يواجه قطاع النفط والغاز حاليًا كمًا هائلاً من التحديات، بدءًا من الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة وحتى انخفاض الإنتاج وقلة توافر الموارد.

ولكن كيف تحافظ شركات الطاقة على الميزة التنافسية في ظل النظام البنائي المتغير؟ استعن بالحلول التقنية الموثوقة المقدمة من IBM للمساعدة على تحقيق ذلك. نحن نعمل مع فرقك لتعزيز الإمكانات المختلفة في المستقبل، بما في ذلك الامتثال لحدود الانبعاثات واستكشاف الموارد غير التقليدية.

استكشف التقنيات الجديدة التي تساعدك على تبسيط العمليات العالمية وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتوفير تجارب أفضل للعملاء، وتيسير الطريق نحو الاستدامة.