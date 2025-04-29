احتضان مستقبل الموارد البشرية من خلال التحول إلى مؤسسة تركز على الذكاء الاصطناعي

عندما بدأنا في عام 2017، هل كانت لدينا رؤية كاملة لما سنكون عليه في عام 2025؟ لا. لم يكن هذا قرارًا استراتيجيًا كبيرًا. لا على الإطلاق. بدلًا من ذلك، كان الدافع هو الضرورة، التقاء التحديات معًا لخلق طلب على حل جديد —هذا ينبغي أن يكون صحيحًا للعديد من الشركات.

أصبح عمل الامتثال للموارد البشرية معقدًا بشكل متزايد بسبب القوانين واللوائح الجديدة في جميع أنحاء العالم، وكان الفريق يكافح لمواكبة سرعة وتيرة التغيير. في الوقت نفسه، أصبح المستهلكون يعتمدون على التطبيقات التي تقدم التخصيص والتفرد والراحة، وكان الموظفون يجلبون هذه التوقعات إلى العمل. عادةً، كنا سنتعامل مع مثل هذه المشاكل بزيادة الإنفاق؛ لكن هذا لم يعد خيارًا بسبب الميزانية التي تتقلص باستمرار. كنا نعلم أنه يتعين علينا العمل بشكل مختلف.

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي هو الحل الواضح. عندما أطلقنا AskHR—وهو روبوت محادثة للأسئلة والأجوبة المتعلقة بالموارد البشرية—في عام 2017، فقد وضعنا ذلك على مسار "العميل رقم صفر"، حيث نكون أول من يختبر ويطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة من IBM، مما يُظهر القوة والإمكانات لكل من IBM والعملاء على حد سواء.

كانت المشكلة أن أيًا من موظفينا لم يستخدم AskHR في عام 2017. لماذا يفعلون ذلك وهم لا يزال بإمكانهم الذهاب إلى شريك الموارد البشرية للتحدث معه، أو الاتصال بالرقم المجاني 1-800، أو إرسال بريد إلكتروني والحصول على إجابة خلال 24 ساعة؟ واصلنا العمل لتحسين التقنية وفي عام 2018، اتخذنا حركة جريئة. لقد أغلقنا رقم هاتف الموارد البشرية وعنوان البريد الإلكتروني لجميع الموظفين، وأوقفنا دعم شركاء الموارد البشرية لـ 21000 مدير من مدراء الصف الأول بين عشية وضحاها. أصبح AskHR المدخل الرقمي الأول للموارد البشرية.

لماذا فعلنا هذا؟ كان علينا فرض هذا التغيير الثقافي لجعل موظفينا يبدأون في التفكير والتصرف بشكل مختلف. في البداية كان الأمر صعبًا للغاية. انخفض NPS الخاص بنا بشكل كبير إلى -35. ولكن بعد ذلك أدرك موظفو IBM أنه بوجود روبوت محادثة "يعمل" 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، فإنهم يحصلون على الإجابات التي يحتاجونها في ثوانٍ.

مع تزايد ذكاء روبوت المحادثة وتعلمه، بدأ NPS الخاص بنا في الارتفاع. لقد أضفنا المزيد من الوظائف، إلى جانب القدرة على إجراء المعاملات. تطور AskHR ليصبح مساعدًا رقميًا سمح للمديرين بنقل الموظفين إلى مدير آخر أو مساعدتهم في بدء عملية الترقيات ربع السنوية. وقد تم إنجاز كل ذلك بشكل صحيح في AskHR ببضع نقرات فقط.

في عام 2024، تعامل AskHR مع أكثر من 11.5 مليون تفاعل؛ 94% منها تم التعامل معه داخل المنصة. هذا يعني أنه من بين جميع الأسئلة التي طُرحت، 6% فقط احتاجت إلى توجيهها خارج (AskHR) إلى شريك موارد بشرية متخصص للمساعدة. تبلغ درجة NPS الحالية +74، أي أننا قطعنا شوطاً طويلاً بعد أن كنا –35. يوجد ما يقرب من 90 عملية أتمتة مدمجة في AskHR، والمزيد قادم في الطريق. وبسبب ذلك، يمكن للمديرين إجراء معاملات الموارد البشرية 75% أسرع من ذي قبل.

انتقل AskHR مؤخرًا إلى مقره الجديد على منصة IBM watsonx Orchestrate، وهي منصتنا للذكاء الاصطناعي التوليدي. لقد دمجنا وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا في المنظومة؛ ليتمكن موظفو IBM من العثور على ما يحتاجونه في مكان واحد. هذا هو جوهر الذكاء الاصطناعي الوكيل - طبقة التنسيق.

الآن يمكن لمستخدمي IBMs الانتقال إلى AskHR بدلًا من منصات متعددة. فيمكنهم:

إجراء محادثة حول الوظائف

تعيين موظف جديد

عرض وترويج وجدولة وإدارة فصول التعلم

الحصول على مساعدة بشأن عملية الترقيات ربع السنوية

الكل في مكان واحد. تتيح لنا هذه القدرة الفاعلة إطلاق مستويات جديدة من الإنتاجية والكفاءة وتجربة الموظفين لموظفي IBM في جميع أنحاء العالم.