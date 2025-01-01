قطاع الطاقة والموارد

يؤدي التحول إلى استخدام وقود أقل تلويثًا للبيئة والطاقة المتجددة إلى إحداث تغيير هائل في قطاع الطاقة والمرافق العامة. ويواجه القطاع تحديات تتمثل في الضغوط التنظيمية المتزايدة وتوفير رأس المال الكافي.





هل تريد حلاً واحدًا؟ استفد من الذكاء الاصطناعي لمساعدة شركتك بقطاع الطاقة على معالجة أولوياتها القصوى. قد يكون من بين المزايا المباشرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ما يلي:

تعزيز خبرة الموظفين

تحسين تجارب العملاء

تحديث التطبيقات

تحقيق الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف

تعزيز سلاسل التوريد. في ظل الحرص على تحقيق الاستدامة، لا بد من أخذ التحول الرقمي في الحسبان. تتعاون شركة IBM مع شركات قطاع الطاقة والمرافق العامة — بما في ذلك قطاعات الكهرباء والمرافق العامة، والنفط والغاز، الموارد الطبيعية — لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة. تعرّف على كيفية مساعدة حلول الطاقة التي نقدمها لشركتك على وضع إستراتيجية قائمة على البيانات تُبسط عملية التحول الرقمي وتُهيئ شركتك لمستقبل مستدام.