإنمائية للألفية تهدف إلى إثارة المناقشة، فإنها في نهاية المطاف تمهد الطريق أمام الدول والشركات لمناقشة العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أكثر صراحة.
في نفس العام ، تم تأسيس مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP). شجع CDP المستثمرين المؤسسيين على مطالبة الشركات بالإبلاغ عن تأثيرها على المناخ. وقد ساعد ذلك في تطبيع ممارسة الإبلاغ عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وبحلول عام 2002، استجابت 245 شركة لـ 35 مستثمرًا طلبوا الإفصاح المناخي.2
في عام 2004، أصبح مصطلح "ESG ( الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)" مستخدمًا رسميًا بعد ظهوره السائد لأول مرة في تقرير بعنوان "Who Cares Wins (من يهتم يفُز)". وقد أوضح التقرير كيفية دمج عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات الشركات، وتحليل المفهوم إلى مكوناته الأساسية الثلاثة: البيئة والاجتماع والحوكمة (أو حوكمة الشركات).
في العقد التالي، تم إنشاء المزيد من المبادئ والأطر ، مما يوفر مزيدًا من الإرشادات حول كيفية دمج الشركات والإبلاغ عن عوامل ESG. وتشمل بعض الأمثلة البارزة مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI) ومجلس معايير الإفصاح عن المناخ (CDSB) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB). واليوم، لا تزال الشركات والمستثمرون يعتمدون على هذه المبادئ والأطر.
بحلول عام 2015، حلت أهداف التنمية المستدامة (SDG) محل الأهداف الإنمائية للألفية. وقد حددت أهداف التنمية المستدامة سبعة عشر هدفًا للاستدامة ووضعت أجندة عالمية للتنمية المستدامة على أمل تحسين نوعية الحياة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة بحلول عام 2030. وعلى الرغم من اتساع نطاقها، فإن أهداف التنمية المستدامة قد وضعت أهدافًا محددة —169، على وجه الدقة — مع مؤشرات فريدة لتتبع التقدم المحرز. ومع اعتماد أهداف التنمية المستدامة، أحدثت تحولاً في العقلية الاجتماعية والسياسية؛ فلم تعُد أهداف التنمية المستدامة مجرد نقطة حوار، بل أصبحت شيئًا يمكن (وينبغي) قياسه.
استمر المستثمرون في المطالبة بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ من الشركات، لذا استجابت الجهات التنظيمية بمتطلبات جديدة لإعداد التقارير. تأسست فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) في عام 2015 بهدف توفير معايير للإفصاح المتعلق بالمناخ للمؤسسات المالية، وكذلك الشركات والمستثمرين.
في وقت لاحق، في عام 2017، اجتمعت مجموعة مكونة من 140 مديرًا تنفيذيًا للتوقيع على ميثاق القيادة المستجيبة والمسؤولة (الميثاق) الذي صاغه المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث التزم الموقعون بالتعاون والعمل معًا للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ وهو تعهد سيخضع للاختبار بحلول عام 2020.
بعد تفشى جائحة كوفيد-19، خشي العديد من المستثمرين من تخلى الشركات عن مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بها من أجل البقاء صامدة أمام الأزمة. وبينما كان الحال كذلك في بعض الحالات، تم اكتشاف أمر مثير للاهتمام: حيث اتضح أن الشركات التي تتمتع بأداء قوي في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كانت هي المستعدة بشكل أفضل لمواجهة الجائحة لأنها وضعت في حسبانها بالفعل احتمال مثل هذه المفاجأة.3
لم تعد ESG مفهوما هامشيا بل بداية منزلية لكل من الشركات والمستثمرين. اليوم ، يتم استخدام بيانات ESG لتقييم أداء الشركة في قضايا ESG محددة. على سبيل المثال، يتم استخدام انبعاثات الكربون لكل وحدة من الإيرادات لتقييم التأثير البيئي للشركات، في حين يتم استخدام معدلات دوران الموظفين لتقييم ممارسات العمل في الشركة.
يواصل مديرو الأصول تطوير مجموعة من مقاييس واستراتيجيات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لقياس التأثير البيئي والاجتماعي للشركات اليوم. تركز بعض الاستراتيجيات على استبعاد الصناعات أو المؤسسات التي لا تفي بمعايير معينة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويركز البعض الآخر على الاختيار الفعال للشركات التي تتمتع بملامح قوية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
لقد وُضعت لوائح جديدة، مثل توجيه تقارير الاستدامة للشركات (CSRD) في الاتحاد الأوروبي، الذي يُلزم الشركات بتقديم تقارير حول التأثير البيئي والاجتماعي لأنشطتها التجارية، والتأثير التجاري لجهودها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وفي أمريكا الشمالية، تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إلزام الشركات العامة بتقديم تقارير حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما هو الحال في كندا والبرازيل والهند وأستراليا واليابان.
كما أصبحت تصنيفات ومؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، تقدم شركة Morgan Stanley Capital International (MSCI) مجموعة من مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تتيح للمستثمرين تتبع الشركات بناءً على أدائها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. أصبحت هذه المؤشرات شائعة بين المستثمرين الذين يتطلعون إلى دمج عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في محافظهم الاستثمارية.
مع مواجهة العالم لتحديات متزايدة تتعلق أزمة بتغير المناخ والقضايا الاجتماعية، ستستمر اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أداء دور حاسم في الطريقة التي تعمل بها الشركات والمستثمرون وكذلك في قياس أدائهم.
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1. تقرير عن اتجاهات الاستثمار المستدام والمؤثر في الولايات المتحدة (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، منتدى الاستثمار المستدام الأمريكي، 2020
2. صحيفة وقائع CDP Media (الرابط موجود خارج ibm.com)، CDP، أكتوبر 2022
3. ربط جائحة كوفيد-19 بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والدعوات إلى "تنسيق" تقارير الاستدامة (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، وجهات نظر نقدية حول المحاسبة، Adams، أبهاياوانسا، 28 فبراير 2022