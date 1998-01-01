قم بتمكين الموظفين في جميع أنحاء مجموعتك الحكومية لتقديم قيمة معززة للمواطنين. توقف لحظة لملء استمارة تقدير الاستثمار أدناه وشاهد كيف يمكن لمؤسستك المساعدة في بناء وتقديم الخبرة للقطاع العام بمساعدة IBMمجموعة حلول الخاصة بـ.watsonx.ai