عزز فعالية الموظفين وإنتاجيتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي من IBM
قم بتمكين موظفيك ليكونوا أكثر فعالية وقدرة على التركيز على المهام الرئيسية. خصص دقيقة لملء أداة تقدير عائد الاستثمار أدناه وشاهد بنفسك كيف يمكنك تحقيق التحسينات باستخدام برنامج IBM watsonx Orchestrate.
* يتم حساب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لموقع watsonx Assistant ، بما في ذلك إدخال المستخدم، معيار بيانات الطرف الثالث، وبيانات الموارد البشرية من IBM معهد قيمة الأعمال (IBV). يتم احتساب الفوائد المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. يتم تقديم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو الفوائد المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نمذجة إحصائية ،وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
تعرّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية في مجال السيارات، وتحسين تجربة الموظفين، وتحقيق النتائج في مجالات مثل تطوير المهارات، واتصالات الموظفين، وإدارة العمليات.
دعنا نناقش تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية الخاصة بك. سيساعدك مستشارونا في تحويل رؤيتك إلى واقع ملموس وتخصيص حل يناسب احتياجاتك.
تبسيط الإنتاج وابتكار مركبات معرّفة بالبرمجيات مع الذكاء الاصطناعي وسحابة التكنولوجيا المبتكرة