استشارات الثقافة وإدارة التغيير

بينما تواجه الشركات تحديات بيئة الأعمال المتسارعة في عالم اليوم، يظل تحول الأعمال يمثل الأولوية القصوى. ويشمل ذلك تحسين طريقة عملنا، والتكيف مع الرقمنة، ومعالجة مشكلات التضخم مثلًا، ونقص المواهب، وقيود سلسلة التوريدات، وتنفيذ تدابير الاستدامة في الوقت الفعلي. ولأن التغيير المستمر أصبح هو القاعدة الآن، أصبح من الضروري أن تضع المؤسسات ضمن أولوياتها المرونة التنظيمية وإيجاد ثقافة تنظيمية تمكّن القادة والموظفين من التكيف والازدهار أثناء الانتقال والتحول.

ولتحقيق ذلك، فإن تطوير طريقة التفكير والسلوكيات وتوفير الدعم المناسب يُعد أمرًا بالغ الأهمية. كما تحتاج المؤسسات أيضًا إلى توظيف هياكل واستراتيجيات فعَّالة لإدارة التغيير لتنفيذ عمليات التغيير والتنقل بكل نجاح وسلاسة. يتمثل هدف IBM Consulting باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات إدارة التغيير المؤسسي في تمكين الشركات من إحداث التحول في ممارساتها، بفضل خبرتنا في إدارة المشاريع ومبادرات التغيير.

تخيل وجود التحول الرقمي الذي يعود بالفائدة على كل من الموظفين والأعمال التجارية على حدٍ سواء. ذلك التحول الذي من شأنه تعزيز قدرات مؤسستك، وزيادة رضا الموظفين وإنتاجيتهم، وتقليل التكاليف، وتحسين نتائج الرعاية الصحية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمثل دورًا رئيسيًا في هذه العملية، مما يساعد المؤسسات على توقع المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة وتبسيط التواصل لإدارة التغيير بفاعلية وكفاءة أكبر.

في IBM، لدينا "خدمات استشارية متعلقة بالتغيير والثقافة" تم تصميمها لمساعدة المؤسسات على أن تصبح "جاهزة للتغيير" وأن تتكيف مع طرق العمل والتقنيات الجديدة. فنحن ندرك جيدًا أن الشركات لا بد وأن تتطور باستمرار ومستعدون لدعمها من خلال مجموعة كبيرة من سيناريوهات التحول، بما في ذلك عمليات الدمج وإعادة الهيكلة. ويأتي نهجنا القائم على الذكاء الاصطناعي ليحقق تكامل الشراكات بين الإنسان والتقنية لإيجاد حل فريد وفعَّال.

نعمل بشكل وثيق مع العملاء لبناء ثقافة مؤسسية تتواءم مع استراتيجيات أعمالهم، وتسرّع النمو، وتحسّن من تجربة الموظفين، وتقلل من المخاطر، وتنطلق بقوة أكبر. ويتمثل هدفنا في مساعدة قادة الأعمال على تطوير عقليات الجيل القادم والقدرات اللازمة لاجتياز أوقات التغيير بثقة واطمئنان.