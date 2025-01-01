تعرّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية في مجال السيارات، وتحسين تجربة الموظفين، وتحقيق النتائج في مجالات مثل تطوير المهارات، واتصالات الموظفين، وإدارة العمليات.