IBM Sterling Order and Fulfillment Suite

منصة إدارة الطلبات الشاملة للتجارة الذكية والقابلة للتوسيع والسلسة

تفضل بقراءة الكتاب الإلكتروني "The future of order management"

تعرف على كيفية دعم IBM OMS لمبيعات العطلات

تساعد IBM Sterling Order Management تجار التجزئة على إدارة أحجام التسوق في العطلات على نطاق واسع حتى يتمكن عملاؤك من الحصول على أفضل تجربة للعطلات. 

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مجموعة شاملة لجميع تحديات التجارة وسلسلة التوريد

يُعد IBM Sterling Order and Fulfillment Suite نظامًا رائدًا في إدارة الطلبات (OMS) يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي للمساعدة في ضمان دقة الطلبات وتعزيز الربحية. ولأنه رائد في الصناعة في مجال OMS كما صنفه محللو IDC وIHL، فهو يدعم نماذج التكامل بين الشركات "B2B" وبين الشركة والعميل "B2C"، ويخدم الشركات من أي حجم وفي كل الصناعات، ويتكامل مع العديد من موفري الخدمات السحابية وخيارات النشر.

تتميز المجموعة بأدوات جاهزة للاستخدام ومكونات قابلة للتخصيص تُحسّن تجارب الشراء، وتبسّط عمليات الشراء، وتحسّن مرونة سلسلة التوريد، وتزوّد موظفي الخطوط الأمامية بأدوات فائقة لإدارة الطلبات والمخزون. ويُمكنك اختيار منتج من المنتجات أو جمعها معًا وفقًا لاحتياجات عملك.

         اطلع على تقارير تصنيف المحللين لاكتشاف سبب تصنيف IDC وIHL لـ IBM Sterling OMS أنها شركة رائدة في مجال الصناعات: IHL: دراسة بحثية عن برنامج الاستشارات التنفيذية في مجال البيع بالتجزئة لعام 2023 IDC MarketScape: تطبيقات تنظيم الطلبات وتنفيذها في جميع أنحاء العالم لقطاع البيع بالتجزئة لعام 2023 IDC MarketScape: تنسيق الطلبات وتنفيذها على مستوى العالم للتصنيع لعام 2023 IDC: تحويل تجارب العملاء في قطاعَي التكامل بين الشركات "B2B" وبين الشركة والعميل "B2C" باستخدام خدمة تنفيذ الطلبات عبر القنوات المتعددة
    مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي لمراكز الاتصالات

    يمكن أن يساعدك مركز اتصال IBM Sterling المدعوم من watsonx.ai على زيادة إنتاجية الوكيل ورضا العملاء بشكل كبير
    المنتجات
    IBM Sterling Order Management

    يُمكنك تنفيذ طلباتك المتعددة القنوات من نقطة واحدة، وتتبع المخزون في الوقت الفعلي، وتوفير خيارات تسليم متنوعة تركز على العملاء.
    IBM Sterling Intelligent Promising

    يُمكنك بناء ثقة العملاء ورضاهم من خلال الحصول على رؤية فورية لمستويات المخزون وتوفير خيارات شراء واضحة ومرنة عبر قنوات مختلفة.
    تكوين IBM Sterling، والأسعار، وعروض التسعير

    استمتع بتبسيط عملية الشراء للمنتجات المعقدة من خلال منصة سهلة الاستخدام تتيح لك إمكانية التسعير وإنشاء التكوينات الدقيقة عبر جميع قنوات المبيعات.
    برامج إضافية لـ IBM Sterling Order Management IBM Sterling Supply Chain Resiliency IBM Sterling Call Center IBM Sterling Store Engagement
    المزايا
    تسريع الابتكار في مجال التوصيل والتشغيل

    حقق نتائج أسرع للابتكار من خلال التكاملات القابلة للتكوين مع أفضل التطبيقات في فئتها عبر المؤسسة.
    خيارات موسعة من تجارب المستخدمين 

    أنشئ تجربة رقمية ومادية جديدة لعملائك باستخدام بنية خدمات الأعمال ومكتبة متوسعة باستمرار من الخدمات المعدة مسبقًا التي يقودها الشركاء.
    أداء رائد على مستوى الصناعة

    يُمكنك تحقيق أقصى قدر من نمو الأعمال وخفض التكاليف من خلال نشر برامجنا الرائدة في الصناعة في أي مكان، بغض النظر عن موفر التقنية السحابية أو نموذج الترخيص، وهو ما يساعد على ضمان أمان، وأداء، وقابلية توسع لا مثيل لها.
    تجربة واجهة مستخدم الرمز المنخفض أودون رمز

    عزِّز الشمولية مع تبسيط عبء العمل باستخدام واجهة مستخدم الرمز المنخفض أو دون رمز في المجموعة، وهو ما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من جميع القدرات لتخصيص تجربتهم بأقل قدر من الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
    الذكاء الاصطناعي الشفاف لتوجيه الإجراءات الموثوقة

    يُمكن زيادة الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي الشفاف الذي يتعلم ويتكيف مع التعليقات التبادلية، وهو ما يوفر رؤى واضحة عن المنطق والقرارات الأساسية.
    التجارة المستدامة

    عزِّز عمليات سلسلة التوريد المستدامة من خلال تحسين التأثير البيئي وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات أكثر مراعاةً للبيئة وتحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

    دراسات حالة

    Eileen Fisher Pandora hagebau Parker Hannifin شركة Follett للتعليم العالي Sally Beauty
    الموارد تجربة استدامة سلسلة التوريد في IBM

    تستكشف هذه التجربة التفاعلية تحديات استدامة سلسلة التوريد التي يواجهها القادة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أكثر استنارةً عند تضمين الاستدامة في سلسلة التوريد.

     إصدار IBM Sterling Intelligent Promising التجريبي

    جرّب هذا الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا لترى كيف تمكّن IBM Sterling Intelligent Promising تجار التجزئة من إتاحة التحويلات الرقمية المحسّنة، ورؤية المخزون العالمي في الوقت الحقيقي، وزيادة المبيعات داخل المتجر وربحية القنوات الشاملة.

     الطلب المثالي دائمًا

    استكشف المعيار الجديد في تلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة للوصول إلى قلب تجربة العملاء الاستثنائية في هذا العرض التوضيحي الذاتي.
    اتخِذ الخطوة التالية

    تحدَّث مع أحد خبراء IBM لتكوين الخيار الأفضل لك ومعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من IBM Sterling Order and Fulfillment Suite.