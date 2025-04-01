يُعد IBM Sterling Order and Fulfillment Suite نظامًا رائدًا في إدارة الطلبات (OMS) يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي للمساعدة في ضمان دقة الطلبات وتعزيز الربحية. ولأنه رائد في الصناعة في مجال OMS كما صنفه محللو IDC وIHL، فهو يدعم نماذج التكامل بين الشركات "B2B" وبين الشركة والعميل "B2C"، ويخدم الشركات من أي حجم وفي كل الصناعات، ويتكامل مع العديد من موفري الخدمات السحابية وخيارات النشر.
تتميز المجموعة بأدوات جاهزة للاستخدام ومكونات قابلة للتخصيص تُحسّن تجارب الشراء، وتبسّط عمليات الشراء، وتحسّن مرونة سلسلة التوريد، وتزوّد موظفي الخطوط الأمامية بأدوات فائقة لإدارة الطلبات والمخزون. ويُمكنك اختيار منتج من المنتجات أو جمعها معًا وفقًا لاحتياجات عملك.
يمكن أن يساعدك مركز اتصال IBM Sterling المدعوم من watsonx.ai على زيادة إنتاجية الوكيل ورضا العملاء بشكل كبير
يُمكنك تنفيذ طلباتك المتعددة القنوات من نقطة واحدة، وتتبع المخزون في الوقت الفعلي، وتوفير خيارات تسليم متنوعة تركز على العملاء.
يُمكنك بناء ثقة العملاء ورضاهم من خلال الحصول على رؤية فورية لمستويات المخزون وتوفير خيارات شراء واضحة ومرنة عبر قنوات مختلفة.
استمتع بتبسيط عملية الشراء للمنتجات المعقدة من خلال منصة سهلة الاستخدام تتيح لك إمكانية التسعير وإنشاء التكوينات الدقيقة عبر جميع قنوات المبيعات.
حقق نتائج أسرع للابتكار من خلال التكاملات القابلة للتكوين مع أفضل التطبيقات في فئتها عبر المؤسسة.
أنشئ تجربة رقمية ومادية جديدة لعملائك باستخدام بنية خدمات الأعمال ومكتبة متوسعة باستمرار من الخدمات المعدة مسبقًا التي يقودها الشركاء.
يُمكنك تحقيق أقصى قدر من نمو الأعمال وخفض التكاليف من خلال نشر برامجنا الرائدة في الصناعة في أي مكان، بغض النظر عن موفر التقنية السحابية أو نموذج الترخيص، وهو ما يساعد على ضمان أمان، وأداء، وقابلية توسع لا مثيل لها.
عزِّز الشمولية مع تبسيط عبء العمل باستخدام واجهة مستخدم الرمز المنخفض أو دون رمز في المجموعة، وهو ما يمكّن المستخدمين من الاستفادة من جميع القدرات لتخصيص تجربتهم بأقل قدر من الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات.
يُمكن زيادة الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي الشفاف الذي يتعلم ويتكيف مع التعليقات التبادلية، وهو ما يوفر رؤى واضحة عن المنطق والقرارات الأساسية.
عزِّز عمليات سلسلة التوريد المستدامة من خلال تحسين التأثير البيئي وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات أكثر مراعاةً للبيئة وتحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تستكشف هذه التجربة التفاعلية تحديات استدامة سلسلة التوريد التي يواجهها القادة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أكثر استنارةً عند تضمين الاستدامة في سلسلة التوريد.
جرّب هذا الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا لترى كيف تمكّن IBM Sterling Intelligent Promising تجار التجزئة من إتاحة التحويلات الرقمية المحسّنة، ورؤية المخزون العالمي في الوقت الحقيقي، وزيادة المبيعات داخل المتجر وربحية القنوات الشاملة.
استكشف المعيار الجديد في تلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة للوصول إلى قلب تجربة العملاء الاستثنائية في هذا العرض التوضيحي الذاتي.