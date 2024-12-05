ما هي ESRS؟

المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة، أو ESRS، هي المعايير التي يجب على الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي -بما في ذلك الشركات التابعة المؤهلة داخل الاتحاد الأوروبي لشركات خارج الاتحاد الأوروبي- إعداد التقارير وفقًا لها كجزء من متطلبات الإفصاح التي يمليها توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD).
في عام 2022، أصدرت المجموعة الاستشارية الأوروبية لإعداد التقارير المالية (EFRAG) مجموعتها الأولى من ESRS. في ديسمبر 2023، تم نشر ESRS في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ووافقت عليه المفوضية الأوروبية باعتباره مُلزمًا قانونًا.
ويغطي هذا التقرير مجموعة واسعة من القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، بما في ذلك تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان. ويوفر معلومات للمستثمرين حول تأثير الاستدامة للشركات التي يستثمرون فيها. تأخذ المعايير في الاعتبار متطلبات مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB) ومحتوى المبادرة العالمية للتقارير (GRI) لدعم التوافق بين معايير الاتحاد الأوروبي (EU) والمعايير العالمية، ولتجنُّب الازدواجية غير الضرورية في التقارير من قِبل الشركات.
توضِّح معايير ESRS المقاييس والاستجابات التي يجب أن تقدمها الشركات أو المؤسسات في بيان الاستدامة الخاص بها لتتوافق مع متطلبات الإفصاح في CSRD. يتم تطبيق الامتثال لتوجيه CSRD على مراحل بدءًا من عام 2024 وحتى عام 2029، ويستند في المقام الأول إلى التوجيهات غير المالية لإعداد التقارير (NFRD) القديمة أو حجم الشركة.
يشتمل إطار عمل ESRS على معيارين متقاطعين وعشرة معايير موضوعية، تشمل 160 متطلبًا للإفصاح، كل منها مع نقاط بيانات ومتطلبات تطبيق خاصة بها.
تشمل المعايير الشاملة ESRS 1: المتطلبات العامة وESRS 2: الإفصاحات العامة. تُعَد هذه التقارير إلزامية لجميع المؤسسات التي تقدِّم تقاريرها بموجب ESRS، بغض النظر عن تقييم الأهمية (عملية تحديد الإفصاحات التي تُعَد أساسية بالنسبة للمؤسسة).
يتضمن ESRS 1 تفاصيل إطار العمل لإعداد تقارير الاستدامة وصياغة الاصطلاحات والمصطلحات الأساسية والمتطلبات العامة لإنشاء وتقديم المعلومات المتعلقة بالاستدامة. على الرغم من عدم وجود إفصاحات محددة يجب إجراؤها بموجب هذا المعيار، فإن هذه المبادئ التوجيهية تحدد المتطلبات التي يجب أن تمتثل لها المؤسسات للإبلاغ عن الأقسام الأخرى.
كما تحدِّد ESRS 1 أيضًا العملية التي يجب أن تتبعها الشركات لإجراء تقييم الأهمية؛ وكيفية تحديد الإفصاحات المحددة ذات الصلة بأعمالها والعمليات.
تحدِّد معايير ESRS 2 متطلبات الإفصاح عن المعلومات التي يجب على المؤسسات تقديمها على مستوى عام عبر جميع موضوعات الاستدامة الجوهرية في ESRS، في مجالات واسعة مثل الحوكمة، والاستراتيجية، والمخاطر. يحدِّد هذا الإفصاح الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات والمقاييس والأهداف.
تنقسم المعايير الموضعية العشرة إلى ثلاثة أقسام -البيئة والمجتمع والحوكمة- وتتوافق مع موضوعات استدامة محددة، تُفهم بشكل أفضل على أنها مجالات الاستدامة التي قد تتأثر بأنشطة الأعمال التجارية للمشروع.
البيئة:
الاجتماعية:
الحوكمة
يتم تنظيم جميع ESRS -المعايير الشاملة والمعايير الموضوعية- في متطلبات إفصاح محددة تحدِّد المعلومات التي يتعين على المؤسسات الكشف عنها وإعداد التقارير بشأنها.
يتكون كل شرط إفصاح من فقرات مختلفة تحتوي على نقاط بيانات تقسم الإفصاح إلى عناصر مفصلة. هناك أكثر من ألف نقطة بيانات في المجموع، ما يساعد على توفير فهم دقيق للمعلومات المطلوبة في DRs.
توفِّر متطلبات التطبيق إرشادات مفصلة حول كيفية تلبية متطلبات الإفصاح ونقاط البيانات المحددة. تحمِل متطلبات التطبيق نفس سلطة الأقسام الأخرى في ESRS وتوفِّر التعليمات الأساسية للامتثال.
لا تُعَد أيٌّ من المعايير الموضعية (أو متطلبات الإفصاح ونقاط البيانات ذات الصلة) إلزامية. تقوم الشركات بتحديد المعايير والإفصاحات التي يجب الاستجابة لها بناءً على تقييم الأهمية - وهو عملية تحديد المعايير والإفصاحات التي تُعَد أساسية بالنسبة للمؤسسة.
يستند إعداد تقارير CSRD إلى مفهوم الأهمية المزدوجة. يتعين على المؤسسات الكشف عن المعلومات المتعلقة بكيفية تأثير أنشطة أعمالها في الكوكب وشعبه (وتُسمَّى بأهمية التأثير)، وكيف تؤثِّر أهداف الاستدامة وتدابيرها ومخاطرها في السلامة المالية للشركة (وتُسمَّى بالأهمية المالية).
على سبيل المثال، بالإضافة إلى مطالبة المؤسسة بالإبلاغ عن استخدام الطاقة وتكاليفها، يتطلب منها توجيه CSRD الإبلاغ عن المقاييس التي توضِّح بالتفصيل كيفية تأثير استخدام الطاقة في البيئة، وأهداف الحد من هذا التأثير، ومعلومات عن كيفية تأثير تحقيق هذه الأهداف في الموارد المالية للمؤسسة.
إذا أرادت شركة ما استبعاد أحد متطلبات الإفصاح أو نقاط البيانات، فيجب عليها توضيح القرار مع الإشارة بشكل محدد إلى نتائج تقييم الأهمية. تعمل EFRAG حاليًا على تطوير إرشادات إضافية حول كيفية قيام الشركات بإجراء تقييمات الأهمية المزدوجة الخاصة بها.
بالإضافة إلى المعايير القطاعية المحايدة التي تمت صياغتها في ESRS، تم تكليف EFRAG بتطوير المعلومات التي يجب أن تفصح عنها الشركات اعتمادًا على قطاع نشاطها.
في فبراير 2024، وافق البرلمان الأوروبي على تأجيل الموعد النهائي لاعتماد المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة (ESRS) الخاصة بالقطاعات لمدة عامين. من المتوقع أن يتم إصدار ESRS الخاصة بالقطاعات بحلول يونيو 2026، ولا يؤثِّر هذا في تواريخ سريان CSRD.
مع معيارين شاملين، و10 معايير موضوعية، وأكثر من 1,000 نقطة بيانات، تواجه الشركات التي تتطلع إلى إعداد التقارير وفقًا لمعايير ESRS تحديًا للبيانات. ويتفاقم هذا الأمر بسبب حقيقة أن بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر تنوعًا ومحفوظة في أنظمة متباينة عن الأشكال الأخرى لبيانات الشركات مثل البيانات المالية. إن تحديد موقع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجمعها وإدارتها للإفصاح وفق معايير ESRS يُعَد مهمة جادة، ويتطلب مشاركة الأطراف المعنية المتنوعة واستخدام تقنيات مناسبة للغرض.
يمكنك العثور على تحديثات حول متطلبات إعداد تقارير ESRS على موقع EFRAG، والذي يتضمن أدلة التنفيذ وقسم الأسئلة الشائعة.
