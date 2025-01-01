IBM Envizi: Scope 1, 2 GHG Accounting + Reporting يعمل برنامج حساب الكربون على تبسيط العملية بأكملها من خلال محرك حساب انبعاثات قوي مبني على بروتوكول غازات الدفيئة.
استخدام أكثر من 40,000 عامل من عوامل الانبعاثات وخوارزمية اختيار العوامل, تخلصك المعلوماتية من عملية حساب غازات الدفيئة وإعداد بيانات الانبعاثات الخاصة بالممارسات البيئية وحوكمة الشركات وحوكمة الشركات إعداد التقارير مع الوقوف أمام تدقيق المدققين الخارجيين مع ميزة مثل:
خوارزمية اختيار العامل
تتنقل خوارزمية اختيار العوامل المدمجة تلقائيًا عبر قائمة عوامل تمت تصفيتها للوصول إلى تطابق في نوع البيانات ومجموعة العوامل والمنطقة والفترة الزمنية.
الانبعاثات المستندة إلى السوق
تدير Envizi تلقائيًا وتطبق عوامل المزيج المتبقية على استهلاك الكهرباء على الشبكة التي لا تغطيها بالفعل شهادات الطاقة المتجددة.
لوحة المعلومات المخصصة
تسمح لوحة المعلومات المرئية الجذابة بصريًا بإنشاء تقارير أداء انبعاثات مخصصة مصممة لتلبية متطلبات مختلف أطراف معني.
تجربة IBM Envizi Essentials التجريبية
إن توحيد حسابات عوامل انبعاثات الكربون وتوحيد الوحدات والعملات عبر المناطق يعني عالم خالٍ من بيانات جدول بيانات.
اعرض انبعاثات الكربون البصمة الكربونية لمجموعتك أو منطقتك أو موقعك الفردي بأكمله وقارن المعلومات التكنولوجية بفترة سابقة أو سنة أساس.
يسمح التسلسل الهرمي التنظيمي القابل للتخصيص بهيكلة آلاف التدفقات من بيانات النطاقين 1 و2 لتلبية متطلبات إعداد التقارير.
ألقِ نظرة عن كثب IBM Envizi وكيف يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات على حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتتبعها والإبلاغ عنها.