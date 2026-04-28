حلول قطاع الموارد الطبيعية

أعد التفكير في كيفية جعل العمليات أكثر اتصالاً وذكاءً وأتمتة واعتمادًا على الكهرباء

استكشف الحلول
عمال ومعدات في المحجر

تحسين العمليات باستخدام الحلول الرقمية

لم يعد توسيع نطاق التحول الرقمي في شركات الموارد الطبيعية أمرًا اختياريًا—بل أصبح ضرورة. ينبغي للشركات أن تُحقق مجموعة من أهداف العمل مثل تقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق أهداف الاستدامة، وتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي، وتعزيز النمو ذاتيًا.

تعمل بنية IBM المفتوحة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة على تسريع عملية تحول الأعمال من خلال توسيع نطاق الابتكار المتاح والنشر على نطاق واسع وتقديم خيارات فائقة الجودة. يساعدك الجمع بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة على بناء سير عمل ذكية في إدارة المشاريع وتبني منصات القطاعات للمشاركة في الابتكار مع الشركاء عبر سلاسل التوريد.

استكشف الطرق التي يمكن لشركة IBM من خلالها مساعدة شركات الموارد الطبيعية على تحقيق أهدافها في التخصصات مثل الموارد المائية، وخطط الحفاظ على البيئة، والاستشارات البيئية، وخفض انبعاثات الكربون، ومعالجة آثار الكربون وما إلى ذلك.

المنتجات

IBM Maximo® Application Suite

تحقيق أقصى قيمة من أصولك. تحسين الأداء باستخدام المراقبة والصيانة المعززتين بالذكاء الاصطناعي

 IBM Maximo Inventory Optimization

استخدم التحليلات الإلزامية والرؤى المستخلصة من البيانات الحالية لتحسين مخزون قطع غيار الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) وتقليل الفائض.

 IBM® Cloud Pak for Business Automation

اجعل أدوار الموظفين أكثر إنتاجية باستخدام سير العمل الذكية التي تُمكّن الأشخاص من تحقيق نتائج ذات قيمة أعلى وأسرع.

الخدمات

خدمات SAP الاستشارية
يمكنك تحديث تطبيقات SAP لخفض التكاليف وتعزيز المرونة وتحسين النتائج.
خدمات الاستشارات والاستدامة
اجمع بين الأشخاص والعمليات والتقنية بالشكل الصحيح لتحويل طموحات الاستدامة إلى إجراءات ملموسة، وبناء مؤسسة أكثر مسؤولية وربحية.
خدمات استشارات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
ضع استراتيجية بيانات للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لتحويل أهداف الاستدامة إلى واقع تشغيلي وزيادة الشفافية.
خدمات IBM Consulting
استكشف جميع خدمات ®IBM Consulting.
دراسات حالة
Shell

تعاون مع IBM لتصميم منصة OREN وبنائها وإطلاقها، وهي منصة لتحسين التعدين تدعم التعدين المستدام.

 اقرأ دراسة الحالة
Cenibra

زيادة أرباح السوق بقيمة 200 مليار دولار أمريكي من خلال عمليات تكامل العمليات من البداية إلى النهاية المقدمة من IBM وSAP وSUSE​.

 اقرأ دراسة الحالة
شركة Andhra Paper

دمج أنظمة SAP الضرورية للمهام في واحدة من كبرى الشركات الهندية المتكاملة لتصنيع الورق ولب الورق.

 اقرأ دراسة الحالة

التوجهات في قطاع الموارد الطبيعية

ممر عام مضاء بأضواء حمراء اللون
حفر أعمق للتعدين المستدام
سيساعد التحول الرقمي قطاع التعدين على أن يصبح أكثر استدامة وشفافية واستجابة للأطراف المعنية.
منظر جوي لمهندس يرتدي بدلة زرقاء وخوذة واقية أثناء تركيب نظام الألواح الشمسية
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كعامل تحفيز
لم تُشكل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عائقًا أمام أداء الأعمال. بل إنها بمثابة عامل تحفيز يُحقق الربحية والنمو.
أب وابنه يتجولان في طريق الغابات في شمال غرب المحيط الهادئ
IBM والبيئة
تلتزم شركة IBM بإنشاء مسارات أفضل للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث وتقليل المخاطر المتعلقة بالمناخ.
ألواح شمسية وتوربينات رياح تحت سماء زرقاء صافية
قطاع الطاقة والموارد
ارتقِ بتجربة العملاء، وحسِّن إدارة الأصول وجدولتها، وعزِّز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
اتخذ الخطوة التالية

دعنا نناقش إستراتيجية التحول الرقمي لديك ونضبط مسار العمل.