يُعد IBM Sterling Order and Fulfillment Suite نظامًا رائدًا في إدارة الطلبات (OMS) يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي للمساعدة في ضمان دقة الطلبات وتعزيز الربحية. ولأنه رائد في الصناعة في مجال OMS كما صنفه محللو IDC وIHL، فهو يدعم نماذج التكامل بين الشركات "B2B" وبين الشركة والعميل "B2C"، ويخدم الشركات من أي حجم وفي كل الصناعات، ويتكامل مع العديد من موفري الخدمات السحابية وخيارات النشر.

تتميز المجموعة بأدوات جاهزة للاستخدام ومكونات قابلة للتخصيص تُحسّن تجارب الشراء، وتبسّط عمليات الشراء، وتحسّن مرونة سلسلة التوريد، وتزوّد موظفي الخطوط الأمامية بأدوات فائقة لإدارة الطلبات والمخزون. ويُمكنك اختيار منتج من المنتجات أو جمعها معًا وفقًا لاحتياجات عملك.