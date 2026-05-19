IBM Product Carbon Ledger

تحويل تعقيد سلسلة التوريد المتجددة إلى جاهزية موثوق بها للتدقيق

لمحة عامة

إمكانية تتبُّع موثوق بها لقطاعات الصناعات التحويلية

يساعد IBM® Product Carbon Ledger المنتِجين والمتداولين وفِرق الامتثال على رقمنة التتبُّع، وأتمتة معالجة بيانات الاستدامة، والاستعداد للوائح المتغيرة الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية.

 

 
إمكانية التتبُّع الجاهزة للتدقيق

سلسلة حيازة كاملة من المنشأ إلى التسليم.

 سلامة توازن الكتلة

رصيد ربع سنوي متجدد عبر سلسلة القيمة.

 بنية سحابية معيارية

انشر ما تحتاج إليه، عندما تحتاج إليه.

 IBM® Security والخصوصية حسب التصميم

ضوابط أمن وخصوصية بمستوى المؤسسات.

الميزات

ما الذي يجعل IBM Product Carbon Ledger خيارًا مناسبًا؟

منصة من IBM مصممة خصيصًا لتتبُّع المنتجات المتجددة، والامتثال، والمرونة التشغيلية.

جاهز للامتثال حسب التصميم

حافِظ على التقدم أمام متطلبات الاستدامة المتغيرة من خلال سجلات قابلة للتدقيق، وبيانات سلسلة الحيازة القابلة للتتبع، ودعم التوافق مع توجيه RED III، وامتثال ISCC، وضوابط توازن الكتلة، واحتياجات إعداد التقارير التنظيمية.

مصمم ليحل محل العمليات اليدوية المجزأة

تقليل الاعتماد على جداول البيانات ومعالجة المستندات اليدوية من خلال منصة موحَّدة تربط بيانات الاستدامة عبر الشراء والإنتاج والخدمات اللوجستية والتداول والمبيعات والامتثال.

إمكانية تتبُّع سلسلة التوريد من البداية إلى النهاية

تتبُّع المواد والشهادات وإثباتات الاستدامة وحركة المنتجات والسجلات المرتبطة بها من المصدر حتى التسليم من خلال سجل أدلة متسق وقابل للتحقق.

مصمم من IBM لضمان ثقة المؤسسات

النشر بثقة على أصل من IBM مدعوم بهندسة الأصول، وممارسات تطوير بمستوى المؤسسات، وصيانة المنتجات، وIBM® Security and Privacy by Design.

معياري، وسحابي أصلي، وسهل التكامل

اعتماد القدرات التي تحتاج إليها اليوم مع الحفاظ على المرونة للغد من خلال بنية حديثة معيارية قائمة على الخدمات المصغَّرة واتصال قائم على واجهة برمجة التطبيقات مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة المخاطر وتداول السلع (CTRM) وأنظمة المصانع.

مصمم للتغيير

الاستجابة بسرعة أكبر للتغييرات التنظيمية ومتطلبات الأعمال الجديدة وحالات استخدام الاستدامة المستقبلية من خلال منصة مبنية على السحابة ومصممة للتحسين المستمر وتطوُّر خارطة الطريق ومهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المواصفات

منصة قوية واحدة، عمليات متعددة

النشر بشكل مستقل أو معًا لتعزيز إمكانية التتبُّع والامتثال ووضوح الرؤية عبر سلسلة القيمة للمنتجات المتجددة.

وحدة الوقود الحيوي

إمكانية تتبُّع كاملة للوقود الحيوي. تتبُّع المواد المتجددة. إدارة توازن الكتلة. دعم الجاهزية للتدقيق.

من استلام المواد الأولية حتى بيع المنتج، تساعد وحدة الوقود الحيوي المؤسسات على إدارة إقرارات الاستدامة وسجلات سلسلة الحيازة وعمليات توازن الكتلة الربع سنوية بمزيد من التحكم والشفافية.

  • تتبُّع متجدد لتوازن الكتلة عبر الشراء والإنتاج والمبيعات
  • رؤية واضحة لسلسلة الحيازة من المصدر حتى تسليم العميل
  • إدارة إقرارات الاستدامة وإثباتات الاستدامة
  • مواءمة المشتريات المتجددة ومخرجات الإنتاج ومراكز المبيعات
  • إعداد تقارير جاهزة للتدقيق وإمكانية تتبُّع الأدلة عبر سلسلة القيمة

 

وحدة RFNBO

دعم إمكانية تتبُّع RFNBO بأدلة مرتبطة زمنيًا وضوابط تركِّز على الامتثال.

تساعد وحدة RFNBO الفِرق على إدارة متطلبات التتبُّع والأدلة المرتبطة بالوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي، بما في ذلك ربط الكهرباء المتجددة والتحقق من المنشأ والجاهزية لإعداد التقارير.

  • تتبُّع الكهرباء المتجددة المرتبط زمنيًا
  • دعم بالأدلة للمنشأ والإضافية والارتباط الجغرافي
  • ربط قابل للتتبُّع بين أحداث الإنتاج وسجلات الامتثال الداعمة
  • مخرجات تقارير منظمة لتلبية الاحتياجات التنظيمية واحتياجات التحقق
  • أساس سحابي أصلي لمتطلبات RFNBO المتغيرة

 

شاهِد IBM Product Carbon Ledger أثناء العمل

من الشراء والإنتاج إلى التداول وإعداد تقارير الامتثال، يوفر IBM Product Carbon Ledger رؤية موحَّدة عبر سلسلة التوريد المتجددة بالكامل.

تمكِّن منصتنا فِرق المشتريات من تتبُّع مصادر المواد الأولية، ومديري العمليات من مراقبة سلامة توازن الكتلة، والمتداولين من إدارة إقرارات الاستدامة، ومسؤولي الامتثال من إعداد تقارير جاهزة للتدقيق. وتتم جميع هذه العمليات من خلال نظام واحد متكامل.

خبراؤنا

الشريك التنفيذي، IBM Global E&R Industry.
الشريك المساعد والقائد العالمي لـ SAP لقطاع الطاقة والموارد.
خبير قطاع عالمي للطاقة والكيماويات ومالك منتج PCL.
