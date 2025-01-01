IBM تقدم إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)) وحلول مستند إلى الذكاء الاصطناعي إدارة الأصول (EAM) وإدارة أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)) المصممة خصيصًا لقطاع النفط والغاز. يتم تخصيص هذه الحلول لتلبية احتياجات عملك من خلال العديد من التطبيقات والوظائف الإضافية.

على منصة واحدة، IBM Maximo Oil and Gas تمكنك من إدارة الأصل - مثل الحفارات والآبار وخطوط الأنابيب والمضخات والأساطيل والمصانع - طوال فترة الاستخراج والتوزيع والتكرير. الحفاظ على الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وتقليل المخاطر وتحسين الموثوقية والأداء من خلال استخدام العمليات المدمجة ونماذج البيانات الخاصة بـ البترول والمواد الكيميائية المتوافقة مع عمليات النفط والغاز.