تم اختيار شركة IBM كشركة رائدة في مصفوفة PEAK Matrix لخدمات تعهيد الموارد البشرية متعددة العمليات (MPHRO) لمجموعة Everest

تعمل شركة IBM على إعادة تعريف مستقبل الموارد البشرية من خلال الجمع بين الخبرة العميقة في هذا المجال والتقنية المتطورة لتقديم حلول تحويلية.

يقع في صميم نهجها التزامها بتقديم الخدمات القائمة على التقنيات، ويرتكز على مركز الابتكار الأول في الهند الذي يغذي المرونة والابتكار والتحسين المستمر. ومن خلال النماذج التي يقودها المساعد الافتراضي والتميز التشغيلي، تعمل IBM على تبسيط إدارة الموارد البشرية وتجربة الأطراف المعنية وضمان توفر الدعم البشري دائمًا للحالات الأكثر تعقيدًا وحساسية.

ويكمّل هذه الرؤية النظام البنائي الشامل لشركاء IBM، والذي تم توسيعه مؤخرًا من خلال تعاونها مع Leena AI، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل التي تتكامل بسلاسة مع أنظمة المؤسسة لأتمتة خدمات الموارد البشرية وتقديم تجربة حقيقية على مستوى المستهلكين.

وبفضل بصمتها العالمية وعلاقاتها الراسخة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تظل شركة IBM شريكًا موثوقًا به للتحول القابل للتوسع والنمو القابل للتطوير والتحديث الرقمي لوظائف الموارد البشرية. ومن خلال الاستفادة من خبرتها العملية الغنية والنظام البنائي القوي للشراكات التي تمتلكها، تتيح IBM إمكانية التحول لسير عمل الموارد البشرية. والنتيجة هي نتائج استثنائية للموظفين والأعمال، يتم تقديمها من خلال نموذج متكامل فريد يوازن بين الأتمتة والابتكار واللمسة البشرية.