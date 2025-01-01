إدارة أصول النفط والغاز باستخدام حزمة تطبيقات IBM Maximo Application Suite
تحسين إدارة الأصول الاستراتيجية والأداء من خلال مجموعة من الصيانة والصحة والسلامة والبيئة للصناعات النفطية والغاز
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رسم توضيحي بياني يمثل إدارة أصول النفط والغاز مع IBM Maximo Application Suite
إنشاء عمليات أكثر أمانًا وفعالية وموثوقية

IBM تقدم إنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء (IOT)) وحلول مستند إلى الذكاء الاصطناعي إدارة الأصول (EAM) وإدارة أداء الأصول (أداء مراقبة التطبيقات (APM)) المصممة خصيصًا لقطاع النفط والغاز. يتم تخصيص هذه الحلول لتلبية احتياجات عملك من خلال العديد من التطبيقات والوظائف الإضافية.

على منصة واحدة، IBM Maximo Oil and Gas تمكنك من إدارة الأصل - مثل الحفارات والآبار وخطوط الأنابيب والمضخات والأساطيل والمصانع - طوال فترة الاستخراج والتوزيع والتكرير. الحفاظ على الامتثال لمعايير الصحة والسلامة والبيئة وتقليل المخاطر وتحسين الموثوقية والأداء من خلال استخدام العمليات المدمجة ونماذج البيانات الخاصة بـ البترول والمواد الكيميائية المتوافقة مع عمليات النفط والغاز.
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الصناعات

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التنقيب عن النفط والغاز: التنقيب والاستخراج منتصف الطريق: النقل والتخزين والتوزيع المصب: التكرير والتحويل

ما يمكنك فعله

تخطيط الصيانة وجدولتها تحسين المخزون الصيانة على أساس الحالة الصحة والسلامة والبيئة وإدارة الانبعاثات
المزايا
تحسين ممارسات وخطط الصيانة

تحليل البيانات التاريخية والآنية لتحديد مدى سلامة الأصل، والتحذير من الأعطال الوشيكة وتخطيط الصيانة والجداول الزمنية القائمة على الحالة.
فهم الأصل في السياق التشغيلي

تطبيق بيانات السلامة والأداء لمساعدة موظفي العمليات والصيانة والمالية على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن الجدولة والاستبدال والاستثمارات.
تعزيز ممارسات الصحة والسلامة والبيئة

استخدام بيانات وعمليات الصحة والسلامة والبيئة المتكاملة لتحسين السلامة والأداء البيئي والتشغيلي بما يتوافق مع اللوائح وإجراءات التشغيل.
تحديد مشكلات الصيانة في الوقت الفعلي

تنفيذ مستند إلى الذكاء الاصطناعي الصيني الصيني التنبؤ، ومراقبة عن بعد والفحص البصري الآلي لتعزيز التنبؤات بالفشل وتقليل فترة التعطل.

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