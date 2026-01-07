تعاونت الشركة المصنِّعة مع IBM® Consulting لإنشاء منصة قابلة للتوسع والتجزئة لإدارة مخاطر سلسلة التوريد، مبنية على مجموعة IBM® watsonx للذكاء الاصطناعي وخدمات سحابة AWS. بالاستفادة من رحلة IBM Client Zero، قام الفريق بدمج أفضل الممارسات لتعزيز المرونة في الحل. ساهم توحيد البيانات عبر التنفيذ والتخطيط والمشتريات والخدمات اللوجستية ومقدِّمي خدمات المخاطر من الأطراف الثالثة في إتاحة استخدام الاستفسارات بلغة طبيعية لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ.

تشمل القدرات الرئيسية للمنصة ما يلي:

توحيد أحداث المخاطر عبر مصادر بيانات متعددة.





تحديد الموردين والمواقع المعرضة للخطر.





تسليط الضوء على التأثيرات المحتملة في الإيرادات.





عرض توقعات المخزون من المواد المتأثرة بالمخاطر على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.





تقديم تفاصيل دقيقة على مستوى الموردين المتأثرين مع إمكانية الغوص في البيانات.





عرض تحليلات العرض والطلب.





اقتراح مواقع أو مواد بديلة لتلبية الطلب.





مجموعات التتبُّع المحددة لإصدار المواد.





تخطيط فاتورة المواد (BOM) للمنتجات

لتعزيز ذكاء المخاطر بشكل أكبر، قامت الشركة بنشر حل ذكاء اصطناعي توليدي يمكِّن من تحليل المخاطر متعدد الأبعاد عبر جوانب العمل المختلفة، ويحسِّن جودة البيانات من خلال تحديد الفجوات تلقائيًا، ويسرِّع تلخيص ترابط المخاطر.

كما قدَّموا مساعدًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتميز بواجهة لغة طبيعية للاستعلام عن بيانات سلسلة التوريد. واستخدموا ميزة تحويل النص إلى SQL المدعومة بنموذج لغوي كبير (LLM) والقادرة على التعامل مع الاستثناءات للاستعلامات غير المدعومة، وتوفير دعم ثنائي اللغة لتعزيز سهولة الوصول.