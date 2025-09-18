يواجه قطاع النفط والغاز حاليًا كمًا هائلاً من التحديات، بدءًا من الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة وحتى انخفاض الإنتاج وقلة توافر الموارد.
ولكن كيف تحافظ شركات الطاقة على الميزة التنافسية في ظل النظام البنائي المتغير؟ استعن بالحلول التقنية الموثوقة المقدمة من IBM للمساعدة على تحقيق ذلك. نحن نعمل مع فرقك لتعزيز الإمكانات المختلفة في المستقبل، بما في ذلك الامتثال لحدود الانبعاثات واستكشاف الموارد غير التقليدية.
استكشف التقنيات الجديدة التي تساعدك على تبسيط العمليات العالمية وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتوفير تجارب أفضل للعملاء، وتيسير الطريق نحو الاستدامة.
دعم التعدين المستدام من خلال منصة تحسين التعدين المسماة OREN
زيادة إنتاج الوقود المتجدد باستخدام سلاسل توريد مرنة قائمة على منصة عالمية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP)
تعزيز دقة واتساق وسرعة عمليات تحليل الصخور من خلال تطبيق عملية آلية جديدة
تقليل فترات انتظار العملاء في الاتصالات بنسبة 100%، وذلك من خلال استبدال نظام الشجرة الهاتفية بروبوتات المحادثة في مركز الاتصالات
تزويد الشركات ووحدات الأعمال بإمكانات الذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال IBM AI@Scale لتعزيز كفاءة العمليات اليومية