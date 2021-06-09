CDP هو إطار عمل طوعي شائع لإعداد التقارير تستخدمه الشركات للكشف عن المعلومات البيئية للأطراف المعنية (المستثمرين والموظفين والعملاء). يتم الانتهاء من إعداد التقارير على أساس سنوي، حيث تفتح البوابة في أبريل من كل عام وتكون عمليات التقديم في شهر يوليو.

يحتفظ CDP بهذه البيانات في قاعدة بيانات مفتوحة ويؤكّد أنه يمتلك أكثر مجموعة شاملة في العالم من البيانات البيئية المُبلَّغ عنها ذاتيًا.