خلال العامين الماضيين، ظهرت عدة دراسات قاتمة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. حيث زعمت الدراسات أن عددًا قليلاً من المؤسسات تشهد مكاسب إنتاجية ملموسة من تحولات الذكاء الاصطناعي.

لكننا نعتقد أن هذا التحدي يشير إلى مشكلة أكبر، وأكثر تعقيدًا: مع اعتماد المزيد من الشركات لهذه التقنية، فإنها تواجه صعوبة في تحديد معنى النجاح من منظور رقمي. تفتقر العديد من المؤسسات إلى البيانات الموثوقة أو القدرات على تتبع عائد الاستثمار بشكل فعال. حيث تواجه صعوبة في إيجاد مقاييس لتتبع القضايا الشائعة الأخرى مثل إدارة إستراتيجية التغيير السيئة أو عدم توافق القيادة.

باختصار، فإن الجميع يقومون بالتجارب. لقد عانى الكثيرون من "الفشل بسبب التجارب"، حيث تعثروا بعد مبادرة واحدة أو ضخوا الموارد في رؤية محدودة وقصيرة النظر. ولكن غالبًا ما يرجع ذلك إلى أن قادة الأعمال لم يقوموا بالعمل الإستراتيجي أو الأولي أو الأساسي الضروري لتحقيق النجاح.

لتحقيق تحول يخلق قيمة حقيقية، تحتاج الشركات إلى معرفة حالتها النهائية التحويلية بشكل قاطع. كما تحتاج إلى معرفة كيفية قياس نقاط البيانات التي يمكنها الوصول إليها والتعرف عليها.