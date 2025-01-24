ما المقصود بالانبعاثات الممولة؟

وفي الآونة الأخيرة، ركَّزت جهود التخفيف من تغيّر المناخ العالمية بشكل متزايد على التمويل المستدام والتأثيرات البيئية للمؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وشركات الأسهم الخاصة. كما هو الحال في الصناعات الأخرى، تم حثّ القطاع المالي على قياس انبعاثاته من الغازات الدفيئة (GHG) والالتزام بخفض هذه الانبعاثات. ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية تحظى أيضًا بالتركيز بسبب نوع محدَّد من الانبعاثات غير المباشرة، وهي الانبعاثات الممولة.

تُعَد كمية الانبعاثات الممولة مقارنةً بالانبعاثات الأخرى كبيرة وملحوظة. وجدت دراسة عالمية أن الانبعاثات التي تم الإبلاغ عنها في عام 2022 المتعلقة بأنشطة التمويل للمؤسسات كانت، في المتوسط، أكبر بمقدار 750 مرة من انبعاثاتها المباشرة. تفاوتت هذه الفجوة بحسب المنطقة، حيث بلغت الانبعاثات الممولة المُبلغ عنها من قِبَل المؤسسات المالية في أمريكا الشمالية، في المتوسط، 11,000 ضعف الانبعاثات التشغيلية.1

شجعت تقارير الغازات الدفيئة والمدافعون عن البيئة المؤسسات المالية على قياس الانبعاثات الممولة والعمل على خفضها. فهم يرون أن القطاع المالي يمتلك القدرة على تشكيل الانتقال العالمي للطاقة من الوقود الأحفوري عالي الانبعاثات الكربونية إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

يمكن للقطاع المالي "إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الشركات التي تساهم في الانتقال منخفض الكربون، والابتعاد عن الشركات التي تسهم في تغيّر المناخ"، وفقًا لمجموعة العمل المؤسسية المعنية بالمناخ، ومبادرة الأهداف المبنية على العلوم (SBTi). قال عضو في لجنة التوجيه التابعة لمبادرة الأهداف المبنية على العلوم (SBTi): "إن هذه الجهود يمكن أن تبني جسرًا نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وتمكِّن من تحسينات شاملة على مستوى النظام استنادًا إلى علوم المناخ".2

يُتيح قياس الانبعاثات الممولة وإعداد التقارير بشأنها للمؤسسات المالية فهمًا أعمق لتأثير قرارات الإقراض والاستثمار على المناخ. يمكِّنهم ذلك من وضع أهداف لتقليل البصمة الكربونية في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإثراء مبادراتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، والرد على الأطراف المعنية المهتمة بالبيئة. كما يمكن أن يساعد ذلك المؤسسات على جهود إدارة المخاطر من خلال تمكينها من تحديد مدى تعرّضها للمخاطر والسياسات المتعلقة بالمناخ، مثل تسعير الكربون.3