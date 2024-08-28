ما صافي نقاط الترويج (NPS)؟

تاريخ النشر: 28 أغسطس 2024
المساهمان: كيث أوبراين، وأماندا داوني
يُعد صافي نقاط الترويج (NPS) مقياسًا لتجربة العملاء، وهو يساعد المؤسسات على فهم ولاء العملاء بشكل أفضل ومدى سعادة العملاء بمنتجاتهم وتجربة العملاء الخاصة بهم. وغالبًا ما تكون درجة صافي نقاط الترويج (NPS) الجيدة علامة على سلامة المؤسسة وإعطائها الأولوية لذكاء الأعمال، وتوفيرها للمنتجات أو الخدمات التي يريدها الأشخاص، وتقديمها لخدمة عملاء جيدة.
في حين أنه من الصحيح أن بعض العملاء -حتى أولئك الذين يجبون منتجات الشركة وخدماتها- سيظلون عملاءً سلبيين، فالشركة التي لا تستطيع توليد الحماس لدى عملائها ستكافح من أجل الوصول إلى اقتصاديات الحجم. إن المصدر الجيد لملاحظات العملاء هو الذي يساعد الشركات على فهم ما إذا كان العملاء سعداء حقًا بمنتجات الشركة أو خدماتها أو إدارة تجربة العملاء بشكل عام.
يجب على الشركات نشر استطلاعات صافي نقاط الترويج بشكل متكرر لوضع المعايير القياسية وفهم ما إذا كانت التغييرات في تجربة العملاء تعمل على تحسين النتيجة.
اكتشف سبب أهمية الذكاء الاصطناعي في تحويل خدمة العملاء.
تعتقد المؤسسات أنه معيار جيد لرضا العملاء. فهو لا يتتبع فقط مَن هم العملاء الأوفياء من بين جمهور المؤسسة، بل يتتبع أيضًا أولئك الذين يساعدون المؤسسة على التوسع من خلال الكلام الشفهي الإيجابي.
قد تعني النتيجة المنخفضة أن هناك الكثير من المنتقدين، ما سيعوق الشركات في التوسع مع المزيد من العملاء. ويمكنها أيضًا تتبع المعدلات المتوقعة للكلام الشفهي السلبي، نظرًا لأن بعض الأشخاص الذين لا يوصون بمنتجات المؤسسة قد يخبرون الأشخاص بعدم شرائها.
تم تطوير صافي نقاط الترويج (NPS) بواسطة فريد رايشيلد ومزود البرمجيات Satmetrix وشركة استشارات الأعمال .Bain &Company Inc، وهو يهدف إلى سؤال المستخدمين الذين اختبروا نقطة اتصال عن مدى احتمالية توصيتهم بالشركة للآخرين. وقد قُدِّم في مقال مشهور في مجلة Harvard Business Review عام 2003 (الرابط موجود خارج موقع Ibm.com) بعنوان "The One Metric You Need to Grow" (المقياس الوحيد الذي تحتاجه للنمو) وأصبح منذ ذلك الحين أداة مهمة لفهم علاقات العملاء.1
وقد نشأ عندما شارك آندي تايلور الرئيس التنفيذي السابق لشركة Enterprise Car Rentals دراسة حالة مع الجمهور. وقال إن الشركة قاست ولاء العملاء من خلال طرح سؤالين على عملائها. هذان السؤالان هما كيف صنف العملاء جودة تجربتهم؟ وهل سيستخدمون خدمات الشركة مرة أخرى؟
لقد استفاد رايشيلد من هذه البساطة وابتكر نظام صافي نقاط الترويج (NPS) الذي يسأل الأشخاص عما إذا كانوا سيوصون بمنتج أو خدمة لمجموعاتهم الاجتماعية. لقد طورت شركة Bain &Company صافي نقاط الترويج (NPS) إلى نظام صافي الترويج، والذي تستخدمه لمساعدة الشركات على خدمة عملائها بشكل أفضل في جميع جوانب تجربة العملاء.
منهجية صافي نقاط الترويج (NPS) واضحة ومباشرة. تطلب المؤسسات من العملاء تصنيف مدى احتمالية توصيتهم بمنتج أو خدمة للشركة في استطلاع صافي نقاط الترويج (NPS). ويجيب المشاركون باستخدام إجابة مقياسية، غالبًا من 1 إلى 10.
الإجابات المختلفة تعني أشياءً مختلفة. تُقدِّر الشركات أن العملاء الذين سجلوا درجات 9 و10 هم مروجون، وغالبًا ما يتم التعامل مع العملاء الذين سجلوا درجات 7 و8 على أنهم سلبيون، أما العملاء الذين سجلوا درجات 6 أو أقل فهم من المنتقدين.
تتضمن صيغة حساب صافي نقاط الترويج طرح عدد الدرجات المنخفضة (6 أو أقل) من عدد "المروجين" (أصحاب الدرجات 9 و10) ثم يُحوَّل الصافي إلى نسبة مئوية. ويمكن أن تتراوح هذه النسبة المئوية من -100 (جميع الدرجات 6 أو أقل) إلى +100 (جميع الدرجات 9 و10). ويحصل أصحاب الأداء الأفضل على متوسط درجة صافي نقاط الترويج (NPS) تبلغ 80 أو أفضل.
غالبًا ما يشير صافي نقاط الترويج (NPS) الجيد إلى قاعدة عملاء متحمسين للشركة. ويمكن للشركات استخدام قالب صافي نقاط الترويج (NPS) أو تطوير قالب خاص بها. تختار بعض الشركات تضمين بعض الأسئلة المفتوحة للتعمق في ميزات المنتجات التي يحبها العملاء. وتتضمن أسئلة الاستطلاع النموذجية من هذا النوع السؤال عن سبب اختيار الأشخاص لدرجة صافي نقاط الترويج (NPS) تلك وما الذي يمكن أن تفعله الشركة لتحسينها.
تختلف كل صناعة اختلافًا طفيفًا في درجات صافي نقاط الترويج (NPS) الأساسية، لذلك من المهم القياس وفقًا لمعايير الصناعة. لقد وجدت دراسة Retently لعام 2024 (الرابط موجود خارج موقع Ibm.com)2 اختلافات كبيرة بين متوسطات درجات صافي نقاط الترويج (NPS) في الصناعات المختلفة. على سبيل المثال، يبلغ متوسط درجات صافي نقاط الترويج (NPS) لشركة التأمين 80، في حين أنه يبلغ 39 للسحابة والاستضافة. ويجب على الشركات التي تقل عن هذا المتوسط التركيز على تحسين تجربة العملاء لتلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم بشكل أفضل.
صافي نقاط الترويج (NPS) هو أحد المقاييس العديدة التي تستخدمها الشركات لقياس تجربة العملاء.
تحسب درجة رضا العملاء (CSAT) النسبة المئوية للمشاركين الذين يدعون أنهم راضون (4) أو راضون جدًا (5) في الاستطلاعات.
تحدد درجة جهد العميل (CES) مدى سهولة أو صعوبة تحقيق العملاء لأهدافهم فيما يتعلق بالتفاعل مع الشركة. ومن الأمثلة على ذلك إجراء عملية شراء أو حل مشكلة ما. وتتطلب معظم استطلاعات درجة جهد العميل (CES) من العملاء تقييم صعوبة إكمال الإجراء من 1 (سهل) إلى 5 أو 7 (صعب).
في حين أن جميع الدرجات الثلاث تساعد في قياس سعادة العملاء العامة في تعاملاتهم مع الشركة، إلا أنها مختلفة فيما بينها. حيث تركز درجة جهد العميل (CES) بشكل أكبر على إجراء محدد ويمكن أن يكون أقل تمثيلاً لرضا الفرد العام عن الشركة. بينما تساعد درجة رضا العملاء (CSAT) على فهم مدى رضا العميل، ولكنها لا تحدد ما إذا كان من المحتمل أن يوصي الفرد بمنتجات الشركة لشبكات معارفه. درجة صافي نقاط الترويج (NPS)
قد يكون من الصعب إقناع العملاء بإكمال الاستطلاعات، حتى لو لم تتضمن العديد من الأسئلة. وبينما يمكن للشركات إجراء استطلاعات صافي نقاط الترويج (NPS) في أي وقت في أثناء رحلة العميل، تختار شركات كثيرة إرسال استطلاعات صافي نقاط الترويج (NPS) للمعاملات، ما يعني أنها تُوفَّر بعد قيام العميل بالشراء. وتشمل الخيارات الأخرى التي قد تحسن معدلات الاستجابة ما يلي:
يجب على الشركات الوصول إلى العملاء عبر نقاط اتصال وقنوات متعددة مثل موقع الويب الخاص بهم والأجهزة المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي. حيث يُعد استخدام الأدوات لتتبع هذه التجارب وتطبيعها طريقة رائعة للحفاظ على سعادة العملاء.
إن ابتكار منتجات مذهلة وبيعها لا يعد مهمًا للغاية إذا لم تقدم الشركات دعمًا كافيًا للعملاء. فقد تؤثر تجربة خدمة العملاء السيئة سلبًا في تعليقات صافي نقاط الترويج (NPS). ومن ثًمًّ، يجب على الشركات التركيز على حل مشكلات العملاء بسرعة، ويمكنها المتابعة لمعرفة ما إذا كان لدى العميل أي أسئلة أو مشكلات إضافية. ومما لا شك فيه أن يؤدي التركيز على تجربة العملاء بأكملها إلى تحسين صافي نقاط الترويج (NPS).
على سبيل المثال، تستطيع الشركات تتبع مدى رضا الأشخاص فيما يتعلق بوقت الاستجابة لتطبيقات الويب الخاصة بالمؤسسة وخدمات الويب الخاصة بها من خلال درجة Apdex. إذا كان العميل لا يستطيع الوصول إلى المعلومات المهمة على موقع الويب الخاص بالشركة، أو إذا كان التطبيق لا يعمل، فسيؤثر ذلك في درجة صافي نقاط الترويج (NPS) الخاصة به، حتى لو لم يكن أي منهما المنتج الفعلي الذي تنتجه الشركة.
من المفهوم أن الشركات تريد تحويل المنتقدين إلى مروجين، لكن هذا قد يستغرق الكثير من الجهد. وقد لا يتحول بعض المنتقدين أبدًا إلى سلبيين أو مروجين. وبدلاً من ذلك، يمكن للشركات التركيز على كسب السلبيين الذين يصبحون بعد ذلك مروجين. وهذا يحسِّن من إجمالي صافي نقاط الترويج (NPS)، حتى لو ظل عدد المنتقدين كما هو.
من المحتمل أن تعني نتائج صافي نقاط الترويج (NPS) المنخفضة أن تجربة العملاء غير مجدية أو أن المنتجات أو الخدمات لا تناسب احتياجات العملاء.
تستخدم المؤسسات بيانات صافي نقاط الترويج (NPS) لعدة أسباب رئيسية:
على الرغم من أن الاستطلاع لا يسأل الأشخاص على وجه التحديد عما إذا كانوا سيشترون منتجًا أو خدمة من المؤسسة مرة أخرى، فإنه يمكن أن يساعد المؤسسة على تحديد ما إذا كان لديها الكثير من العملاء غير الراضين وما إذا كانت تواجه خطر فقدانهم. ويمكن أن يشير انخفاض صافي نقاط الترويج (NPS) إلى أن الشركة معرضة لخطر زيادة معدل فقدان العملاء.
من الناحية المثالية، يعني ارتفاع صافي نقاط الترويج (NPS) أن العملاء الحاليين يشاركون في السوق مدى سعادتهم بمنتجات الشركات وخدماتها. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ظهور بعض العملاء المحتملين الجدد الذين يرغبون في تجربة الفوائد التي سمعوا عنها من أصدقائهم أو زملائهم.
من خلال وضع معايير قياسية لصافي نقاط الترويج (NPS) والتحليل المستمر لبياناته، يمكن للشركات فهم تجربة العملاء الحالية بشكل أفضل. ومن المحتمل أن تحتاج الشركات التي تعاني من ضعف في صافي نقاط الترويج (NPS) إلى إعادة النظر في كيفية تواصلها مع العملاء وخدمتهم وتحديد التحسينات المطلوبة.
بالنظر إلى خصوصية الأسئلة، فإنها لا تروي القصة كاملة. فقد يكون لدى الشركات الكثير من العملاء السعداء الذين لا ينوون إخبار الآخرين عن منتجاتهم وخدماتهم. وقد يعطي ذلك انطباعًا بأن العملاء ليسوا سعداء، لكن ذلك لن يكون دقيقًا.
كما أنه قد لا يوفر رؤى قابلة للتنفيذ، ما لم تطرح المؤسسة المزيد من أسئلة المتابعة المفتوحة. وبالنسبة إلى الشركات التي تطرح أسئلة متابعة، فقد يكون من الصعب تحليل كل تلك المعلومات. يتجه الكثيرون إلى تحليل المشاعر، لكنهم في الماضي كانوا يكافحون من أجل فهم المصطلحات العامية والتعبيرات المخففة، لكن لحسن الحظ، يمكن لتحليل المشاعر المعزز بالذكاء الاصطناعي أن يفهم بشكل أكثر ذكاءً النطاق الكامل لعبارة ما وتحديد ما إذا كانت إيجابية أم سلبية.
وأخيرًا، قد تحتاج الشركات إلى إرسال طلبات متعددة للعملاء لحثهم على إكمال استطلاع صافي نقاط الترويج (NPS)، ونتيجة لذلك، قد تؤدي الشركات إلى زيادة النتائج السلبية من المشاركين الذين لا يحبون أساليب الاستطلاع العدوانية للشركة. وعلى هذا النحو، يجب أن تدرس الشركة الوقت والوسيط اللذين تحدث من خلالهما معظم الاستجابات، حتى تتمكن من إعطاء الأولوية لتلك القناة.
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1 The One Number You Need to Grow (الرقم الوحيد الذي تحتاجه للنمو) (الرابط موجود خارج موقع Ibm.com)، HBR، ديسمبر 2003.
2 What is a Good Net Promoter Score? (ما درجة صافي نقاط الترويج الجيدة؟) (الرابط موجود خارج موقع Ibm.com)، Retently ،29 مارس 2024.