الأهداف القائمة على العلم: ما الالتزامات الرئيسية المطلوبة؟

بمجرد أن تتخذ مؤسستك قرارًا بتحديد هدف قائم على العلم، فإن العملية تتطلب خمس خطوات:

الالتزام— أرسل خطابًا إلى SBTi يؤكد نية شركتك في تحديد هدف قائم على العلم. التطوير - ابدأ العمل على هدف خفض الانبعاثات المتوافق مع معايير وتوصيات وتوجيهات مبادرة الأعمال الصغيرة (SBTi). الإرسال—قدِّم هدف شركتك إلى SBTi من أجل التحقق الرسمي. التواصل- أعلن عن هدف شركتك وأبلغ أصحاب المصلحة. الإفصاحأبلغ عن الانبعاثات على مستوى الشركة والتقدم المحرز وفقًا للأهداف على أساس سنوي.

لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، سنحتاج إلى خفض انبعاثاتنا الجماعية من غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030 وخفضها إلى انبعاثات الكربون الصفري بحلول عام 2050. تكمن الأهداف القائمة على العلم في صميم هذه العملية، حيث توفر خارطة طريق مع إرشادات فنية للشركات لوضع أهداف علمية عالية الجودة والانتقال إلى نظام الكربون الصفري.

في الوقت الحالي، تتخذ أكثر من 2800 شركة إجراءات ضد تغير المناخ من خلال الالتزام بالأهداف القائمة على العلم. ومع وجود أكثر من 1500 شركة من هذه الشركات في أوروبا ، فإنها تقود الطريق. وتحتل آسيا المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات التي تضم أكثر من 580 شركة، بينما تأتي أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بأكثر من 450 شركة. وعلى مستوى القطاع، فإن الخدمات المهنية هي القطاع الذي يضم أكبر عدد من الشركات التي التزمت بأهداف قائمة على العلم بأكثر من 230 شركة، في حين يأتي قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بنحو 200 شركة، ويأتي قطاع المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الفاخرة في المرتبة الثالثة بأكثر من 170 شركة.

بينما الأهداف العلمية بلا شك مفيدة للبيئة، فهي أيضًا مفيدة للأرباح، مع فوائد تجارية تشمل ثقة المستثمرين القوية، ومرونة أمام التنظيم، وزيادة الابتكار، والفائدة التنافسية، والفائدة لسمعة العلامة التجارية.

